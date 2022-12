Jahresrückblick Von ausgebüxten Kühen und bewusstlosen Autofahrern: Das sind die skurrilsten Ostschweizer Polizeimeldungen des Jahres In Herisau hielt eine Kuh die Polizei auf Trab, in St.Gallen brannte es fünfmal innert weniger Stunden, im Thurgau raste ein Motorradfahrer mit 213 Kilometer pro Stunde durch die Gegend: Diese und weitere Polizeimeldungen aus dem Jahr 2022 lassen einem die Wahl zwischen Schmunzeln, Staunen oder Kopfschütteln. Malena Widmer Jetzt kommentieren 29.12.2022, 12.26 Uhr

In den Notrufzentralen der Ostschweiz gingen dieses Jahr viele Meldungen ein, darunter auch einige kuriose. Bild: PD

«Unsere Mitarbeiter verblüfft fast nichts mehr», sagt Pascal Häderli, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Im Jahr 2022 haben sich in den Ostschweizer Kantonen wieder einige kuriose Szenen abgespielt. Hier eine Auswahl der verblüffendsten und komischsten Polizeimeldungen des Jahres.

Eine neue Lokomotive der Appenzeller Bahnen? Nein, ein verirrter Autofahrer am Bahnhof St.Gallen. Bild: PD

Auto biegt falsch ab und landet auf Gleis

Im September landete ein 62-jähriger Autofahrer versehentlich auf den Gleisen am Bahnhof St.Gallen. Der Mann war anscheinend falsch abgebogen. Er entschied sich aber gegen das Umkehren und fuhr stattdessen rund sechs Meter auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen weiter. Das Auto musste daraufhin abgeschleppt werden, der Fahrzeuglenker wurde als fahrunfähig eingestuft.

Gleich fünf Brände mussten die Feuerwehren im Kanton St.Gallen am 12. April löschen. Hier das Feuer im Bauernhaus in Niederglatt. Bild: PD

Fünf St.Galler Brände innert weniger Stunden

Dienstag, der 12. April, wird den St.Galler Feuerwehrmännern und -frauen wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Gleich fünfmal mussten sie ausrücken, um Brände zu löschen. Das alles noch vor acht Uhr morgens.

Der Unglückstag fing mit einem Feuer in Wattwil an. Kurz vor 1.00 Uhr wurde bei der Notrufzentrale ein Brand am Dorfplatz gemeldet. Mehrere Feuerwehren mit insgesamt über 150 Angehörigen waren im Einsatz. Um 5.30 Uhr desselben Morgens ging die nächste Brandmeldung ein: In St.Gallen brach in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Gleichzeitig kam es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Gossau auch zu einem Brand.

Um 7.00 Uhr fing auch das Holzschnitzellager einer Institution für Beeinträchtigte in Balgach Feuer. Die über 30 Bewohnenden und Mitarbeitenden mussten evakuiert werden. Und auch dann war noch nicht Schluss mit Feuerwehreinsätzen in St.Gallen. Um 7.15 Uhr brach ein weiterer Brand in einem Bauernhaus in Niederglatt bei Oberuzwil aus. Das Haus brannte nieder, die Einsatzkräfte konnten jedoch ein Übergreifen auf den Stall vermeiden.

Das Rind unternahm einen Ausflug durch Herisau, nachdem es sich geweigert hatte, in den Transport-Anhänger verladen zu werden. Bild: PD

Polizisten jagen Kuh durch Herisau

Im Juli weigerte sich eine Kuh bei einem Viehmarkt in Herisau, in den Transport-Anhänger zu steigen, und riss sich los. Sie trottete daraufhin quer durch Herisau. Von der Chälblihalle zog sie von Wohnquartier zu Wohnquartier, marschierte über den Migros-Kreisel und über Privatgrundstücke. Erst nach einer Verfolgungsjagd mit grösserem Polizeiaufgebot wurde das rebellische Rind bei der katholischen Kirche umstellt. Der Tierhalter konnte es dann schliesslich doch noch verladen. Bei der Aktion kam niemand zu Schaden, auch nicht die Kuh. Diese hatte wohl viel eher die Zeit ihres Lebens – und wird den anderen Kühen noch lange von ihrem Abenteuer erzählen.

Der Anhänger rollte selbstständig durch die Strassen, bis er in eine Strassenlampe prallte. Bild: PD

Herrenloser Lastwagenanhänger rollt durch Appenzell

Ein Lastwagenchauffeur stellte eines Dezembermorgens den Anhänger seines Fahrzeugs auf einem Parkplatz neben der Entlastungsstrasse beim Hirschbergkreisel in Appenzell ab. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen blieb der Anhänger aber nicht stehen. Stattdessen rollte er unbeaufsichtigt auf die Strasse und nach rund 100 Metern in eine Strassenlaterne. «Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer vom führerlosen Anhänger tangiert», schreibt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden zum Vorfall.

Ein Auto stand mit laufendem Motor am Strassenrand, der Mann darin schien bewusstlos. Symbolbild: Christina Reichl Photography / Moment RF

Mann mit 2,5 Promille «bewusstlos» im Auto

An einem winterlichen Donnerstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Thurgau gegen 6.45 Uhr die Meldung ein, dass auf der Wängistrasse in Aadorf ein Auto mit laufendem Motor stehe. Der Mann darin sei bewusstlos, hiess es. Die Patrouille, die daraufhin rasch ausrückte, stellte jedoch schnell fest, dass das nicht der Fall war. Der 27-jährige Slowake litt nicht an einem medizinischen Problem, sondern stand unter starkem Alkoholeinfluss.

Die Atemalkoholprobe, die die Polizisten durchführten, ergab umgerechnet rund 2,5 Promille. Während man schon ab 1,0 Promille im Vollrausch sein kann, steht man mit zwei bis drei Promille an der Grenze zur Ohnmacht. Autofahren ist in der Schweiz mit einem Pegel von bis zu 0,5 Promille noch erlaubt. Da der junge Mann dieses Gesetz nicht nur leicht überschritten hat, nahm ihm die Kantonspolizei den Führerausweis auf der Stelle ab und erstattete bei der Staatsanwaltschaft Anzeige.

Das Kälbli wurde nach seinem Abenteuer wieder eingefangen. Bild: PD

Neugeborenes Kälbchen auf Reisen

Am 20. August ist in Niederneunforn ein Kalb zur Welt gekommen. Kurz nach Mitternacht wagte sich das wenige Stunden alte Tier auf einen ersten Ausflug und landete dabei auf der Schaffhauserstrasse. Dort befand es sich in Lebensgefahr, die verzweifelte Mutter muhte lautstark von der Weide aus. Eine Autofahrerin wurde glücklicherweise auf die missliche Lage aufmerksam und konnte die Situation entschärfen sowie die Kantonspolizei alarmieren. Diese machte daraufhin den Besitzer des jungen Abenteurers ausfindig und das Kälbchen konnte kurz darauf zurück zur Mutter gebracht werden.

Ein Motorradfahrer war ausserorts mit 213 Stundenkilometer unterwegs. Symbolbild: Dimaggio/Kalish/ The Image Bank RF

Raser auf dem Lande

Die Thurgauer Kantonspolizei führte im September bei Basadingen eine Verkehrsüberwachung durch. Just dann brauste ein 48-Jähriger mit seinem Motorrad durch die überwachte Zone. Er war mit 213 Kilometer pro Stunde unterwegs und überschritt die Höchstgeschwindigkeit somit um 133 Stundenkilometer. Das entspricht einem Raserdelikt. Von seinem Führerausweis musste sich der Motorradfahrer daraufhin verabschieden.

