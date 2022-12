Das sind die Ostschweizer Köpfe des Jahres 2022

Jahresrückblick Sie sind aufgefallen und haben Schlagzeilen gemacht: Diese Ostschweizerinnen und Ostschweizer prägten das Jahr 2022 Ob Ab- oder Aufsteiger, ob Siegerin oder Verliererin: Im Jahr 2022 standen manche Ostschweizerinnen und Ostschweizer besonders im Rampenlicht. Das sind unsre Köpfe des Jahres. Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Olma-Direktorin Christine Bolt. Bild: Ralph Ribi

Es war ein schwieriges Jahr für die Olma-Direktorin. Weil sie finanziell in Schwierigkeiten stecken, haben die Olma-Messen im August die Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft und eine Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken angekündigt, unter anderem wurde eine Publikumsaktie lanciert. Der St. Galler Kantonsrat sowie das Stadtparlament haben zwar der Umwandlung ihrer Coronadarlehen in Eigenkapital und somit einer weiteren Finanzhilfe zugestimmt. Allerdings zähneknirschend: 2022 hagelte es Kritik aus der Politik. (bro)

«Prix Courage» -Gewinnerin Gabriella Hagger. Bild: Andrea Tina Stalder

Wegen psychischer Probleme begab sich Gabriella Haggers Tochter in Behandlung. Doch anstatt sie zu heilen, redete ihr der behandelnde Psychiater an der Klinik in Littenheid ein, sie sei als Kind von ihren Eltern bei satanistischen Ritualen missbraucht worden. Die Tochter zeigte den Vater sogar an, doch das Gericht entlastete die Eltern. Seither klärt die Ausserrhoderin Gabriella Hagger über die gefährliche Verschwörungserzählung «Satanic-Panic» auf, damit diese nicht noch weitere Familien auseinanderreisst. Zu ihrer Tochter hat sie bis heute keinen Kontakt. (eka)

St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Er prägte die Schweizer Politik über Jahrzehnte mit und gehörte zu den einflussreichsten Ostschweizern in Bundesbern: Jetzt schliesst Paul Rechsteiner seine politische Karriere ab. Per Ende der Wintersession trat er aus dem Ständerat zurück – nach 36 Jahren im Bundesparlament – und gibt damit der St. Galler SP die Chance, den Sitz noch vor den nationalen Wahlen im Herbst zu verteidigen. Wobei: Amtsmüde sei er nicht, sagte der 70-Jährige. In der Tat kämpfte er im Parlament bis zum Schluss, etwa für bezahlbare Krankenkassenprämien und bessere Bahnverbindungen. (av)

St.Galler Regierungsrat Marc Mächler Bild: Ralph Ribi

Es ist ein Satz. Und Marc Mächler steht über Tage in der Kritik. «Das Projekt ist deshalb nicht gestorben.» Es ist dieser Satz des St. Galler Finanzchefs nach dem Volksnein zu Wil West, der vor allem die SVP-Seele hochkochen lässt. Mächler stellt sich der Kritik, gesteht Fehler ein. Es wird ruhig um Wil West. Und Mächler hat bereits die nächste Baustelle zu bewältigen: die Olma und ihre desaströse Finanzlage. Aller Probleme zum Trotz: Mächler politisiert lustvoll wie kaum je zuvor, er wirkt souverän, zeigt Schalk. Er avanciert zur neuen, starken Figur in der St. Galler Regierung. (rw)

SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky. Bild: Oscar Alessio/SRF

Luzia Tschirky war nicht die einzige Schweizer Journalistin in der Ukraine, doch es ist ihr Gesicht, das viele hierzulande mit dem Krieg verbinden. Die Sarganserländerin informierte das Land im Schweizer Fernsehen Abend für Abend über die neuesten Geschehnisse, teils mit schusssicherer Weste. 2021 erhielt sie für ihre Berichterstattung über die Proteste in Belarus, bei denen sie verhaftet wurde, den Schweizer Journalistenpreis. Dieses Jahr wurde ihr der Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz verliehen «für ihre unermüdliche Arbeit im und für den Journalismus». (eka)

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. Bild: Raphael Rohner

Da ist es, dieses Déjà-vu. Als in der Plagiatsaffäre immer neue Details ans Licht kommen, verhält sich die HSG-Leitung wie stets, wenn es ungemütlich wird: abwarten, abwiegeln. Rektor Bernhard Ehrenzeller ist ein besonnener Mann, keiner, der laute Töne anschlägt. Doch an diesem Morgen kurz vor Weihnachten verrät sein Gesichtsausdruck eines: Entschlossenheit – zwei Professoren sind freigestellt. In einem Jahr startet der neue Rektor. Er soll ein von Altlasten befreites Haus antreffen. Gut möglich, dass weitere solch klare Ehrenzeller-Auftritte nötig sind. Der HSG tun sie gut. (rw)

Edith Wohlfender, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner für die Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell. Bild: Ralph Ribi

In der Schweiz hängen gemäss dem Berufsverband der Pflegenden monatlich bis zu 300 Pflegefachpersonen ihren Beruf an den Nagel. Damit die Gesundheitsversorgung langfristig sichergestellt werden kann, müssen sich die Arbeitsbedingungen für Pflegende verbessern – und zwar schnell. Darauf wies Edith Wohlfender als Teil des Schweizer Berufsverbandes der Pflege in der Sektion St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden 2022 immer wieder in den Medien hin. Daneben setzt sich die Thurgauerin auch als SP-Kantonsrätin für den Beruf ein. (aye)

Schwinger Domenic Schneider. Bild: Belinda Schmid

Am Eidgenössischen Schwingfest 2022 reichte es leider nur für den zweiten Platz. Doch immerhin konnte sich der Thurgauer Schwinger Domenic Schneider die inoffiziellen Titel des besten Ostschweizers sowie des Siegers der Herzen sichern. «Für mich war es ein wunderbares Gefühl, den zweiten Rang mit so viel Applaus zu feiern», sagte der Landwirt und Familienvater im Anschluss des Festes zu TVO. Es sei für ihn der bisher grösste Erfolg in seiner Karriere gewesen. Der Königstitel bleibt für den 28-jährigen Schneider weiterhin ein Ziel für die Zukunft. (hol)

Natallia Hersche sass über 500 Tage in belarussischen Gefängnissen. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Sichtlich gezeichnet, aber wohlauf stieg Natallia Hersche im Februar aus dem Flieger. Die heute 53-jährige schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin aus St. Gallen war im Herbst 2020 an einer Demonstration gegen die gefälschten Wahlen in Belarus festgenommen worden. Fast eineinhalb Jahre sass sie im Gefängnis, 40 Tage davon in Isolationshaft. Mit einem Gnadengesuch hätte sie ihre Qualen sofort beenden können. Doch sie weigerte sich, zu unterschreiben: «Weil ich unschuldig bin.» Für ihren Mut hat ihr der «Beobachter» den Prix Courage 2022 verliehen. (eka)

Gesichtsrekonstruktion von Schepenese. Bild: Imago Images

Die berühmteste Mumie der Schweiz, seit 200 Jahren eine unheimliche Attraktion des St. Galler Weltkulturerbes, erhielt im Januar erstmals ein Gesicht – Forscher hatten es rekonstruiert. Im November wurde ihr Aufbewahrungsort in der Stiftsbibliothek zum Grund einer kontroversen Debatte, ausgelöst durch eine Initiative des St. Galler Kulturpreisträgers Milo Rau, die Würde und Wiedergutmachung für den Grabraub fordert. Nun lässt der katholische Konfessionsteil als Eigentümerin der altägyptischen Priestertochter eine Rückführung in ihr Herkunftsland prüfen. (mel)

Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner. Bild: Neil Hall/EPA

Catherine Debrunner kam im Mai als Europa-, Welt- und Paralympics-Siegerin über 400 m T53 zum Parathletics Grand Prix in Nottwil im Kanton Luzern. Drei Tage später ging die Rollstuhlsportlerin nicht nur mit vier Siegen in den Kategorien 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter T53 der Frauen nach Hause, sondern stellte in allen vier Rennen auch gleich neue Weltrekorde auf. Im Herbst legte sie dann noch einen drauf und gewann im Abstand von sieben Tagen den Berlin Marathon und dann den London Marathon. Das soll ihr mal jemand nachmachen. (eka)

Sängerin Joya Marleen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Best Talent, Best Female Act und Best Hit. Die Sängerin Joya Marleen war die Abräumerin des Abends an den diesjährigen Swiss Music Awards. Und das mit gerade einmal 19 Jahren. Die als Joya Schedler geborene St. Gallerin ist vor zwei Jahren mit «Nightmare» auf der Bildfläche erschienen. Der Hit hielt sich 25 Wochen in der Schweizer Hitparade. Seither geht es mit ihrer Karriere weiter steil bergauf. In diesem Jahr konnte sie auf einer ganzen Tour der Band Hecht im Vorprogramm spielen und an zahlreichen Konzerten an Open Airs viel Bühnenerfahrung sammeln. (eka)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen