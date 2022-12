Missbrauch in Hof Oberkirch Kaltbrunn: Blick hinter die Recherche

«Der Hügel der Angst in Kaltbrunn»: Ein Artikel mit diesem Titel sorgte im August für Aufsehen. In ihm kamen Menschen zu Wort, welche sexuell und psychisch in der Vorgängerorganisation der evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn missbraucht worden waren. Mit ihnen gesprochen hat unser Journalist Enrico Kampmann. Eine Recherche, die ihn emotional nicht so schnell wieder loslässt. Im Video schauen wir zurück auf seine Arbeit.

Sarah Wagner 30.12.2022, 10.16 Uhr