Jahresrückblick: Das sind die Ostschweizer Köpfe des Jahres 2021

Jahresrückblick Aufgefallen, abgefallen, gewonnen, verloren: Diese Ostschweizer Köpfe haben 2021 für Schlagzeilen gesorgt Sie haben 2021 Skandale ausgelöst oder sich einen lang gehegten Traum erfüllt; sie sind bereits bekannt oder bekannt geworden; sie haben gesiegt oder verloren: Diese Ostschweizerinnen und Ostschweizer sind 2021 aufgefallen. Eine Auswahl. Alexandra Pavlović und David Grob 30.12.2021, 05.00 Uhr

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Nik Roth (28. Juni 2021)

Maria Pappa ist die erste St.Galler Stadtpräsidentin – und sah sich im Frühling nach ihren Startmonaten im Amt gleich mit einer Aufgabe konfrontiert, die niemand erwartet hätte: Die St.Galler Osterkrawalle. Hunderte Jugendliche folgten Aufrufen in den sozialen Medien, um in der St.Galler Innenstadt zu feiern – und gegen Polizei und Coronamassnahmen zu protestieren. Es kam zu heftigen Strassenschlachten zwischen Chaoten und Polizisten. Mittendrin: Maria Pappa. Die St.Galler Stadtpräsidentin suchte das Gespräch mit den Jugendlichen, fragte nach Gründen, wollte verstehen. Dies hat ihr viel Lob und Aufmerksamkeit eingebracht: ein Porträt im «Tages-Anzeiger», ein Interview in der NZZ, eine Homestory in der «Schweizer Illustrierten». (dar)

Auf Tuchfühlung: Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa im Gespräch mit Jugendlichen auf dem roten Platz. Bild: Michel Canonica (2. April 2021)

Bruno Damann bei einem Interviewtermin. Bild: Ralph Ribi (20. Mai 2021)

Ein Jahresrückblick ohne Bruno Damann? Seit Corona kaum mehr möglich! Der St.Galler Gesundheitsminister ist wie kaum ein zweiter Ostschweizer Politiker das Gesicht der Pandemie – und erntet für den Kurs der St.Galler Regierung gleichermassen Lob und Kritik. Vor rund einem Jahr sorgte er mit einer Aussage für Empörung: «Sterben gehört zum Leben. Unsere Gesellschaft hat verlernt zu sterben.» Angesichts der steigenden Fallzahlen und stetig volleren Intensivstationen griff Damann Ende November zu schärferen Tönen: «Die Lage ist sehr kritisch und kann jederzeit kippen, auch die Hospitalisationen können plötzlich stark ansteigen.» Oft aber hiess die Strategie der Ostschweizer Kantone: Abwarten und auf Verschärfungen des Bundes hoffen. (dar)

Voller Stolz zeigt Jolanda Neff ihre in Tokio gewonnene Goldmedaille. Bild: Maxime Schmid, Keystone (12. August 2021)

«Traumfahrt ins Schweizer Olympiaglück», «Drama, Tränen, Gold!», «Von weit unten nach ganz oben»: Solche Schlagzeilen dominierten Ende Juli die nationale Presse. Auslöser dafür war Mountainbikerin Jolanda Neff. Die 28-Jährige erreichte bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio vor ihren Schweizer Teamkolleginnen Sina Frei und Linda Indergand das Ziel. Damit sicherte sich die Thalerin die Goldmedaille.

Entsprechend gross war der Empfang am Flughafen Zürich. Und auch in ihren Heimatgemeinden Thal und Goldach. Rund 1000 Personen bejubelten die talentierte Profisportlerin bei ihrer Ankunft. Damit nicht genug. Der Gemeinderat Thal liess der Ausnahmekönnerin zudem eine Ehrung zuteil werden. Ein Teilstück des Löwenweges, direkt vor der Haustüre ihrer Eltern gelegen, wurde in «Jolanda Neff Weg» umbenannt. (lex)

Zieldurchfahrt mit Schweizer Fahne: Jolanda Neff bejubelt ihren Sieg an den Olympischen Spielen. Bild: Thibault Camus, AP (27. Juli 2021)

Samuel Giger jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang in Kilchberg. Bild: Michael Buholzer, Keystone (25. September 2021)

«Kilchberg ist sicher einer meiner schönsten Siege. Nein, es ist der Schönste», sagte der Thurgauer Schwinger Samuel Giger nach seinem Triumph an dem Kilchberger Schwinget Ende September. Das Schwingfest am Zürichsee hat einen besonderen Stellenwert: Es wird im Gegensatz zum Eidgenössischen, welches alle drei Jahre stattfindet, nur alle sechs Jahre durchgeführt. Auch werden nur die 60 besten Schwinger der Schweiz eingeladen.

Sämi Giger ist der grosse Dominator der Schwingsaison 2021: Er hat neun Kränze und mit 61 Punkten klar die Jahrespunkteliste Schlussgang des Eidgenössischen Schwingerverbandes gewonnen. Nicht zuletzt wurde er zum Schwinger des Jahres gewählt und hat den Preis «Thurgauer des Jahres» erhalten. (dar)

Damian Ott nach einem gewonnenen Kampf am Kilchberger. Bild: Michael Buholzer, Keystone (25. September 2021)

«Noch ein Schwinger?», hören wir Sie leicht ächzen. Ja, noch ein Schwinger. Denn wie sein Thurgauer Kollege Samuel Giger gehört auch der Toggenburger Damian Ott zu den grossen Gewinnern der Schwingsaison 2021 – und hat zusammen mit Giger und Fabian Staudenmann Historisches erreicht: Die beiden Ostschweizer gewannen zusammen mit dem Berner Schwinger den Kilchberger Schwinget punktgleich. Zum ersten Mal hat der Kilchberger somit drei Gewinner.

Ott hat sechs Kränze gewonnen und mit 37 Punkten den zweiten Rang der Jahresschlussliste erreicht. Trotz des Erfolgs bleibt er am Boden. Nach seinem Sieg am Kilchberger am Samstagabend stand er am Montagmorgen bereits wieder in seiner Holzbaufirma. (dar)

Zwei Ostschweizer und ein Berner: Samuel Giger (Mitte), Damian Ott (rechts) und Fabian Staudenmann (links) gewinnen den Kilchberger Schwinget. Bild: Michael Buholzer, Keystone (25. September 2021)

Agatha Bortolin in ihrem selbstgenähten Sträflingskostüm: Weil sie sich ungerecht behandelt fühlte, ging sie ins Gefängnis. Bild: Manuel Nagel (14. Oktober 2021)

Kommen wir nun zu einer Geschichte, wie für den Boulevard gemacht: skurril und überraschend. Auf der einen Seite Agatha Bortolin: Rentnerin, resolut, etwas eigen. Auf der anderen Seite die geballte und unerbittliche Staatsmacht, welche die 77-Jährige wegen einer Lappalie ins Gefängnis bringen will.

Was war geschehen? Am Anfang steht ein Mäuerchen, 40 Zentimeter hoch, das Agatha Bortolin im Sommer 2020 beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto touchiert haben soll – sie bestreitet dies. Der geschädigte Anwohner reichte Strafanzeige ein, fünf Polizisten tauchten vor Bortolins Tür auf und weckten ihren Revoluzzergeist. Sie liess den Strafbefehl unbeantwortet, bezahlte die Busse von 1280 Franken nicht und kündigte an, die Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen anzutreten. Erst plante sie gar, sich im selbstgenähten Sträflingskostüm von der Polizei abholen zu lassen. Nur die Polizei spielte bei diesem Spiel nicht mit. Bortolin fuhr schliesslich selber nach Frauenfeld und liefert sich dem Staatsapparat aus. Sechs Stunden zu spät. (dar)

Comicfigur Fredi Vogl sollte über die Sanierung der Stadtautobahn informieren. Doch der Buntspecht entpuppte sich als Skandalvogel. Bild: Tobias Garcia (17. Juni 2021)

Bereit für eine tierische Lokalposse? Gestatten, Fredi Vogl, Buntspecht und Comicfigur eines Kinderbuches, mit dem das Bundesamtes für Verkehr Astra im Sommer über die geplante Sanierung der Stadtautobahn informieren wollte. Kostenpunkt: 56'000 Franken (für das Büchlein wohlgemerkt, nicht die Sanierung der Stadtautobahn). Ein Aufreger, Steuergelder, Sommerloch – die Bestandteile eines Skandals waren zusammen – lustige Wortspiele inklusive. «Damit schiesst das Astra definitiv den Vogel ab», liess sich ein Kommunikationsexperte zitieren. «Astra, ihr habt doch einen Vogel», twitterte GLP-Stadtparlamentarier Marcel Baur. Nur kurz darauf war Fredi Vogl wieder aus den Schlagzeilen davongeflattert. (dar)

Anfang Oktober 2021 hat Giulia Steingruber ihren Rücktritt vom Kunstturnen bekanntgegeben. Tobias Garcia (9. November 2021)

«Mein Körper und mein Kopf sind müde», sagte Giulia Steingruber am Freitag, 1. Oktober. Und bestätigte damit, was alle erwarteten, als die Gossauerin zur ausserordentlichen Medienkonferenz im Walter Zoo in ihrer Heimatstadt einlud: den Rücktritt vom Spitzensport. Ein Jahrzehnt turnte Steingruber im Kreis der Weltbesten – und ist die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin aller Zeiten. Olympiabronze, WM-Bronze, zehn EM-Medaillen zählen zu ihrem Palmarès. Was folgt nach dem Rücktritt? Steingruber will sobald wie möglich die Motorradprüfung machen, wünscht sich einen Roadtrip und möchte mit einer Harley an einen Strand fahren. (dar)

FC-Wil-Präsident Maurice Weber beleidigte einen dunkelhäutigen Gegenspieler rassistisch. Bild: Urs Bucher (9. September 2020)

Schlagzeilen, die sich nicht auf den Sport beziehen, sind für Fussballvereine selten positiv. So auch nicht für den FC Wil im Herbst 2021. Mitte September wurde eine rassistische Äusserung des Wiler Vereinspräsidenten Maurice Weber von Anfang Mai publik. So soll er bei einem Auswärtsspiel gegen Neuchâtel Xamax einen schwarzen Gegenspieler mit dem N-Wort beleidigt haben. Weber entschuldigte sich und trat aus der Ligakommission zurück. Der Schweizer Fussballverband eröffnete eine Untersuchung und büsste Weber mit 3000 Franken.

Dies war aber nicht die einzige Konsequenz für den FC Wil: Es kam auch zu einem Rücktritt – nicht aber von Weber. Kommunikationschef Dani Wyler legte sein Amt nieder. In einem Facebook-Post schrieb er: «Rassismus und Diskriminierung haben in unserer Gesellschaft nichts verloren. Zuerst diskriminieren und dann sagen: Ich bin doch kein Rassist – das passt nicht zusammen.» (dar)

Olma-Direktorin Christine Bolt konnte endlich ihre erste Olma eröffnen. Bild: Ralph Ribi (29. Oktober 2021)

Sie ist im Frühling 2020 neue Direktorin der Olma geworden – und musste praktisch als erste öffentlichkeitswirksame Amtshandlung die Absage der Messe verkünden. Ein Jahr später konnte Christine Bolt die Messe endlich durchführen. «Heute werden wir die Olma 2021 eröffnen. Eine besondere Olma. Das Besondere? Dass es eine Olma gibt», sagte sie in ihrer Eröffnungsrede. Elf Tage, 220'000 Besucherinnen und Besucher und unzählige verkaufte Bratwürste später konnte Bolt ein positives Fazit verkünden: Die finanzielle Lage habe sich entspannt, man erwarte einen Gewinn und könne wohl auf Unterstützung durch die öffentliche Hand verzichten. (dar)

Bundespräsident Guy Parmelin beim obligaten Säuli-Fototermin. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone (7. Oktober 2021)

Beat Breu bei seiner Zirkuspremiere als stereotyper Mexikaner. Bild: Andri Vöhringer (23. November 2021)

Fallen – Aufstehen – Weitermachen: Müsste man das Leben von Beat Breu möglichst knapp zusammenfassen, so wäre es in diesen Worten. Beispielhaft dafür: Der Zirkus um Breus Zirkus. Vor zwei Jahren endete sein Traum vom eigenen Zirkus in Winterthur in einem formidablen Fiasko. Tiere fehlten, das Publikum blieb aus, es kam zum Bruch mit dem Vermieter des Zeltes. «Wir haben eine Etappe verloren, aber noch nicht das Rennen», sagte Breu damals. Zwei Jahre später startet Breu in eine neue Etappe seiner Tour de Circus: Er leitet den «Toggenburger Weihnachtscircus». Doch auch jetzt verlief der Start erst etwas holprig: Die Premiere musste wegen Corona um rund eine Woche verschoben werden. Schliesslich klappte es doch noch. Ende November stand Breu ein erstes Mal in der Manege – mit einer eigenen Esel-Show. (dar)

Von der Büroangestellten zum SRF3-Besttalent: Priya Ragu. Bild: Jenny Brough

Ihr Name ist den meisten noch unbekannt. Ihre Stimme hingegen dürften schon viele gehört haben. Nicht nur im hiesigen Radio werden die Lieder von Priya Ragu rauf und runter gespielt – auch international ist ihr der Durchbruch gelungen. Das Schweizer Radio kürte die 35-Jährige im Juli zum Best Talent. Und seither zeigt die Erfolgskurve der in St.Gallen geborenen und aufgewachsenen Sängerin steil nach oben.

Dass sie eines Tages mit ihrer Musik durchstarten würde, davon hatte die gelernte Büroangestellte immer geträumt. Dass es auf einmal so schnell passiert, hätte die St.Gallerin jedoch nicht erwartet. «Plötzlich kamen 20 Plattenfirmen auf mich zu.» Priya Ragu macht nicht erst seit gestern Musik. In der Hip-Hop-Szene war die St.Gallerin mit der sanften Soulstimme keine Unbekannte. Soul und R’n’B mit elektronischen Klängen und tamilischen Trommeln: Diese Mischung kommt an – nicht nur in der Schweiz. (lex)

Melancholisch, trocken, poetisch: Manuel Stahlberger hat 2021 gleich zwei Kulturpreise gewonnen. Bild: Tobias Garcia (28. Oktober 2021)

Er ist ein Meister der Melancholie, Poet des Alltags und des lakonischen Humors: Manuel Stahlberger. Der St.Galler Liedermacher, Kabarettist und Künstler hat 2021 gleich zwei Preise gewonnen: den Schweizer Preis darstellende Künste und den erstmals vergebenen HSG-Kulturpreis. «Seine poetischen Lieder und Geschichten steuern selten auf eine Pointe zu», heisst es in der einen Laudatio. Stahlberger habe «eine hyperfeine Beobachtungsgabe und einen unerbittlich entlarvenden, gleichzeitig liebevollen Umgang mit seinen Figuren», lobt die Jury den Künstler in der anderen. Stahlberger selber scheint Ende Oktober überrascht ob so viel Lob: «Ich denke bei meiner Arbeit nie an Preise. Umso grösser ist natürlich meine Freude», sagt der St.Galler Künstler in einem Interview gewohnt trocken. (dar)

