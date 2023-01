Jahresausblick 2023 Ein Wahlkampf-Marathon, Grossbaustellen, eine neue Olma und Aufräumarbeiten an der HSG: Das erwartet uns in diesem Jahr Wählen, planen, bauen, feiern: 2023 hält für den Kanton St.Gallen allerhand bereit – auch Herausforderungen. Ein Blick in die Agenda. Regula Weik, Marcel Elsener, Adrian Vögele, Rossella Blattmann, Seraina Hess und Renato Schatz Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Wer folgt im Ständerat auf Paul Rechsteiner? Bild: Peter Klaunzer/Keystone

St.Gallen erlebt in den nächsten Wochen einen Frauenwahlkampf. Möglich gemacht hat dies ein Mann: Paul Rechsteiner. Der SP-Doyen zog sich auf Ende Jahr aus Bern zurück, nach 36 Jahren. Nun ist einer der beiden St.Galler Ständeratssitze frei. Und er ist begehrt. Vier profilierte Politikerinnen steigen ins Rennen. Sie und ihre Parteien halten bislang die Füsse still – erst feiern, dann fighten. Doch nun gilt: auf die Plätze, fertig, los. Am Start stehen die Nationalrätinnen Barbara Gysi (SP), Esther Friedli (SVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Franziska Ryser (Grüne). Wer im März als Erste ins Ziel läuft, hat den Sitz nicht zwingend auf sicher. Gut möglich, dass alle vier die vorgegebene Laufzeit verpassen. Dann wird es erst recht spannend: Wer sprintet auch im zweiten Durchgang? Wer steigt aus? Weshalb? Auch die Mitte wird dann Farbe bekennen müssen. Es sei denn, ihr und King Beni (Würth) ist egal, wer künftig mit ihm St.Gallen im Stöckli vertritt.

2023 wird ein Jahr des Wahlkampfs. Bild: Benjamin Manser

Dieses Jahr ist für den Kanton St.Gallen ein Super-Wahljahr. Denn nach der Ständeratsersatzwahl im Frühjahr werden bei den Eidgenössischen Wahlen im Herbst sowohl der National- als auch der Ständerat neu zusammengesetzt. Bisher hat noch keiner der zwölf Nationalrätinnen und Nationalräte aus St.Gallen angekündigt, im Oktober auf eine neuerliche Kandidatur verzichten zu wollen. Dennoch steht schon jetzt so gut wie fest, dass 2023 ein neues St.Galler Gesicht in die grosse Kammer einziehen wird. Weil voraussichtlich entweder Barbara Gysi, Esther Friedli, Susanne Vincenz-Stauffacher oder Franziska Ryser als Nachfolgerin von Paul Rechsteiner vom National- in den Ständerat wechselt, wird Ersatz nachrücken. Und auch wenn eine Wiederwahl jeweils wahrscheinlicher ist als eine Abwahl, liegen Überraschungen durchaus drin. Liebäugelt etwa ein Regierungsrat mit Bundesbern? Und kramt die FDP wieder eine Überraschung hervor?

Noch ist die Olma eine Baustelle. Bild: Reto Martin

Kantons- und Stadtparlament haben den Olma-Messen vor wenigen Wochen die gewünschte Finanzhilfe gewährt: Je 8,4 Millionen Franken Darlehen werden in Eigenkapital umgewandelt. Die Genossenschaftsversammlung der Olma wird im Frühling über die Umwandlung in eine AG abstimmen. Bis im Frühjahr nächsten Jahres sollen rund 20 Millionen durch Aktienzeichnungen zusammenkommen. Eine Zwischenbilanz von Mitte November zeigt: Bisher sind es sechs Millionen. Durch die gut besuchte Olma im vergangenen Oktober sowie viele Buchungsanfragen für Kongresse und Events habe das Vorhaben aber Rückenwind erhalten, hiess es von Seiten der Verantwortlichen. Wie sehr, das dürfte sich noch in diesem Monat zeigen, wenn die Olma ihr Konzept für die künftige Ausrichtung präsentieren wird. Gespannt sein kann man auch auf die neue Halle 1. Eine Teilnutzung vor der Eröffnung 2024 ist bereits an der nächsten Olma geplant.

Der Ruf der HSG hat Schaden genommen. Hilft ein neues Unigesetz bei der Renovierung? Bild: Raphael Rohner

Eigentlich war es ruhig geworden um das neue Universitätsgesetz, dessen Anstoss die Spesenaffäre der HSG war. Doch ein neuerlicher Skandal am Rosenberg rückt die Vorlage wieder in den Vordergrund: Zwei Leiter eines Instituts sind Mitte Dezember freigestellt worden. Der eine soll plagiiert und der andere nichts gemerkt haben. Überdies sei ein Student über einen Anwalt unter Druck gesetzt worden sein. Diese Vorkommnisse sind auch Gegenstand der Diskussionen in der vorberatenden Kommission, wo sich das Unigesetz derzeit befindet. Vielleicht kommt es erst im Juni ins Kantonsparlament, und im Herbst zur Abstimmung. Ein Inkrafttreten Anfang 2024 ist daher noch immer möglich. In der Zwischenzeit hat der scheidende HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller die Aufgabe, in seiner Universität aufzuräumen. Wer sich mit Leuten aus dem Dunstkreis der HSG unterhält, ahnt, dass sie auch 2023 Schlagzeilen machen könnte.

Es tut sich was am Rhein. Milliardenprojekte stehen an, aber auch Feste. Bild: Ralph Ribi

Am Rhein wird in den nächsten Jahrzehnten grossflächig gebaut, vor allem das demnächst genehmigungsreife Milliardenprojekt Rhesi wird die Flusslandschaft nachhaltig verändern. Zudem wird erneut ein Wasserkraftwerk diskutiert, und von den geplanten Flussaufweitungen ist jene in Bad Ragaz/Maienfeld weit fortgeschritten: Im Frühjahr geht das Auflageprojekt in die Vernehmlassung. Im Mittelrheintal wird derweil ein Hundertjähriges gefeiert: Am 18. April 1923 floss der Rhein erstmals durch den sechs Kilometer langen Diepoldsauer Durchstich, der die alte Schlaufe ersetzte und die Gemeinde zur Insel machte. 20 Festveranstaltungen bereichern den Sommer, darunter ein Theaterstück und eine Menschenkette aus 3000 Kindern. Gar 200 Jahre alt wird im August ein anderer Bau zum Schutz vor Überschwemmungen: das Linthwerk. Auch das wird gefeiert, zumal sich der Todestag von Erbauer Hans Konrad Escher zum 200. Mal jährt.

Viele Flüchtende aus Afghanistan reisten 2022 über Buchs. Bild: Ralph Ribi

Die Migrationskrise wird den Kanton St.Gallen auch in diesem Jahr herausfordern. «Die Lage im Asylbereich hat sich in den letzten Wochen markant verschärft», schrieb die Staatskanzlei in einem Communiqué vom 1. Dezember des vergangenen Jahres zur steigenden Zahl neuer Asylgesuche. In der Folge startete das Asylzentrum Linth in Uznach seinen Betrieb per sofort, einen Monat früher als geplant. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Bis im Frühling dürfte der Kanton weitere Unterkünfte benötigen. «Dem Migrationsamt wurden verschiedene Angebote unterbreitet, welche wir gerne prüfen werden», hielt Amtsleiter Jürg Eberle in dieser Zeitung fest. Zudem dürfte im Kanton St.Gallen insbesondere die Lage an der Ostgrenze weiterhin zu Reden geben. Die illegalen Einreisen an den Grenzbahnhöfen Buchs und St.Margrethen, vor allem von alleinreisenden Männern aus Afghanistan, werden wohl so bald nicht enden.

Der Spatenstich für den Doppelspurausbau fand im vergangenen Oktober statt. Bild: Ralph Ribi

Seit zehn Jahren wird über den Doppelspur-Ausbau der Bahnlinie im St.Galler Rheintal gesprochen, doch jetzt gilt es ernst: Damit die neuen Gleise verlegt werden können, sperren die SBB die Strecke Altstätten–Buchs vom 27. Februar bis zum 29. Oktober komplett. Die Passagiere müssen in dieser Zeit auf Busse umsteigen. Ab Herbst wird dann der Abschnitt Buchs–Sargans gesperrt, allerdings nur in der Nacht. Die Sperrungen sind für die Fahrgäste zwar lästig, dafür wird die Strecke aber ein Jahr früher fertig, als wenn sie bei laufendem Betrieb ausgebaut würde. Das 250-Millionen-Projekt umfasst 7,7 Kilometer Doppelspur sowie weitere Anpassungen an der Infrastruktur. Im Dezember 2024 soll der Ausbau so weit sein, dass die Fernverkehrszüge im Halbstundentakt fahren können. 2012 hatte das Bundesparlament dem Projekt zugestimmt – es war einer der grössten St.Galler Erfolge in Bundesbern in der jüngeren Vergangenheit.

Die Spitäler geben auch 2023 zu reden. Bild: Raphael Rohner

Ab dem 3. Januar wird in Walenstadt wieder operiert. Ab dem 9. Januar herrscht Normalbetrieb im Bündner Spital. Bündner? Keine Sorge: Die Kantonsgrenze wurde im Sarganserland nicht klammheimlich verschoben. Das Spital Walenstadt ist neu trotzdem bündnerisch. Seit Anfang Jahr wird es vom Kantonsspital Graubünden betrieben. Acht Millionen legten die Bündner dafür auf den Tisch. Das St.Galler Kantonsparlament hatte den Verkauf im Sommer bewilligt. Damit ist der Ausverkauf der St.Galler Spitäler abgeschlossen. Vorerst? Für immer? Flawil weg, Wattwil weg, Walenstadt weg. Und Rorschach geschlossen. Da waren es noch fünf. Doch diese beschäftigen Politik und Bevölkerung auch dieses Jahr. Einzelne sind bankrott, andere brauchen Geld für den Ausbau. Das Volk redet mit, im Frühsommer an der Urne. Gelöst sind die Probleme damit nicht: fehlendes Pflegepersonal, zu tiefe Tarife, agile Konkurrenz. Die Politik ist gefragt – und lässt sich Zeit.

Goldach sprach sich gegen das Provisorium aus. Und nun? Bild: Nik Roth

Das Theater St.Gallen ist baulich und personell im Umbau, beides verläuft nicht ohne Komplikationen. Die Sanierung des Theaters, eines denkmalgeschützten Sichtbetonbaus von 1968, dauert aufgrund unvorhergesehener Mehrarbeiten ein halbes Jahr länger. Und die Kosten steigen wegen zusätzlicher Technik um 3 auf 51 Millionen Franken. Nun soll der Bau im April fertig und der Betrieb im Oktober aufgenommen werden. Bis dahin wird weiterhin im Provisorium gespielt. Was Ende Jahr mit dem Holzbau geschieht, ist ungewiss: Das Goldacher Stimmvolk wollte ihn nicht, Buchs und Altstätten winkten ebenfalls ab. Nun prüft die Stadt St.Gallen, ob das Haus für die freie Szene in Frage kommt. Die Zukunft des Theaters entscheidet sich im Sommer: Nach heftigen Debatten um Intendanz, Kompetenzen und forcierte Leitungswechsel übernimmt Operndirektor Jan Henric Bogen dann die Gesamtverantwortung für das Vierspartenhaus.

Die Bürgerversammlung im November war die zweitgrösste in der Geschichte der Stadt. Bild: Arthur Gamsa

Rapperswil-Jona ist die zweitgrösste Stadt im Kanton St.Gallen – und die grösste in der Schweiz ohne Parlament. 1100 der insgesamt knapp 28000 Einwohnerinnen und Einwohner diskutierten an der Bürgerversammlung im vergangenen November nun aber über die Einführung eines Parlaments. Vorerst ohne Ergebnis. Es war schon fast Mitternacht, als sich die Mehrheit dafür aussprach, den Entscheid an der Urne zu fällen. Also werden bei der Abstimmung am 12. März nicht nur 1100, sondern die rund 18000 Stimmberechtigten darüber befinden, ob in Rapperswil-Jona ab 2025 ein Parlament tagen wird – auf Kosten der Bürgerversammlung. Anders als 2015, als dieselbe Vorlage noch krachend scheiterte, scheint der Rückhalt in Bevölkerung und Politik heuer ungleich grösser zu sein. Alle grossen Ortsparteien machten sich für das Parlament stark. Bis Mitte März haben sie noch Zeit, die Bevölkerung davon zu überzeugen.

