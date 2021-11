Irrtum Nicht Vandalen, sondern ein Sturm beschädigte Grabsteine Am Sonntag hatte die Kantonspolizei eine Sachbeschädigung auf dem neuen jüdischen Friedhof nahe dem St.Galler Ostfriedhof gemeldet. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es sich um einen länger bestehenden Sturmschaden handelt. Enrico Kampmann 01.11.2021, 16.41 Uhr

Eine Frau hat den Schaden am Sonntag entdeckt und der Polizei gemeldet. Kantonspolizei St.Gallen

Es waren keine Vandalen, sondern einfach nur der Wind. Am Sonntag meldete die Kantonspolizei St.Gallen, dass in der Nacht zuvor auf dem neuen jüdischen Friedhof nahe dem St.Galler Ostfriedhof an der Kesselhaldenstrasse mehrere Grabsteine beschädigt worden seien. Eine unbekannte Täterschaft habe «mit Körpergewalt insgesamt neun Grabsteine» umgestossen.

Nach der Spurensicherung habe sie die «Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Störung des Totenfriedens» aufgenommen. Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich um einen Sturmschaden handelt – und erst noch um einen, der bereits im letzten Sommer entstanden war. Damals war ein Baum auf die Gräber gefallen.

Eine Frau hat den Schaden am Sonntag entdeckt und der Polizei gemeldet. Da diese über den Sturmschaden nie informiert worden war, ging man von Sachbeschädigung aus. «Das Spurenbild war dem eines Vandalendelikts sehr ähnlich», sagt Polizeisprecher Florian Schneider. Die durch die Aufräumarbeiten entstandenen Fussspuren am Boden hätten auf ein Delikt hingedeutet. So sei es im Moment «durchaus plausibel» erschienen, dass Vandalen am Werk gewesen seien.

Aufgeklärt wurde der etwas peinliche Irrtum durch die jüdische Gemeinde St.Gallen. Sie informierte die Polizei am Sonntag über den älteren Sturmschaden, nachdem sie durch die Medien vom Fall erfahren hatte.