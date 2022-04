Bundesgelder: Die Ostschweiz wittert ihre grosse Chance

Investitionen Die Ostschweiz wittert ihre grosse Chance: Grenzregionen könnten in der Planung des Bundes grösseres Gewicht erhalten Im Raumkonzept des Bundes gilt die Ostschweiz immer noch als Hinterhof von Zürich. Dagegen kämpft sie – gemeinsam mit den Nachbarregionen im Bodenseeraum. Jetzt gibt es Anzeichen, dass sich bald etwas ändern könnte. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Die Schweiz soll der Bodenseeregion mehr Gewicht geben - planerisch und finanziell: Das fordern St. Gallen, beide Appenzell und die benachbarten Regionen Deutschlands und Österreichs. Bild: Getty

Der Mann von der Umzugsfirma spricht Berndeutsch, er wirkt erschöpft und gleichzeitig echt erstaunt. Stundenlang sei er jetzt quer durch die Schweiz nach Osten gefahren. Stundenlang! «Ich dachte, die Autobahn hört überhaupt nie mehr auf», sagt er beim Ausladen eines Klaviers in einem Dorf im St.Galler Rheintal. Noch ein kurzer, skeptischer Blick hinüber in Richtung Vorarlberg, dann muss er weiter. «Also dann, viel Spass hier am anderen Ende der Schweiz!»

Die Episode ist nicht erfunden, und sie erinnert an den stetigen Kampf der Ostschweiz, sich in Bundesbern im nationalen Konzert der Regionen Gehör zu verschaffen. Dass die Ostschweizer Kantone als «entlegene Gegend» immer benachteiligt würden, ist zwar ein Klischee – aber auch nicht völlig unwahr. In den vergangenen Jahren wurde immer deutlicher: Regionen, die als Ballungsräume mit grosser Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft gelten, haben bessere Karten im Rennen um Investitionen, egal ob es um staatliche oder private Gelder geht. «Metropolitanraum» heisst das Stichwort dazu.

Nicht zufällig bemühen sich daher St.Gallen und beide Appenzell gemeinsam mit Vorarlberg und den deutschen Landkreisen Bodensee und Lindau darum, ihren Lebens- und Wirtschaftsraum als Einheit zu etablieren und die grenzübergreifenden Verbindungen zu verstärken. Vor zwei Jahren haben die Regierungen hierzu eine Charta unterzeichnet.

Einige Fortschritte und ein weiteres Gipfeltreffen

Auch wenn die Coronapandemie die Bemühungen etwas bremste, sind inzwischen Fortschritte sichtbar, etwa im öffentlichen Verkehr: Im Dezember startete die durchgehende S-Bahn von Romanshorn nach Lindau; St.Gallen arbeitet mit Vorarlberg an einer Angleichung der ÖV-Tarife. Die internationale Zugverbindung Zürich-München fährt inzwischen – wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten – im Zweistundentakt. Ausserdem verstärken St.Gallen und Vorarlberg ihre Zusammenarbeit im Hochschulbereich, wie sie Ende März bekannt gaben: An der HSG ist ein Vorarlberg-Institut geplant.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP). Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Damit ist es noch nicht getan. Heute Freitag findet in Buchs ein weiteres internationales Treffen zur Weiterentwicklung des Metropolitanraums Bodensee statt. Mit dabei: Bundesrätin Karin Keller-Sutter – sie hatte die Idee des Metropolitanraums bereits in ihrer Zeit als Ständerätin gemeinsam mit Paul Rechsteiner (SP) verfolgt - und der österreichische Finanzminister Magnus Brunner. Hauptthema des Forums sind bessere Verkehrsverbindungen für den Bodenseeraum.

Studie des Bundes: «Ein Satellit von Zürich»

Der Ostschweizer Anspruch gegenüber Bundesbern ist klar: Der Metropolitanraum Bodensee soll offiziell anerkannt werden – und zwar im «Raumkonzept Schweiz»: Dieses unscheinbare Dokument ist nichts weniger als die Grundlage für die räumliche Weiterentwicklung des ganzen Landes. Pläne für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur etwa basieren auf den Grundsätzen des Raumkonzepts. Erarbeitet wurde es von Bund, Kantonen, Städte- und Gemeindeverband, in Kraft gesetzt im Jahr 2012.

In diesem Papier gibt es drei Metropolitanräume: Zürich, Genf und Basel. Sie werden als «grossstädtisch geprägte Handlungsräume» bezeichnet. Sozusagen in letzter Minute wurde auch die Region Bern noch in diese Kategorie aufgenommen. Die Ostschweiz – oder «Nordostschweiz», wie sie im Konzept genannt wird – wird bei den «klein- und mittelstädtisch geprägten Handlungsräumen» aufgeführt.

Die Verflechtung der Nordostschweiz mit dem Metropolitanraum Zürich sei stark, heisst es, wobei «die Bedeutung von benachbarten prosperierenden Regionen wie Vorarlberg und Konstanz sowie der europäischen Metropolregionen München und Stuttgart» zunehme. In einer begleitenden Studie des Bundesamts für Raumentwicklung heisst es ganz unverblümt: «Der Handlungsraum Nordostschweiz kann wie Luzern als Satellit von Zürich betrachtet werden, wenn auch in weniger starkem Ausmass.»

Nun werden Grenzregionen wohl neu beurteilt

Marc Mächler, St.Galler Regierungspräsident (FDP). Belinda Schmid

Jetzt aber tut sich für die Ostschweiz eine Chance auf: Das Raumkonzept Schweiz soll überarbeitet werden, voraussichtlich ab 2023 (siehe Kasten unten). Die Gründe sind vielfältig, der Klimawandel gehört dazu. «Es zeichnet sich aber auch ab, dass die Bedeutung der grenzübergreifenden Räume neu beurteilt werden soll», sagt der St.Galler Regierungspräsident Marc Mächler.

Interessanterweise sei beim Raum Basel die internationale Verflechtung schon von Beginn weg berücksichtigt worden, bei der Ostschweiz aber nicht. «Wir erwarten in diesem Sinne, dass der Bodenseeraum als Metropolitanraum anerkannt wird.» Die zahlenmässigen Voraussetzungen erfülle der Raum schon lange, – so zählt er über 770’000 Einwohner, – «doch die Anerkennung der Metropolitanräume ist eben auch eine politische Angelegenheit», so Mächler. Unbestritten sei, dass St. Gallen zugleich auch Teil des Metropolitanraums Zürich bleibe, Regionen wie Wil oder das Linthgebiet seien schliesslich stark nach Zürich orientiert.

Anders beurteilt das der Kanton Thurgau: Er konzentriert sich auf seine Mitgliedschaft beim Metropolitanraum Zürich. Eine Beteiligung am Metropolitanraum Bodensee sei weiterhin kein Thema, heisst es beim Kanton auf Anfrage. Allerdings gehören etwa die Region Oberthurgau und die IHK Thurgau zur Trägerschaft des neuen Metropolitanraums.

Erster Entscheid zum Raumkonzept soll bis Sommer fallen

Ob das Raumkonzept Schweiz überarbeitet wird – und damit auch der Status des Bodenseeraums in der nationalen Planung – entscheidet sich in den nächsten Monaten. Bundesrat, Kantonsregierungen, Städte- und Gemeindeverband fällen den Beschluss gemeinsam. «Wir erwarten den Grundsatzentscheid noch vor dem Sommer», teilt das Bundesamt für Raumentwicklung mit.

Bereits zugestimmt hat die Konferenz der Kantonsregierungen. Zur Frage, ob die Bodenseeregion die Voraussetzungen für einen Metropolitanraum erfüllt, kann sich das Bundesamt noch nicht äussern. Jedoch: «In diesem Zusammenhang haben wir die grossen Anstrengungen in der Nordostschweiz durchaus zur Kenntnis genommen.»

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: Urs Bucher

Auch die Ostschweizer Wirtschaft drängt auf die Überarbeitung des Raumkonzepts. Dieses sei der Grund dafür, dass die Ostschweiz etwa bei Investitionen ins Nationalstrassennetz stark unterdurchschnittlich berücksichtigt werde, sagt Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell. «Es muss uns gelingen, als Metropolitanraum anerkannt und so in die ‹Premiumkategorie› aufgenommen zu werden – dorthin fliesst das Gros der Mittel.» Zu den dringenden Verkehrsprojekten gehöre unter anderem die grenzübergreifende Schnellstrasse S18 im Rheintal.

