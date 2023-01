Invasive Art Fluch oder Segen? Die Schwarzmeergrundel könnte bald im Bodensee Einzug halten Die erstmals 2012 im Rhein entdeckte invasive Schwarzmeergrundel wandert weiter stromauf Richtung Bodensee. Gewässerökologe Joschka Wiegleb erzählt von seiner selektiven Grundelsperre. Doch wären die Auswirkungen des Fisches im Bodensee wirklich nur schlecht? Nina Steiner Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die Schwarzmeergrundel könnte vom Kraftwerk Albbruck-Doggern weiter Richtung Bodensee wandern. Selektive Grundelsperren versuchen, dem entgegenzuwirken. Bild: imago

Die Schwarzmeergrundel ist ein berüchtigter Übeltäter, sie stellt für viele heimische Arten einen Feind dar. Zum ersten Mal ist sie bereits vor über zehn Jahren im Hafen Kleinhüningen in Basel gesichtet worden. Dort sei sie durch Ballastwasser der Berufsschifffahrt eingeschleppt worden.

Kurz hinter Basel hat die Grundel begonnen, sich auf eigene Faust weiter den Rhein hinauf auszubreiten. Auch Angler, Aquarianer und Sportboote tragen zur weiteren Verbreitung bei. Mittlerweile hat die Schwarzmeergrundel, laut neuesten Informationen, das Rheinkraftwerk Bad Laufenburg überwunden und befindet sich bereits vor dem Kraftwerk Albbruck-Doggern. Die Angst besteht, dass sie weiter Richtung Bodensee wandert.

Der Gewässerökologe Joschka Wiegleb. Bild: PD

Glücklicherweise gibt es an der Universität Basel fleissige Forscher, die sich allzu gerne mit den Grundeln beschäftigen. Der Gewässerökologe Joschka Wiegleb widmet der Schwarzmeergrundel besonders viel Zeit, seit sechs Jahren forscht er an ihr. Er schrieb sogar seine Doktorarbeit über die Schwarzmundgrundel, eine Grundelart, und Prototypen für eine selektive Sperre in Fischpässen. Eine solche Sperre könnte heimische Gewässer vielleicht vor der weiteren Ausbreitung der invasiven Grundel schützen.

Selektive Grundelsperre scheint zu funktionieren

Sie wurde in einem gross angelegten Laborversuch am Karlsruher Institut für Technologie erfolgreich getestet und bereits im Kraftwerk Rheinfelden eingebaut. Für das selektive Hindernis wird die charakteristische Schwimmweise der Grundel genutzt. Sie hat keine Schwimmblase und lebt quasi am Boden.

Mittels eines Edelstahlblechs am Grund werden eine glatte Oberfläche und eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit erzeugt, wodurch der Fisch nicht mehr am Boden verharren kann, sondern gleich zurückgespült wird.

«Ein bisschen wie eine Wasserrutsche»

Im Versuch wurde mit einer geringen Durchflussrate begonnen, Wiegleb scherzte dazu: «Das war beeindruckend. Die Grundeln bewegten sich stromaufwärts über die Sperre und dann wieder zurück. Es sah fast so aus, als würde es ihnen Freude bereiten, ein bisschen wie eine Wasserrutsche.»

Als die Durchflussrate jedoch jener in natürlichen Gewässern angepasst wurde, sei keine einzige Schwarzmeergrundel mehr über die Sperre gelangt. Hört sich vielversprechend an, müsse aber noch einer längeren Funktionskontrolle unterzogen werden. In der Praxis verändern Faktoren wie Algenbewuchs oder die Bildung eines Mikrofilms eventuell die Strömungsverhältnisse.

Geringe Anzahl an Fischen reicht, um Population zu gründen

Wiegleb meint dennoch, dass das Grundelhindernis ein vielversprechendes Tool gegen die weitere Verbreitung des Fisches darstellt. Eine Einwanderung in den Bodensee durch die Grundel selbst würde zudem eine natürliche Barriere, der Rheinfall in Schaffhausen, verhindern. Angler und Aquarianer, die sie dort aussetzen könnten, stellen aber weiterhin eine Gefahr dar. Falls das passieren würde, reiche vermutlich eine geringe Anzahl an Fischen, um dort eine Population zu gründen.

Die Schwarzmeergrundel hat sich in Europa und in Nordamerika stark ausgebreitet und in vielen Ökosystemen massive negative Veränderungen mit verdrängten einheimischen Arten bewirkt. Trotzdem liesse sich im Vorhinein nicht so leicht sagen, ob sie das auch im Bodensee bewirken würde. Es gebe zu viele Faktoren, die bestimmen, inwiefern sich eine Population in einem Ökosystem etabliert oder eben nicht.

Grosse Grundeln könnten Quaggamuschel fressen

Der Forscher erklärt zudem, dass der Fisch nicht zwingend nur schlechte Auswirkungen haben muss. Grosse Grundeln fressen gerne Muscheln und es sei durchaus möglich, dass sie den Bestand der invasiven Quaggamuschel im Bodensee dezimieren würden. Das sei jedoch nur eine Vermutung, hebt der Biologe hervor.

In der Ostsee habe die Grundel tatsächlich bereits positive Auswirkungen. Das Gewässer ist durch seinen hohen Salzgehalt besonders artenarm. Dadurch konnte der Fisch eine unbesetzte ökologische Nische einnehmen und stellt jetzt wiederum eine Futterquelle für andere Fische dar.

Die Schwarzmeergrundel ist bislang so gefürchtet, weil sie Laich anderer Fische, wie etwa jener von Nasen, fressen soll. So zumindest lautet das Ergebnis einer Forschungsarbeit in der Wiese, einem Nebenfluss des Rheins. In der Ostsee bevorzugt sie nach einer weiteren Studie jedoch andere Nahrung.

Es bleibt also nur abzuwarten, ob die Schwarzmeergrundel früher oder später im Bodensee landen wird und was dann die negativen oder tatsächlich positiven Folgen davon wären. Nichtsdestotrotz ist es beruhigend zu wissen, dass Forscher wie Joschka Wiegleb bereits an Lösungen für das potenzielle Problem arbeiten.

