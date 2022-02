SVA St.Gallen verweigert IV-Ansprüche

Invalidenversicherung Kampf der Gutachten: Wie die SVA einem an Depression erkrankten St.Galler die Umschulung verweigert Die St.Galler Sozialversicherungsanstalt bewilligt einem Kommunikationsfachmann IV-Taggeld und eine Umschulung. Ein Jahr später wird ihm entgegen medizinischen Einschätzungen alles gestrichen. Das sei kein Einzelfall, kritisieren die Psychiaterin und der Anwalt des Betroffenen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Kafkaeske Zustände bei der SVA St.Gallen zermürben die Antragsteller. Symbolbild: Alexlinch / iStockphoto

Dem Mann ist sichtlich unwohl. Zu seiner Rechten sitzt sein Anwalt, zu seiner Linken seine Psychiaterin, in deren gemütlich eingerichtetem Büro in der St.Galler Altstadt das Treffen stattfindet. Die Aufnahme läuft, der Mann fängt zu sprechen an. Schnell, mit leicht zitternder Stimme, den Blick permanent auf den Block Papier in seinem Schoss gerichtet, auf dem er penibel genaue Notizen zu den Ereignissen der letzten fünf Jahre notiert hat. Die Geschichte, die folgt, ist so absurd, sie erinnert an einen unfertigen Roman von Franz Kafka.

Josef Hauser, der in Wirklichkeit anders heisst, war ein durchaus erfolgreicher Mann. Nach einer KV-Ausbildung kletterte er schnell die Karriereleiter hinauf und arbeitete über 20 Jahre im Kommunikationsbereich. Der heute 50-Jährige bekleidete hohe Positionen bei verschiedenen Firmen in der Schweiz und im Ausland. Dann fingen 2016 aus dem Nichts seine Beschwerden an.

Hauser hatte zunehmend Probleme, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, ausserdem plagten ihn Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten. 2017 folgte ein zweimonatiger stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Diagnose: mittel- bis schwergradige Depression mit Entwicklung eines Erschöpfungssyndroms.

Zunächst ging alles recht schnell. Er begann eine Psychotherapie, wurde für seine vorherige Tätigkeit zu 100 Prozent als arbeitsunfähig eingestuft und bekam von der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA) IV-Taggeld zugesprochen. Nach Gesprächen mit seiner Psychiaterin und einem Berufsberater kam man zum Schluss, dass eine Umschulung zum Ergotherapeuten (Beruf geändert) ideale Voraussetzungen für ein erfülltes und eigenständiges Leben bieten würde. In dieser «ideal adaptierten Tätigkeit» wurde ihm eine Arbeitsfähigkeit von 50 Prozent attestiert.

Innerhalb kurzer Zeit genehmigte die SVA das Vorhaben und sicherte ihm schriftlich zu, sich vorab mit 20’000 Franken zu beteiligen und damit schon einmal die ersten drei der vier Ausbildungsjahre abzudecken. Ende 2017 startete Hauser seine Ausbildung zum Ergotherapeuten. Heute sagt er:

«Anfangs war ich ein Fan des Systems.»

Der Wind dreht sich

Doch im März 2019 dann die unerwartete Wende. Über ein Jahr nachdem Hauser seine Ausbildung begonnen hatte, unterrichtete ihn die SVA, dass sie die Kosten dafür nun doch nicht übernehmen werde. Auch das IV-Taggeld wurde ihm gestrichen. Er solle seine Ausbildung abbrechen und stattdessen nach einer 50-Prozent-Stelle in seiner alten Branche suchen.

Als Begründung wurde von der SVA eine Stellungnahme einer Psychiaterin des regionalen ärztlichen Dienstes (RAD) angeführt. Der RAD unterstützt die jeweiligen IV-Stellen bei allen medizinischen Fragen. Gemäss Gerichtsakten kam die RAD-Psychiaterin zum Schluss, dass aufgrund der Symptomatik Hausers erhebliche Zweifel an seiner «Ausbildungsfähigkeit» bestünden.

Diese Einschätzung stand allerdings in komplettem Gegensatz zu jener seiner behandelnden Psychiaterin Veronika Breitler, die ihm die Ausbildung vorgeschlagen hatte und ihn seit 2017 begleitete. Breitler sagt, sie verstehe bis heute nicht, wie die Ärztin des RAD darauf gekommen sei, alle bisherigen Einschätzungen in Frage zu stellen. Zumal diese nie ein Gespräch mit Hauser geführt habe, wie dieser bestätigt. «Ein solches Torpedieren einer fachlichen Meinung ist kränkend.»

Veronika Breitler, Psychiaterin, Psychosomatikerin und Psychologin. Bild: Berlinda Berisha

Für Breitler ist dies kein Einzelfall. Sie sagt:

«Die SVA erfüllt ihren Auftrag nicht. Aus Spargründen wird vieles unternommen, um den Versicherten den Leistungsanspruch zu verweigern.»

Falle ein Gutachten zu Gunsten des IV-Antragstellers aus, werde in der Regel ein weiteres beantragt. Ihre eigenen Gutachten würden immer wieder aus dem Kontext gerissen, gefällte Entscheide erneut durchgekaut oder umgestürzt. Die SVA ziehe die Entscheidungsverfahren auf diese Art in die Länge, was für ihre Patienten eine schwere psychische Belastung darstelle und sie auf Dauer zermürbe.

Breitler erzählt von einer schwer kranken Krebspatientin, welche sich tagelang stationär begutachten lassen musste, bis sie am Ende fast zusammenbrach und eine Ablehnung erhielt. Von einem jungen Mann, dem eine Ausbildungsfinanzierung verweigert und so die Zukunft verbaut werde. Von einer älteren Frau, die zu krank sei, um es in die Therapiestunde zu schaffen, jedoch alle sechs Monate wieder drangsaliert werde, um erneut abzuklären, ob sie nicht doch arbeitsfähig sei.

«Ihre Fakten interessieren mich nicht»

«Ich habe die Welt nicht mehr verstanden», sagt Josef Hauser zur plötzlichen Kehrtwende der SVA. Er hatte sein ganzes Leben umgestellt, war aufs Land gezogen und hatte sich in ein Atelier eingemietet. Als er seine Sachbearbeiterin bei der SVA auf die gegensätzliche Einschätzung seiner behandelnden Ärztin und Fehler im Begründungsschreiben aufmerksam machte, habe diese nach längerer Diskussion zu ihm gesagt:

«Ihre Fakten interessieren mich nicht, ich mache meine eigene Realität.»

Hauser suchte sich einen Anwalt, und sie legten Beschwerde gegen den Beschluss der SVA ein.

Ronald Pedergnana,

Rechtsanwalt spezialisiert auf Sozialversicherungsfragen. Bild: PD

Rechtsanwalt Ronald Pedergnana ist spezialisiert auf Sozialversicherungsfragen und sagt, Fälle wie den von Hauser erlebe er jeden Tag. Eines der Hauptprobleme sei, dass die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der SVA beurteilen würden, ob und inwieweit die Antragsteller arbeitsfähig seien, obwohl sie über keinerlei medizinische Ausbildung verfügten. Zwar würden sie sich fachliche Meinungen einholen, aber der definitive Entscheid liege bei ihnen. Für Pedergnana «ein Fehler im System.»

Tatsächlich änderte die RAD-Psychiaterin nach Rücksprache mit Veronika Breitler ihr Fazit. In einer Stellungnahme schrieb sie, der Versicherte habe in der Zwischenzeit «an Stabilität gewonnen» und könne den Anforderungen der begonnen Ausbildung «gut nachkommen». Dennoch hielt die SVA an ihrem Urteil fest. Diesmal allerdings mit der Begründung, die Ausbildung habe keine «Verwertbarkeit». Sprich: Man könne damit kein Geld verdienen. Zudem stünden aktuell «medizinische Abklärungsmassnahmen im Vordergrund». Und so gab die SVA im Juli 2019 ein weiteres Gutachten in Auftrag, diesmal bei einer externen Firma.

Schwarze Schafe unter den Gutachterfirmen

Die ausgewählte Gutachterfirma ist laut Anwalt Ronald Pedergnana allerdings als «schwarzes Schaf» in der Branche bekannt, weswegen er auch dagegen Beschwerde einlegte. Pedergnana sagt:

«Offenbar hat sich der Wind bei der SVA gegen Herrn Hauser gedreht. In so einer Situation versucht die SVA willfährige IV-Gutachter zu engagieren, um ihre Interessen durchzusetzen.»

Laut Pedergnana gehöre es in die gleiche Kategorie wie die Zürcher Firma PMEDA, welche kürzlich aufgrund umstrittener IV-Gutachten für Schlagzeilen sorgte und mindestens fünf Strafverfahren am Hals hat.

Das Hauptproblem sei mangelnde Aufsicht seitens des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), sagt Pedergnana. Es würden keine Daten darüber erhoben, zu wessen Gunsten die Gutachten jeweils ausfielen. So würden einige schwarze Schafe meist Einschätzungen zu Ungunsten der Antragsteller abgeben und so bei den IV-Stellen punkten. Diese würden dadurch wiederum öfters Gutachten bei den betreffenden Firmen in Auftrag geben.

Im Mai 2020 gab das Versicherungsgericht des Kantons St.Gallen Hauser in beiden Beschwerdefällen recht, und es wurde ein neues Gutachten bei einem anderen Institut in Auftrag gegeben, die entsprechenden Untersuchungen im Frühjahr 2021 durchgeführt.

Das neue Gutachten, basierend auf den Einschätzungen von fünf Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen, kam zum Schluss, dass mit der Ausbildung zum Ergotherapeuten von einem «positiven Einfluss auf die Entwicklung der Krankheit» auszugehen sei und dass eine Umschulung «gesundheitsbedingt notwendig» sei. Dennoch lehnte die SVA im Juni 2021 eine Kostenübernahme erneut ab. Er solle sich Arbeit im KV-Bereich suchen, da er über eine entsprechende Ausbildung verfüge.

Das Gebäude der kantonalen Sozialversicherungsanstalt an der Brauerstrasse in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die SVA-Sachbearbeiterin habe den Entscheid mit einer drei Jahre alten Einschätzung von Veronika Breitler begründet. Diese besagte allerdings das exakte Gegenteil. Nämlich, dass eine angepasste Tätigkeit im KV-Bereich «theoretisch zwar möglich» sei, ein Abbruch der Ausbildung ihren Patienten aber «massiv psychisch destabilisieren würde», «höchstwahrscheinlich sogar im Sinne einer Hospitalisierungsbedürftigkeit».

Im selben Gespräch habe die Sachbearbeiterin Hauser dafür eine IV-Rente versprochen. Allerdings informierte ihn die Rentenabteilung im vergangenen November, dass die Sachbearbeiterin nicht befugt gewesen sei, darüber zu entscheiden. Man müsse den Fall nochmals genau studieren und Abklärungen mit dem Rechtsdienst vornehmen. Ende Januar dieses Jahres dann das Verdikt: Das interdisziplinäre Gutachten vom Frühjahr 2021 liege nun schon zu weit zurück, um über eine Rente zu entscheiden. Es brauche neue Gutachten von Hausers behandelnden Ärzten.

«Das glaubt mir ja niemand»

Hauser hat seine Ausbildung zum Ergotherapeuten mittlerweile mit Bestnoten abgeschlossen, jedoch auf eigene Kosten. Nachdem ihm das Krankentaggeld 2019 gestrichen worden war und er sich beim RAV gemeldet hatte, wurde er im Juli 2021 auch von der Arbeitslosenkasse ausgesteuert. Seither hat er kein Einkommen mehr. Er habe mehrere Kredite aufgenommen, um für Ausbildung, Miete und Lebenskosten aufzukommen, sagt Hauser. Doch er habe nicht damit rechnen können, dass sich der Prozess so sehr in die Länge ziehen würde.

«Die ganze Geschichte ist so absurd, dass ich nicht mehr weiss, was ich meinen Gläubigern erzählen soll. Das glaubt mir ja niemand.»

Auf Anfrage bedankt sich die SVA St.Gallen für die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Jedoch könne sie sich zum konkreten Fall Hausers «aus Gründen des Datenschutzes leider nicht äussern». Bezüglich der langen Verfahrensdauern gelte es festzuhalten, dass die IV-Stelle verpflichtet sei, jeden Fall «umfassend und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben» zu prüfen. Der Umfang dieser aufwendigen Abklärungen beeinflusse demzufolge die Bearbeitungsdauer jedes individuellen Falles.

Am Ende des Gesprächs in der St.Galler Altstadt ist Hauser sichtlich mitgenommen. Er sagt, er fühle sich hilflos und ausgeliefert. In einem späteren Gespräch sagt seine Psychiaterin Veronika Breitler: «Es ging ihm noch nie so schlecht wie jetzt.» Vielen Patienten geht es so. Der ewige Kampf mit der SVA sei extrem kontraproduktiv für deren Gesundheit. Durch die kafkaesken Zustände würden über Jahre erarbeitete Fortschritte in der Therapie zunichtegemacht.

