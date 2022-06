Ammoniak: Kanton St.Gallen könnte gegen Umweltrecht verstossen

Interview WWF zum Ammoniak-Problem: «Es hat den Anschein, dass der Kanton St.Gallen die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt» Die Ostschweiz schneidet in einer neuen Studie zu Ammoniak-Emissionen schlecht ab. Im Kanton St.Gallen fehlen bisher ein Massnahmenplan und konkrete Reduktionsziele. Das könnte gemäss dem Studienverantwortlichen Kurt Eichenberger gesetzeswidrig sein. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz wird fast die Hälfte des Ackerlands für den Anbau von Tierfutter verwendet. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Ostschweiz gehört gemäss einer neuen Studie im Auftrag von WWF, Pro Natura, Birdlife und Ärztinnen und Ärzten für Umweltschutz zu den am stärksten durch Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft belasteten Gebieten des Landes. Verantwortlich für die Studie war der Biologe Kurt Eichenberger, Geschäftsführer des WWF Bern und gebürtiger St.Galler.

Kurt Eichenberger, Geschäftsführer WWF Bern. Bild: Benjamin Zumbühl

Wie wirkt sich Ammoniak auf unsere Umwelt aus?

Kurt Eichenberger: Ammoniak ist ein stickstoffhaltiges Gas, das hauptsächlich aus Gülle und Mist entsteht. Es steigt in die Luft und wird mit dem Wind in der Umwelt verbreitet, teils über sehr grosse Distanzen. Über den Regen gelangt es in den Wald und düngt dort den Boden an.

Dünger ist doch prinzipiell gut für Pflanzen.

Pflanzen, wie alle Lebewesen, brauchen Stickstoff, um zu wachsen. Doch zu viel Stickstoff im Boden führt dazu, dass wichtige Mineralstoffe ausgeschwemmt werden und der Waldboden versauert. Das hat langfristige Folgen für die Ernährung der Bäume und verändert die Flora. Mit der Zeit ist die Nährstoffzufuhr unausgeglichen, was zu vermindertem Wachstum und verringerter Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Witterungseinflüssen wie Trockenheit und Stürmen führt.

Die Politik hat das Problem längst erkannt. Im Kanton Thurgau erreichte ein zehn Millionen schweres, grösstenteils vom Bund finanziertes Programm von 2008 bis 2013 jedoch nicht einmal die Hälfte seiner gesetzten Reduktionsziele. In Luzern und Zürich zeigten ähnliche Programme ebenfalls wenig Erfolg. Woran liegt das?

Tatsächlich hat kein einziger Kanton in unserer Studie die Ziele eines solchen Programms erreicht. Über das Warum kann man allerdings nur mutmassen.

Mutmassen Sie.

Der Bund als Aufsichtsorgan ist offensichtlich nicht darum bemüht, diese Programme genauer zu untersuchen. Insgesamt wurden für die Ressourcenprogramme in den neun Kantonen 134 Millionen Franken ausgegeben, davon etwa die Hälfte für die Ammoniak-Reduktion. Ganz zu schweigen von den Kosten für die Umsetzung der Massnahmenpläne. Doch meines Wissens wurde nie eine Studie gemacht, um die Ergebnisse auszuwerten und herauszufinden, warum die Ziele nicht erreicht wurden.

Der Bund nimmt also seine Aufsichtsfunktion nicht wahr?

Ganz so einfach ist es nicht. Die Luftreinhalte-Verordnung (LRV) des Bundes gibt vor, dass die Kantone vorsorgliche Massnahmen zur Verminderung von Ammoniak-Emissionen treffen müssen. Zudem ist dort klar festgehalten, dass die kantonalen Behörden einen Massnahmenplan erstellen müssen, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass trotz vorsorglicher Massnahmen über­mässige Emissionen verursacht werden.

St.Gallen ist einer der am stärksten durch Ammoniak belasteten Kantone, hat aber bisher keinen Massnahmenplan erarbeitet, auch kein kantonales Reduktionsziel für die landwirtschaftlichen Ammoniak-Emissionen definiert. Ist das gesetzeskonform?

Ich bin kein Jurist, aber es macht den Anschein, als ob St.Gallen die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt.

Der Kanton St.Gallen weist den Vorwurf zurück, zu wenig für die Ammoniak-Reduktion in der Landwirtschaft zu tun. Auf Anfrage listet er als Beweis mehrere Projekte und Massnahmen auf.

Ich habe mir die Liste der Massnahmen angesehen. Es handelt sich dabei um das gesetzlich vorgegebene absolute Minimum. Und meines Erachtens wäre gemäss LRV sogar mehr gefragt. Wie zum Beispiel ein Massnahmenplan.

Der Bundesrat hat im April entschieden, die Stickstoff-Überschüsse bis 2030 um 20 Prozent zu senken. Insgesamt zielt er auf eine Reduktion um 40 Prozent ab, hat für die zweite Etappe jedoch noch keinen Zeithorizont festgelegt. Reicht das?

Wir begrüssen den Entscheid, dieses Ziel gesetzlich zu verankern, und man kann es als durchaus ambitioniert ansehen.

Aber …

Wenn das Ziel erreicht werden soll, braucht es konkrete Massnahmen. Es braucht Zwischenziele, die überprüft werden. Und allenfalls müssen Kantone, die ihre Zwischenziele nicht einhalten, sanktioniert werden können. Bisher haben sie die gesteckten Ziele nie erreicht, weil sie keine Rechenschaft ablegen mussten. Eigentlich wissen die Kantone schon lange, was sie machen müssen.

Erklären Sie.

Der Kanton Zug hat viel Geld in die Förderung technischer Massnahmen zur Emissionsreduktion investiert. Zwischen 2000 und 2021 wurden die Emissionen um 15 Prozent gesenkt. Das zeigt, dass sich durch technische Massnahmen schon sehr viel erreichen lässt. Die anderen Kantone könnten sich daran orientieren.

20 Prozent Reduktion in nur acht Jahren ist allerdings ein weitaus ambitionierteres Ziel.

Das stimmt. Die Landwirtschaft allein kann es nicht richten. Wir werden als Gesellschaft unser Konsumverhalten verändern müssen. Wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen, werden wir allenfalls hier in der Schweiz etwas grüner, aber die Emissionen werden sich einfach ins Ausland verlagern.

Der St.Galler Bauernverband schreibt als Reaktion auf Ihre Studie: «Der erfolgversprechende Ansatz liegt nicht in der Reduktion der Tierbestände oder einem verordneten Veganismus, sondern in einem gezielteren Einsatz der Hofdünger.»

Früher war Fleisch ein Luxusprodukt und so sollte es heute noch sein. Die Fleischproduktion braucht extrem viele Ressourcen. Es ist unsinnig, auf wertvollen Ackerflächen Futtermittel für unser Vieh anzubauen oder tonnenweise Futtermittel zu importieren.

Die Bauernverbände argumentieren, dass der Ackerbau aus topografischen Gründen in den meisten Grünlandgebieten nicht ausgedehnt werden kann.

In der Schweiz wird fast die Hälfte des Ackerlands für den Anbau von Tierfutter verwendet. Einen guten Teil dieser Flächen könnte man stattdessen mit Gemüse und Getreide bebauen und somit bedeutend mehr Menschen ernähren. Der WWF ist nicht gegen Viehzucht oder Fleischkonsum. Aber wir müssen zurück zu einer graslandbasierten Viehhaltung.

Wie kommen wir dort hin?

Einerseits trägt der Konsument eine Verantwortung, aber vor allem ist die Politik gefragt. Heute gibt es eine Absatzförderung für Fleisch und Milchprodukte, was völlig kontraproduktiv ist. Stattdessen müsste man pflanzliche Produkte fördern und insbesondere Betriebe unterstützen, die aus der Viehzucht aussteigen wollen. Man muss sicherstellen, dass sie keine Einbussen bei der Rendite haben. Heute bringen Tiere mehr Geld als pflanzliche Produkte. Das ist ein schlechter Anreiz, um die pflanzliche Produktion zu stärken.

