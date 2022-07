St.Gallen: Kapo schliesst temporär merhere Polizeiposten

Interview «Wir schleifen seit Jahren Überstunden hinter uns her»: Das sagt Kapo-Medienchef Hanspeter Krüsi zur temporären Schliessung der Polizeiposten Die Kantonspolizei St.Gallen schliesst zwischen 18. Juli und 23. Oktober mehrere Polizeiposten. Grund dafür sind Personalengpässe. Was das für die Bevölkerung bedeutet, erklärt Medienchef Hanspeter Krüsi. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 15.07.2022, 19.20 Uhr

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, erklärt Ursachen und Folgen der vorübergehenden Schliessung ausgewählter Polizeiposten. Bild: Ralph Ribi

Die Polizeiposten Goldach, Wittenbach, Bad Ragaz und Walenstadt werden vorübergehend, vom 18. Juli bis 23. Oktober, geschlossen. Jene in Schänis, Uznach, Flums, Gams und Flawil «personalseitig reduziert». Grund dafür sind Personalengpässe aufgrund akkumulierter Ferientage und Überstunden. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Freitagvormittag in einer Mitteilung.

Man wird folglich an ausgewählter Stelle kürzertreten. Verzichtbare Leistungen entfallen, die Zuständigkeitsbereiche einzelner Polizeiposten werden erweitert (siehe Kasten). Mediensprecher Hanspeter Krüsi erklärt, wie es dazu kam.

Die Kantonspolizei St.Gallen sieht sich gezwungen, gewisse Polizeiposten temporär zu schliessen, heisst es in Ihrer Medienmitteilung. Was bedeutet das für die öffentliche Sicherheit?

Hanspeter Krüsi: Diese Massnahme hat überhaupt keine negativen Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit. Wichtig ist, dass wir unsere temporär begrenzten Ressourcen sinnvoll einsetzen. Das bedeutet, dass wir bestimmte Anliegen künftig mit tieferer Priorität behandeln werden. So können wir garantieren, dass wir unserem fundamentalen Auftrag nachkommen.

Die Massnahme wirkt gleichwohl verzweifelt.

So etwas gab es tatsächlich noch nie. Es ist aber wichtig, die genauen Umstände dafür zu beleuchten.

Erzählen Sie. Wie konnte es dazu kommen?

Wir schleifen seit Jahren Überstunden hinter uns her. Um nur ein Beispiel zu nennen: Von unseren Coronaeinsätzen ist noch massenhaft Überzeit offen. Und ohne jede Chance, auch nur einen Bruchteil davon abzuarbeiten, waren wir dieses Jahr an diversen internationalen Konferenzen präsent. Wir erfüllen unseren Auftrag – und nehmen dabei bisweilen zu wenig Rücksicht auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden.

So ist die Kantonspolizei vorübergehend aufgestellt Die Kantonspolizei St.Gallen kommuniziert am Freitagvormittag die temporäre Schliessung mehrerer Polizeiposten. Den betroffenen Gebieten – Goldach, Wittenbach, Bad Ragaz und Walenstadt – nehmen sich die Polizeiposten in Rorschach respektive Mels und Flums an. In den deutlich dünner besetzten Zuständigkeitsbereichen müssen die polizeilichen Leistungen unweigerlich neu priorisiert werden. Die Kantonspolizei schreibt in ihrer Mitteilung: «Nicht zeitkritische Anliegen, wie beispielsweise Anzeigeerstattungen im tiefen Vermögensbereich oder Ruhestörungen, werden mit tieferer Priorität behandelt werden müssen.» Dazu gehören etwa Geschwindigkeits- und Poserkontrollen, Fahndungen, allgemeine präventive Aufgaben. Gleichzeitig beteuert die Kantonspolizei, dass die Sicherheit im Kanton St.Gallen mit einer «Bündelung der Kräfte» gewährleistet bleibt. Den Einwohnerinnen und Einwohnern wird empfohlen, sich vorgängig bei der jeweiligen Polizeistation zu erkundigen, ob diese auch besetzt ist. (mlb)

Haben sich die Auswirkungen dieser belastenden Zeit intern bemerkbar gemacht?

Ja, durchaus. Die Polizei ist immer auch ein Stück weit ein Abbild unserer Gesellschaft, die – nebenbei bemerkt – immer dünnhäutiger wird. Die vergangenen Jahre waren äusserst nervenaufreibend. Wir wurden besonders während Corona vermehrt angefeindet, was für viele Kolleginnen und Kollegen als zusätzliche Belastung wahrgenommen wurde. Von den ausserordentlichen Einsätzen ganz zu schweigen. Womit sich unsere Mitarbeitenden zuweilen rumschlagen müssen, ist verrückt. Die Statistik zeigt zwar, dass die Anzahl Einsätze in der Tendenz nicht klar zunehmend ist. Dafür hat sich unser Aufgabengebiet in den vergangenen Jahren enorm erweitert.

Wie meinen Sie das?

Ich sage es mal so: Unser Sozialstaat funktioniert zu Bürozeiten bestens. Ausserhalb davon fällt allerdings jede Aufgabe, die sonst so sorgfältig auf diverse Einrichtungen verteilt wird, in die Zuständigkeit der Polizei. Auch die ständigen Anpassungen im Rechtswesen sind herausfordernd. Der bürokratische Aufwand nimmt zu, während personelle Ressourcen gleich wieder wie bei einem trockenen Schwamm aufgesogen werden. Kommen dann noch Einsätze im Auftrag des Bundes hinzu, denen wir uns schlicht nicht entziehen können, sprengt es unsere Kapazitäten. Dann müssen wir zu ebensolchen ungewöhnlichen Massnahmen greifen.

Der Kantonspolizei fehlt also einfach gesagt das nötige Personal.

So ist es zumindest im Moment. Es ist allerdings zu befürchten, dass dies so bleiben wird. Die Bestände der Polizeibehörden sind auf den normalen Alltag ausgerichtet. Wenn nun von allen Seiten zusätzliche Aufgaben auf uns zukommen, sind unsere Ressourcen bei allen Bemühungen um bessere Arbeitsabläufe halt doch irgendwann einmal erschöpft. Dann sind wir gezwungen, Prioritäten zu setzen, wie wir dies nun mit den temporären Postenschliessungen machen. Nachhaltig aber wird sich das Problem nur mit mehr Polizistinnen und Polizisten lösen lassen. Dies aber ist eine Aufgabe der Politik und nicht der Kantonspolizei. Wir versuchen nur, die Sicherheit für die Bürger weiterhin zu gewährleisten.

Gibt es für einen Personalausbau schon konkrete Pläne?

Wir werden nächstens einen Bericht Innere Sicherheit zu Handen der Regierung erstellen. Darin zeigen wir auf, wo wir im Moment stehen, in welche Richtung wir gehen müssen und welche Mittel es dazu idealerweise braucht. Dieser Bericht wird dann von der Regierung dem Parlament vorgelegt, welches schliesslich über allfällige Massnahmen entscheidet. Ich bin mir bewusst, dass man mit dem Ausbau des Staatsapparats einen Teil der Bevölkerung unweigerlich vor den Kopf stösst. Gleichzeitig vertraue ich auf das Parlament und die politischen Prozesse. Eine qualitativ hochwertige Sicherheit muss uns allen etwas wert sein. Wir nehmen unseren Leistungsauftrag und die Sicherheit der Bevölkerung ernst, wollen dies aber auf Dauer nicht nur auf Kosten unserer Mitarbeitenden gewährleisten können.

