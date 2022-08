Interview «Wir hatten eine schwierige Zeit»: Das sagt Olma-VR-Präsident Thomas Scheitlin zum Drei-Punkte-Rettungsplan Die Olma-Messen brauchen mehr Geld. Dazu hat die Messegesellschaft drei Massnahmen zur finanziellen Absicherung definiert. Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin äussert sich im Interview. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 17.08.2022, 10.47 Uhr

Olma-VR-Präsident Thomas Scheitlin. Bild: Benjamin Manser

Umwandlung von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft, Umwandlung der Darlehen von Stadt und Kanton in Eigenkapital, Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken. Warum?

Thomas Scheitlin: Wir hatten eine schwierige Zeit während Corona. Wir müssen deshalb Massnahmen ergreifen, um die notwendigen Mittel für die zukünftige Entwicklung der Olma-Messen sicherstellen zu können.

Wer soll die Olma-Aktien zeichnen und so zur Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken beitragen? Haben Sie einen grossen Hauptinvestor im Visier?

Es gibt derzeit keinen Grossinvestor. Um das ambitionierte Ziel von 20 Millionen zu erreichen, denken wir einerseits an bestehende Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die ihren Anteil noch vor der geplanten Umwandlung in eine AG erhöhen möchten oder sogar an neue Genossenschafter. Wir setzen auf viele neue Aktionärinnen und Aktionäre, Ostschweizer Firmen aber vor allem Privatpersonen, die an der Olma hängen und zum Beispiel jedes Jahr die Herbstmesse besuchen.

Es soll also eine vom olmabegeisterten Publikum gezeichnete Volksaktie geschaffen werden.

Genau. Mit dem Besitz dieser Aktie zeigt man, dass die Olma wichtig ist. Wenn man so will, eine Herzensangelegenheit ist.

Umsonst jedes Jahr das Säulirennen schauen – winken mir als Aktionärin jeden Oktober Gratiseintritte für die Olma?

Nein, das nicht. Auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass künftige Olma-Aktionärinnen und -Aktionäre hie und da in den Genuss von Vorteilen wie einem Gratis-Messeeintritt kommen werden.

Wofür sind die zusätzlichen 20 Millionen noch gedacht?

Wie gesagt, sollen einerseits aus die aus den Ertragsausfällen der Jahre 2021 und 2022 fehlenden 10 Millionen Franken kompensiert werden. Andererseits sind die Baukosten der neuen Halle 1 infolge von Corona und dem Ukraine-Krieg teuerungsbedingt um 10 Millionen Franken angestiegen.

Umwandlung von Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft – gibt es bei der geplanten Änderung der Rechtsform auch Nachteile?

Nein, wir wechseln nur das Kleid. Der Inhalt, also der Zweck der Olma-Messen, wird der gleiche bleiben wie bisher. Mit dem Vorteil, dass sich die Bevölkerung beteiligen kann. Mit der Umwandlung in eine AG schaffen wir einen sicheren gesetzlichen Rahmen für die Kapitalerhöhung und können uns für Private öffnen.

Sie waren langjähriger St.Galler Stadtpräsident und Kantonsrat. Die angestrebte Umwandlung derer Darlehen in Olma-Eigenkapital wird einen schweren Stand in der Politik haben. Vor allem im Kantonsrat, auch weil der Kanton mit 9 Prozent an den Olma-Messen beteiligt ist, aber 2020 gleich viel Geld, nämlich 8,4 Millionen, ins Olma-Rettungspaket steckte.

Das glaube ich nicht.

Warum?

Die Kredite hatten schon damals Eigenmittelcharakter und wurden unabhängig der Beteiligung vom Kantonsrat bewilligt. Er spricht also kein neues Geld. Ich bin überzeugt, dass sich der Kantonsrat der Bedeutung der Olma-Messen für den Standort Ostschweiz auch dieses Mal bewusst ist.

