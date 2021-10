Interview Wahnhafte Störung oder schleichende Psychose? Was ein Experte zur Gewalttat in Rapperswil-Jona sagt Am Montag waren in einem Einfamilienhaus in Rapperswil-Jona ein 54-jähriger Schweizer und seine zwölfjährige Tochter tot aufgefunden worden. Der Vater tötete mutmasslich sein Kind und anschliessend sich selbst. Der forensische Psychiater Thomas Knecht sagt, warum der Fall so betroffen macht. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 19.10.2021, 19.22 Uhr

Thomas Knecht, forensischer Psychiater am Psychiatrischen Zentrum Ausserrhoden in Herisau. Bild: PD

Nach dem Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid in Rapperswil-Jona bleiben das Tatmotiv sowie die Todesursache der Gewalttat weiterhin unklar. Die Ermittlungen vor Ort sind gemäss Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, inzwischen abgeschlossen. «Das ist einer dieser Fälle, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde», so Krüsi am Dienstag.

Thomas Knecht ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie forensischer Psychiater im Psychiatrischen

Zentrum Ausserrhoden in Herisau. Im Interview äussert er sich zur Gewalttat in Rapperswil-Jona.

Ein Vater hat mutmasslich seine Tochter umgebracht und anschliessend sich selbst getötet. Warum?

Thomas Knecht: Das ist schwer zu sagen. Dass ein Elternteil sein Kind, dem er das Leben schenkte, wieder aus dem Leben reisst, und anschliessend sich selbst richtet – ein sogenannter Filizid-Suizid – kommt selten vor. Womöglich litt der mutmassliche Täter sogar unter einer wahnhaften Störung respektive einer schleichenden Psychose, die bisher unerkannt geblieben ist. Es kann aber auch sein, dass es Probleme in der Familie gab, und der mutmassliche Täter im Affekt handelte, oder aber seine Tat plante. Auch wenn das Tatmotiv noch unklar ist: Sicher ist, dass starke Gefühle im Spiel waren. Der mutmassliche Täter muss einen starken Druck gespürt haben, wie schnell sich dieser aufgebaut hat, lässt sich nicht sagen.

Die Tat ist nur schwer nachvollziehbar.

Ja, der Vorfall in Rapperswil macht auch mich sprachlos.

Warum?

Kommt es zu Streit oder zu häuslicher Gewalt, ist Blutsverwandtschaft im Normalfall ein sehr hoher Schutzfaktor, der Schlimmeres verhindert. Diese Hemmschwelle ist hier entfallen. Zum Vergleich: Wenn sich ein Ehepaar jahrelang in den Haaren liegt, und der Mann die Frau tötet – das heisst, einen Femizid begeht – ist das für die Gesellschaft nachvollziehbarer, so tragisch auch eine solche Tat ist.

Die Ehefrau des mutmasslichen Täters und die ältere gemeinsame Tochter befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht im Haus. Hatten die beiden Glück?

Solange das Tatmotiv unklar bleibt, lässt es sich schwer sagen, ob der mutmassliche Täter in diesem Fall die ganze Familie ausgelöscht hätte.

Hätte die Anwesenheit der beiden Frauen womöglich Schlimmeres verhindern können?

Das kann gut sein. Falls ein spezifischer Konflikt zwischen dem Vater und der Zwölfjährigen bestand, hätte der mutmassliche Täter die Tat möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Fakt ist, dass physische Anwesenheit von Dritten auf einen Täter abschreckend wirken kann.

Wie können die Angehörigen eine derart grauenhafte Tat verarbeiten? Was steht im Rahmen der psychologischen Hilfe im Fokus?

In erster Linie sind das Entspannung und Beistand.

Von einer Fachperson wie einer Psychologin oder einer Psychotherapeutin?

Auch, aber nicht nur. Jetzt ist es wichtig, dass den Angehörigen ein sicherer Rahmen geboten wird. So sollte stets jemand anwesend sein – das kann auch die Nachbarin oder der Nachbar sein – der den Betroffenen zuhört. Die Angehörigen müssen jetzt das Gefühl haben: «Es ist jemand für mich da, und das Leben geht trotz allem weiter.» Anwesenheit ist im Rahmen der Care-Arbeit auch deshalb wichtig, weil so auch Folgen wie weitere Suizide verhindert werden können. In einem zweiten Schritt gilt es, die Entwicklung des psychischen Zustandes zu beobachten, und auf Warnzeichen wie zum Beispiel Albträume rechtzeitig zu reagieren. Dies, um Langzeitfolgen wie eine posttraumatische Belastungsstörung zu verhindern.