Interview: Ehemaliger IKRK-Präsident Peter Maurer über Krisen

Interview «Verhindern, dass es noch schlimmer wird»: Der ehemalige IKRK-Präsident Peter Maurer über Kriege und Krisen in einer Welt in Aufruhr Peter Maurer, der ehemalige Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, spricht im Interview und am Gastvortrag an der HSG über die vielen Kriege und Krisen in einer Welt in Aufruhr – und über die Zukunft der Neutralität. Rolf App Jetzt kommentieren 29.10.2022, 09.23 Uhr

Peter Maurer, der ehemalige IKRK-Präsident, hält an der HSG einen Gastvortrag. Bild: Benjamin Manser

Vor den Studenten im Auditorium Maximum der HSG wirkt Peter Maurer am Freitagabend konzentriert und sehr klar. Zehn Jahre lang hat er das «Internationale Komitee vom Roten Kreuz» (IKRK) präsidiert, jetzt zieht er Bilanz. Und stellt sich zuvor unseren Fragen.

Die Frage mag merkwürdig erscheinen angesichts der Krisen unserer Zeit und angesichts der Not in der Welt – von der Sie in den letzten zehn Jahren als Präsident des IKRK viel, sehr viel gesehen haben. Aber: Macht helfen glücklich?

Peter Maurer: Von Glück würde ich da nicht reden, aber von Augenblicken der Befriedigung, die man erlebt, wenn man in einer humanitären Organisation tätig ist. Weil man eben relativ klar sieht, wem man hat helfen können. Natürlich steht da viel Arbeit im Hintergrund, und wir erleben auch frustrierende Momente.

Müssten Sie nicht frustriert darüber sein, dass sich in Ihren zehn Jahren an der Spitze des IKRK die Krisen in der Welt eher verstärkt haben?

Aber nein. Ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer daran erinnert, dass humanitäre Probleme nicht durch humanitäre Aktivitäten gelöst werden können. Krieg ist die Folge politischer Unfähigkeit, für die wir als IKRK nichts können. Wir suchen seine Auswirkungen zu mildern und treten für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ein. So verhindern wir, dass es noch schlimmer wird.

Schaut man auf Ihr Leben, so stellt man fest: Immer haben Sie sich mit Krisen beschäftigt. Das fängt schon mit der Dissertation über die Anbauschlacht in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg an. Woher kommt dieses tiefe Interesse?

Mich beschäftigt vor allem die Frage, wie man aus einer Krise herausfindet. Das hat bei mir in der Tat schon mit dem Geschichtsstudium angefangen, sich später im diplomatischen Dienst fortgesetzt, an der Uno in New York und in Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern, und zuletzt beim IKRK. Da habe ich mich in den letzten Jahren vermehrt mit langfristigen Entwicklungen und den sozio-ökonomischen Umständen von Krisen befasst.

Maurer im Interview: «Als Diplomat war es mir immer wichtig, dass die Schweiz ihr internationales Umfeld aktiv gestaltet.» Bild: Benjamin Manser

Täuscht der Eindruck, oder sind unsere Gesellschaften krisenanfälliger geworden?

Ich stelle das auch fest. Unsere Gesellschaft reagiert sehr sensibel auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit, und überhaupt auf alles, was nicht rund läuft. Um es an einem Beispiel aus der Maschinenindustrie zu illustrieren: Eine Turbine von 1945 ist gegenüber Erschütterungen krisenresistenter als eine elektronisch-digital gesteuerte Turbine von heute mit ihren vielen Sensoren. Wobei mir auf meinen Reisen noch etwas anderes aufgefallen ist. In den Krisenregionen etwa des Nahen Ostens verfügen die Menschen über eine sehr viel ausgeprägtere Fähigkeit, Situationen zu ertragen, als hier bei uns.

Welche Regionen sind es denn, die Sie an der Spitze des IKRK vor allem beschäftigt haben?

Das lässt sich ganz gut an unseren Budgets ablesen. Mehr als 42 Prozent der Mittel fliessen nach Afrika, 35 Prozent in den Nahen Osten. Afrika hat schon seit langem im Zentrum gestanden, mit dem Arabischen Frühling ist der Nahe Osten hinzugekommen, mit Libyen und vor allem dem Bürgerkrieg in Syrien.

Und wo steht die Ukraine?

Sie gehört schon seit 2014 zu den zehn aufwendigsten Operationen, wir sind da im Donbass auf beiden Seiten der Konfliktlinien tätig geworden. Ich habe aber damals die grösste Mühe gehabt, unsere Geldgeber für diesen Konflikt zu interessieren.

Wie hat sich denn der Krieg selber verändert?

Erstens breitet er sich mehr und mehr in die Städte aus, das trifft die Zivilbevölkerung stärker. Zweitens ist er fragmentierter geworden: In den 35 Regionen, in denen das IKRK tätig gewesen ist, haben wir über 600 nichtstaatliche bewaffnete Gruppierungen gezählt. Und drittens tauchen immer zerstörerischere und leichter zugängliche Waffensysteme auf – zivile Geräte wie Drohnen, die ganz leicht militarisiert werden können.

Wo liegt die Ursache dieser Veränderungen?

Ich stelle einen allmählichen Zerfall des Minimalkonsenses zwischen den Grossmächten fest. Auch als neutrale, unparteiliche und unabhängige Organisation benötigen wir aber politische Unterstützung, und zwar von allen Beteiligten an einem Konflikt. Wenn alles hochpolarisiert ist, hat die Idee der Neutralität einen schweren Stand.

Maurer auf die Frage, ob er die Zukunft pessimistisch sieht: «Pessimismus entsteht aus einem Gefühl der Machtlosigkeit. Ich glaube an die Fähigkeit engagierter Menschen und Gruppen, die Dinge zum Besseren zu wenden.» Bild: Benjamin Manser

Und wie bewegen Sie sich in der Welt der Diktatoren und Autokraten?

Um überhaupt arbeiten zu können, ist das IKRK zu einer im humanitären Bereich wichtigen Farbenblindheit verpflichtet. Mein Ziel ist es, Zugang zur Zivilbevölkerung und zu Gefangenen zu bekommen, deshalb äussere ich mich in meinen Gesprächen auch nicht zur politischen Zukunft eines Landes. So können wir an vielen Orten tätig sein, und, zum Beispiel, jedes Jahr hunderttausende von Gefangenen besuchen. Da braucht es strikte Vertraulichkeit.

Das IKRK ist neutral, die Schweiz ist es auch – und diskutiert aber neuerdings verstärkt über ihre Neutralität. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr?

Als Diplomat war es mir immer wichtig, dass die Schweiz ihr internationales Umfeld aktiv gestaltet – was durchaus möglich ist in Respektierung jener neutralitätsrechtlichen Schranken, die in der Schweiz historisch tief verankert sind. Ich zweifle, ob sich daran längerfristig etwas ändern wird. Als Präsident des IKRK habe ich aber immer darauf hingewiesen, dass es schwierig wird, wenn die Schweiz den Begriff der Neutralität so stark dehnt, dass er in Kontrast steht zur Art und Weise, wie humanitäre Organisationen ihre Neutralität definieren.

Wir haben über die vielen Krisen in dieser Welt gesprochen. Sind Sie pessimistisch, was die Zukunft angeht?

Pessimismus entsteht aus einem Gefühl der Machtlosigkeit. Ich bin in meiner Laufbahn nie machtlos gewesen, deshalb ist mir dieses Gefühl fremd. Und obwohl wir im IKRK immer wieder in die Abgründe schauen: Ich glaube an die Fähigkeit engagierter Menschen und Gruppen, die Dinge zum Besseren zu wenden.

