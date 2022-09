Bischof Markus Büchel: Das grosse Interview zum 175-Jahr-Jubiläum

Interview «Unser Katholizismus ist stark erdgebunden»: Bischof Markus Büchel über die bäuerlichen Wurzeln der St.Galler Oberhirten Das Bistum St.Gallen feiert am Sonntag sein 175-jähriges Bestehen mit einem grossen Festtag. Im Interview spricht Bischof Markus Büchel über Freuden und Sorgen der Kirche – und übers Schafehüten. Interview: Rolf App Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Bischof Markus Büchel: «Die Herde ist wichtig, wie auch das einzelne Tier.» Bild: Arthur Gamsa

Bevor er mit seiner lebhaften Freundlichkeit die Atmosphäre belebt, fühlt man sich ein wenig wie in einem Museum, wenn man den St.Galler Bischof Markus Büchel in seiner Amtswohnung besucht. Grosse Ölporträts zeigen seine Vorgänger, auf einem Foto schüttelt er Papst Franziskus die Hand. Seit 2006 ist der heute 73-jährige Markus Büchel Bischof der Katholikinnen und Katholiken im Kanton St.Gallen und in beiden Appenzell. Er hat klare Ansichten und sieht die Kirche als ein gemeinschaftliches Projekt. Vor allem aber: Er hat viel Humor.

Bischof Markus, geht man die Liste Ihrer zehn Vorgänger durch, stösst man auf die Söhne von Handwerkern und Arbeitern, vor allem aber von Bauern. Auch Sie sind ein Bauernsohn.

Markus Büchel: Das ist so, und ich bin stolz darauf. Denn ich habe meine ersten «pastoralen» Erfahrungen beim Schafehüten gemacht. Da habe ich gesehen: Diese Tiere können wahnsinnig lieb sein und sehr folgsam, sie gehen aber auch individuelle Wege. Man muss also gut Acht geben. Dass auch andere St.Galler Bischöfe solche Erfahrungen mitgebracht haben, das hat zweifellos dazu beigetragen, dass unser Katholizismus stark erdgebunden ist. Deshalb haben in ihm auch soziale Fragen früh eine grosse Rolle gespielt.

Nun leben wir in anderen Zeiten als Ihre Vorgänger. Was denken Sie beim Blick auf sie? Mit wem fühlen Sie sich in besonderem Mass verbunden?

Zunächst vor allem mit meinem direkten Vorgänger, Bischof Ivo Fürer, der die St.Galler Kirche geöffnet hat nach Europa und zur Welt hin. Bischof Joseph Hasler hat mich gefirmt und zum Priester geweiht. Er nahm von 1962 bis 1965 am Zweiten Vatikanischen Konzil teil und steht für einen Aufbruch der Kirche, der dann mit der Synode 72 auch im Bistum St.Gallen tiefe Spuren hinterlassen hat.

Und wenn Sie weiter zurückschauen, bis ins 19. Jahrhundert?

Da sehe ich, dass jeder Bischof auf seine Weise gerungen hat um die Position der Kirche in der Gesellschaft. Was auch für mich gilt und mich keineswegs pessimistisch stimmt. Im Gegenteil: Es ist eine Freude, in dieser Zeit Kirche zu gestalten.

Ist Ihr Optimismus wirklich angebracht? Die alten katholischen Milieus haben sich ja aufgelöst, Religion ist zur Privatsache geworden.

Das ist richtig, die Menschen fühlen sich heute freier in der Gestaltung ihres religiösen Lebens. Das aber, wie wir an der reichen spirituellen Literatur sehen, so intensiv ist wie eh und je. Und diese Individualisierung hat auch ihr Gutes: Mit den katholischen Milieus ist nämlich auch der soziale Druck gewichen, der auf früheren Generationen gelastet hat.

Trotzdem kann das für die Kirche als Institution zum Problem werden.

Um nochmals auf das Bild der Schafe und des Hirten zurückzukommen: Die Herde ist wichtig, wie auch das einzelne Tier. Um die Katholikinnen und Katholiken kümmern sich heute im Bistum St.Gallen nicht mehr nur die Pfarrer, die früher die grosse Autorität im Dorf waren, sondern auch in der Seelsorge tätige Theologinnen und Theologen, Religionspädagoginnen und -pädagogen, Jugend- und Sozialarbeitende. Und wenn man über die Jungen klagt, die nicht mehr in die Kirche kommen, denke ich an jene vielen, die Ferientage einsetzen für Jungwacht, Blauring, Pfadi oder Firmung 18+.

Einige Probleme freilich verdunkeln dieses Bild der katholischen Kirche erheblich. Da sind zum einen die Missbrauchsskandale.

Sie sind ein sehr dunkles Kapitel, weil mit ihnen eine systemische Schuld der Kirche zu Tage tritt. Wir haben im Bistum St.Gallen seit 2002 viel getan, um endlich das Leiden der Opfer ernster zu nehmen, haben unabhängige Meldestellen geschaffen und schauen Abhängigkeitsstrukturen genau an. Doch es wird dauern, bis sich das rund um den Erdball so durchgesetzt hat, wie auch Papst Franziskus es verlangt.

Womit Sie ein weiteres grosses Problem ansprechen: Die konservative Grundtendenz einer Weltkirche, an deren Spitze ein progressiver Papst steht. Die am Pflichtzölibat für Priester festhält und die Frauen noch immer den Zugang zum Priesteramt verwehrt.

Papst Franziskus tut viel, um das Bild einer Kirche aufzubrechen, die von oben nach unten funktioniert. Er hat allen Landeskirchen den synodalen Weg verordnet. Das heisst, überall müssen die Bischöfe mit den Gläubigen ins Gespräch treten. Die Kirche: Das ist das Volk Gottes, und der Papst ist sein Diener. Aber weil die Kulturen so verschieden sind, sollten wir auch nicht alles überall gleich machen wollen. Das heisst, es sollte möglich sein, hier in Europa kirchliche Ämter stärker für Frauen und nicht zölibatär lebende, verheiratete Männer zu öffnen.

Das heisst, Ihnen schwebt eine stärker föderalistisch gedachte Kirche vor?

Ganz genau. Wobei dies ja keineswegs neu wäre. Die frühen christlichen Gemeinden haben auch ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen – je nach den Bedürfnissen, mit denen sie sich konfrontiert sahen.

Mutig in der Auseinandersetzung, sozial im Denken

Carl Johann Greith. Bild: PD

Das braucht Mut. Der St.Galler Carl Johann Greith ist der Einzige, der von den Schweizer Bischöfen 1870 auf dem Ersten Vatikanischen Konzil sein Wort gegen das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes erhebt. Gleich zwei Mal interveniert Greith, und er tut es so heftig, dass er dabei sogar einen falschen Zahn verliert. Dann reist er ab, zusammen mit jenem Viertel unter den Bischöfen, das den seit langem gegen alles Moderne gerichteten und immer autoritäreren Kurs von Papst Pius IX. bekämpft.

Den Boden für die christlich-soziale Bewegung bereitet

Nicht nur dieser Auftritte wegen zählt der Historiker und Stiftsbibliothekar Cornel Dora den zweiten, von 1862 bis 1882 amtierenden Bischof des – 1847 nach langen Auseinandersetzungen geschaffenen – Bistums St.Gallen zu den prägenden Figuren an der Kirchenspitze. «Greith war eine sehr starke, politisch und kirchlich engagierte Persönlichkeit, und ein guter Redner.» Im an das Konzil anschliessenden Kulturkampf bietet er auch den Versuchen von Regierung und Grossem Rat die Stirn, die Kirche in ihren Rechten zu beschneiden.

Am Konzil hat Greith auch gefordert, die Kirche solle in der sozialen Frage tätig werden. Diesen Faden greift sein Nachfolger Augustin Egger auf. «Er war ein gemässigter, im sozialen Bereich visionärer Kirchenmann, der sich sehr stark mit der Alkoholfrage beschäftigt hat», beschreibt Dora ihn. «Egger bereitet den Boden für den fulminanten Aufstieg der christlich-sozialen Bewegung.» Diese Bewegung findet dann in Alois Scheiwiler, Bischof von 1930 bis 1938, einen Verfechter, der, so Dora, «eine unglaubliche Aufbauarbeit leistet, die auch das katholische Milieu prägt». Und der sich kurz vor seinem Tod deutlich gegen die Nazis ausspricht – was kein anderer Schweizer Bischof in dieser Klarheit gewagt hat.

Ivo Fürer, der europäische Brückenbauer

Und während die St.Galler Katholische Kirche institutionell immer mehr an Boden verliert, etwa mit dem Verlust der konfessionellen Schulen und dem Rückzug aus der Krankenpflege, so behält sie doch ihr zukunftsgerichtetes Profil. Und bekommt 1995 im kürzlich verstorbenen Ivo Fürer einen Bischof, der, sagt Cornel Dora, «europäische Bedeutung hatte. Denn Fürer ist der wichtigste Organisator der Zusammenarbeit unter den Bischöfen Europas nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil.»

Kandidat dieser liberalen Kreise ist dann übrigens der argentinische Kardinal Jorge Maria Bergoglio, der heute als Papst Franziskus an der Spitze der katholischen Kirche steht.

