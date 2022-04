Transgender «Ich fühle mich nicht als Mann, aber ich möchte auch keine Frau sein»: Nonbinärer Tänzer beschwört Geister im St.Galler Linsebüel

Als Bub geboren, wollte Isaac Espinoza schon als Kind Röcke tragen. Espinoza bezeichnet sich als nonbinäre Person, die sich weder als Frau noch als Mann definiert. Die Kölnerin tanzt am Theater St.Gallen in einer Tango-Oper. Zudem tritt sie am Samstag in der Alten Post im Linsebüel auf. Ein Gespräch über Gender, Geister und Schokolade.