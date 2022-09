PH-Rektor äussert sich zu aktuellen Problemen im Bildungswesen

Interview «Trotz Diskussionen finde ich, dass der Beruf nichts von seiner Attraktivität verloren hat»: Der Rektor der PH St.Gallen zu Problemen im Bildungswesen Das Thema Lehrpersonenmangel beschäftigt auch die Pädagogischen Hochschulen in der Ostschweiz. Viele junge Lehrerinnen und Lehrer kritisieren, zu wenig Praxisunterricht während der Ausbildung zu erhalten. Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, äussert sich zu diesen Vorwürfen. Valentina Thurnherr Jetzt kommentieren 06.09.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Bild: Samuel Schalch

Viele Lehrerinnen und Lehrer haben genug und hängen ihren Beruf an den Nagel. Hand aufs Herz: Würden Sie heutzutage noch gerne in einem Schulzimmer stehen?

Horst Biedermann: Ich habe grossen Respekt vor der Arbeit der Lehrpersonen, gerade wenn sie auch als Klassenlehrpersonen arbeiten. Als ausgebildeter Primarlehrer würde ich es mir aber zutrauen. Der Lehrerberuf ist der schönste Beruf, den es gibt. Trotz der momentanen Diskussionen finde ich, dass dieser Beruf nichts von seiner Attraktivität und vor allem nicht seinen gesellschaftlichen Stellenwert verloren hat.

Eltern mischen sich heute vermehrt ein, drohen teilweise gar mit Anwälten. Gibt es Möglichkeiten, die Studierenden auf solche Situationen vorzubereiten?

Die Problematik ist nicht neu, sie hat aber definitiv zugenommen. Die Ambitionen der Eltern bezüglich der Bildungsverläufe ihrer Kinder sind deutlich gewachsen. Eltern projizieren auch häufiger eigene Erwartungen auf ihre Kinder, wodurch sie vermehrt proaktiv handeln. An der PH St.Gallen befassen wir uns mit der Thematik der Elternarbeit im Rahmen des Studiums. Dabei sind aber Grenzen gesetzt. Eine wirksamere Bearbeitung ist erst möglich, wenn die Studierenden beziehungsweise die Lehrpersonen konkrete Erfahrungen dazu in der Schule gesammelt haben. Deswegen werden diese Themen nicht nur in der Grundbildung, sondern auch später in der Weiterbildung bearbeitet. So haben junge Lehrpersonen die Möglichkeit, ihre konkreten Probleme mit Expertinnen und Experten zu besprechen und Lösungen zu erarbeiten.

Laut Aussagen von Lehrpersonen wird ihr Beruf nicht mehr respektiert. Wie sehen Sie das?

Angesichts der zunehmenden Herausforderung in der Elternarbeit kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber gerade die Coronazeit sollte vielen deutlich aufgezeigt haben, was Lehrpersonen in ihrem Beruf leisten und wie wertvoll ihr Beitrag für unsere Gesellschaft ist. Ich denke, nicht nur im Lehrberuf ist eine Veränderung des gesellschaftlichen Stellenwerts feststellbar: Es handelt sich hierbei um einen generellen gesellschaftlichen Wandel. Nichtsdestotrotz erscheint es mir wichtig, dass der Lehrberuf gestärkt wird. Ich verstehe aber, dass in der Emotionalität um das eigene Kind der Blick für das Gesamte verloren gehen kann – so kann die grosse Leistung, die eine Lehrperson erbringt, übersehen werden.

Viele junge Lehrpersonen wünschen sich mehr Praxisunterricht und längere Praktika. Sie haben angekündigt, einen Pilotversuch zu starten mit dem Studiengang «Berufsintegriertes Studium». Werden da längere Praktika ins Studium eingebaut?

Bei diesem Modell arbeiten Studierende ab dem fünften Semester in einer Teilzeitanstellung von 30 bis 50 Prozent an Schulen und studieren parallel dazu weiter. Die letzten beiden Semester werden so auf vier Semester ausgedehnt. Dieses Modell, welches auf der Sekundarstufe I bereits als Pilot auf Masterstufe eingeführt ist, haben wir mit Blick auf eine intensivere Verbindung von Praxis und Studium erarbeitet. Wir suchen laufend nach Lösungen, wie wir die Praxis und das Studium noch besser verbinden können. Hierbei ist jedoch Qualität und nicht Quantität entscheidend. Mit diesem Modell kann auch die Bearbeitung des Lehrpersonenmangels aktiv unterstützt werden.

Gibt es an der PH St.Gallen die Möglichkeit, als Quereinsteiger das Studium zu absolvieren?

Ja, ein Einstieg von Quereinsteigenden ist mit Prüfung der jeweiligen Bewerbungsunterlagen möglich. Das heisst konkret: Jemand, der über eine Berufsausbildung verfügt, das 30. Lebensalter erreicht hat und weitere Bedingungen erfüllt, kann seine Unterlagen einreichen, welche wir dann prüfen. Dabei geht es auch um die Frage, welche Leistungen wir der Person aufgrund ihrer Vorbildung für das Studium anrechnen können. Jemandem, der zum Beispiel aus der Informatik kommt, werden entsprechende Module angerechnet. Dies reduziert die zu erbringenden Leistungen, jedoch nicht die Studienzeit insgesamt. Momentan werden zu diesem Thema nicht nur kantonal, sondern auch national intensive Diskussionen geführt. Gewisse Pädagogische Hochschulen entwickeln unter dem grossen Druck des aktuellen Fachkräftemangels Sondermodelle. Diese ermöglichen es Quereinsteigenden, teilweise auch in kürzerer Zeit in den Beruf einzusteigen. Im Kanton St.Gallen möchten wir die Qualitätsansprüche an Lehrpersonen hochhalten und haben dementsprechend kein derartiges Modell entwickelt.

Stossen Sie auf Widerstand, wenn es darum geht, Änderungen in der Lehrerausbildung umzusetzen?

Nein, die Zusammenarbeit zwischen Politik und Pädagogischer Hochschule funktioniert gut. Dies ist wichtig, da wir zur wirksamen Weiterentwicklung eine offene Diskussion brauchen. Am Ende sind wir nur erfolgreich, wenn wir zusammenarbeiten. Wir alle, also Bildungspolitik wie auch Expertinnen und Experten der Lehrpersonenbildung, haben dasselbe Ziel – die Entwicklung qualitativ hochstehender Angebote voranzutreiben. Aktuell erarbeiten wir beispielsweise in Arbeitsgruppen, wie die Berufseinführung und die Weiterbildung von Lehrpersonen in Zukunft gestaltet werden können. Vor den Sommerferien wurde auch eine Gruppe gegründet, die sich explizit mit dem aktuellen Lehrpersonenmangel beschäftigt. Wichtig ist, dass alle Partner ihre Anliegen, Wünsche und Möglichkeiten einbringen und man dann gemeinsam nach Lösungen sucht. Hierbei gibt es selbstverständlich nicht immer nur Einigkeit, da die Partner auch unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen einnehmen. Im Kanton St.Gallen funktioniert die Zusammenarbeit aber sehr gut.

Eine weitere Hürde für viele Lehrpersonen scheint das integrative Schulsystem zu sein. Wie sehen Sie das? Hat das System eine Zukunft?

Das ist tatsächlich eine Herausforderung für die Lehrpersonen. Die zentrale Frage ist: Wie können wir jede Schülerin und jeden Schüler so fördern, dass sich alle möglichst gut entwickeln können? Dabei hat jedes Modell gewisse Vor- und Nachteile. In einem stark separierenden Modell besteht die Gefahr der Stigmatisierung von Kindern und Jugendlichen beispielsweise in Kleinklassen oder Sonderklassen. In einem inklusiven Modell stellt sich die Herausforderung, dass genau diese Schülerinnen und Schüler in einer Regelklasse untergehen können, da Lehrpersonen nicht die Ressourcen haben, sich allen Kindern nach deren Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu widmen. In einer idealen Welt sehe ich das integrative Modell mit genügend Ressourcen umgesetzt. Das Ziel ist die Realisierung eines Modells, das allen Schülerinnen und Schülern eine Schullaufbahn ohne irgendeine Benachteiligung ermöglicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen