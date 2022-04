St.Galler Expertin klärt über Kokainkonsum auf

Interview «Suchtkranke gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten» – Expertin klärt auf, wann der Kokainkonsum problematisch wird Nirgendwo in der Schweiz wird so viel Kokain konsumiert wie in St.Gallen. Doch welche Gefahren birgt ein regelmässiger Konsum? Und ab wann bezeichnet man jemanden als süchtig? Die St.Galler Suchtexpertin Regine Rust klärt im Interview über die Droge auf. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Regine Rust hat als Leiterin der Suchthilfe St.Gallen viel mit Kokainkonsumenten zu tun. Bild: Raphael Rohner

In unserem Porträt stellen wir einen jungen Mann vor, der seit drei Jahren Kokain konsumiert. In diesem Interview ordnet die St.Galler Suchtexpertin Regine Rust seine Aussagen ein und klärt auf, wie gefährlich die Droge eigentlich sein kann.

Wie fühlt man sich nach dem Konsum von Kokain?

Grossartig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das berichteten unsere Klientinnen und Klienten. Selbstzweifel und sämtliche Belastungen verschwinden. Man fühlt sich stark, energiereich, euphorisch. Man fühlt sich wie die bessere Version seiner selbst. Aber natürlich ist dies eine Typsache. Es gibt Menschen, bei denen die Substanz, und damit die biochemischen Prozesse im Gehirn, viel stärker wirken. Für diese Leute kann es richtig gefährlich werden.

Wie hoch ist die Gefahr, süchtig zu werden?

Auch hier kommt es wiederum stark auf die Person an. Es gibt Menschen, bei denen beim Konsum das Belohnungssystem stärker angesprochen wird als bei anderen. Die wollen dann auch immer mehr. Also legen sie nach. Sie möchten sich immer so stark, so energiereich fühlen. Allenfalls kriegen sie dann Probleme, wenn der Konsum aus dem Ruder läuft. Sie entwickeln ein starkes Verlangen nach Kokain. Eine abschliessende Erklärung, warum sich das von Person zu Person so stark unterscheidet, gibt es noch nicht.

Ab welchem Zeitpunkt ist man süchtig?

Es gibt verschiedene Kriterien für Sucht. Toleranzentwicklung, Kontrollverlust und die Vernachlässigung des Soziallebens, der Schule, des Berufs, der Gesundheit und der Finanzen. Wenn man versucht aufzuhören und daran scheitert, ist das ebenfalls ein Zeichen dafür. Wenn sich alle diese Faktoren über ein Jahr hinziehen, spricht man allgemein von einer Suchterkrankung. Wenn man es wie der junge Mann im Porträt schafft, für eine längere Zeit damit aufzuhören, ist das schon einmal nicht schlecht. Es zeigt, dass er über eine gewisse Kontrollfähigkeit verfügt.

Auf welche Weise macht Kokain süchtig?

Kokain macht eindeutig psychisch abhängig. Und das ist genau jene Abhängigkeit, die am schwersten zu bekämpfen ist. Das ist auch bei jedem Alkoholiker und jedem Heroinabhängigen so. Den körperlichen Entzug hat man meistens nach etwa fünf Tagen überstanden. Das Schwierigste hat man dann noch vor sich.

Wie ist es bei Personen, die der Sucht nicht verfallen?

Die Mehrheit aller Konsumenten erleben den Rausch nur einmal, meistens an einem Wochenende. Das war es dann aber auch.

Wie kommt man in Kontakt mit der Droge?

Meistens über Menschen, die man schon kennt. Man ist unterwegs im Club oder auf einer Party. Oft ist dann jemand da, der etwas dabei hat. Ob man dann probiert oder nicht, kommt stark darauf an, ob es einen reizt oder nicht. Bei allen Menschen, die ich diesbezüglich begleitet habe, fing es damit an, dass ein gewisses Interesse vorhanden war.

Macht es einen Unterschied, ob man im Teenageralter damit beginnt oder erst nach dem Erreichen der Volljährigkeit?

Ja, bei Jugendlichen reift das Gehirn nämlich noch. Da hat der Kokainkonsum Einfluss auf die Nerven im Gehirn. Das Risiko, dass das Gehirn in seiner Entwicklung gestört wird, ist sehr gross. Zudem ist es zu dem Zeitpunkt noch wesentlich lernfähiger als später. Damit steigt die Suchtgefahr. Wenn überhaupt, sollte man warten, bis man 21 ist. Erst dann ist das Gehirn vollkommen entwickelt.

Welche gesundheitlichen Risiken geht man beim Konsum ein?

An den Aussagen des jungen Mannes im Porträt erkennt man ein jugendliches Gefühl von Unverwundbarkeit. Dieses wird durch den Kokainkonsum noch verstärkt. Die Risiken sind aber nicht zu unterschätzen. Beispielsweise kann das Herz stark geschädigt werden. Kokain ist die Hauptursache für Herzinfarkte bei jungen Erwachsenen. Bei langfristigem Konsum kann es zudem regelrechte Löcher im Gehirn geben. Die graue Gehirnmasse nimmt kontinuierlich ab. Die Gefahr eines Schlaganfalls steigt. Dadurch werden zusätzlich die Nervenzellen im Gehirn geschädigt.

Welchen Einfluss hat dabei das Elternhaus, in dem man aufgewachsen ist?

Es ist nur ein Faktor von vielen. Suchtkranke oder Konsumenten gibt es in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schichten. Grossen Einfluss hat es, wenn die Eltern selbst Konsumenten sind. Bei der Suche nach Ursachen sollte man sich aber eher überlegen, welche Menschen ein generelles Bedürfnis nach Abenteuer und Risiko haben oder mit dem Konsum ihr Selbstwertgefühl erhöhen wollen.

Der junge Mann erklärte uns, in St.Gallen gebe es «den besten Stoff der Schweiz». Was meint er damit?

Für die ganze Schweiz lässt sich sagen, dass der Stoff hierzulande unglaublich rein ist. Wir sprechen hierbei von einem Reinheitsgrad von 80 Prozent. Was man aber als guten Stoff empfindet, ist sehr subjektiv. Das hängt dann auch stark von den Stoffen ab, die beigemischt werden. So mag auch nicht jede Person jede Sorte Rotwein gleich gerne. So verhält es sich auch mit Kokain. Da sind immer auch persönliche Vorlieben und Gewohnheiten ausschlaggebend.

