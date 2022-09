Partnervermittlerin sagt: «Im Sportverein kribbelt es schneller»

Die beiden Onlineplattformen Parship und Elitepartner führen regelmässig bevölkerungsrepräsentative Studien durch, die Aufschluss über den Beziehungsstatus von Herr und Frau Schweizer geben. Aktuell ist hierzulande fast ein Drittel der Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren single, in der Ostschweiz sind es weniger: Nur jede und jeder Vierte ist hier noch zu haben.

Grundsätzlich halten Partnerschaften in der Ostschweiz lange und liegen damit ziemlich genau im landesweiten Schnitt: Ein knapper Drittel der Befragten in einer Beziehung gibt an, schon länger als zwanzig Jahre mit dem aktuellen Partner liiert zu sein. Weitere 30 Prozent sind seit zehn bis zwanzig Jahren ein Paar.

Gefragt danach, wo sie den aktuellen Partner kennen gelernt haben, geben 23 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer das Internet an. 18 Prozent lernten einander durch Freunde und Bekannte kennen, 17 Prozent im Ausgang und 12 Prozent am Arbeitsplatz. In der Ostschweiz lernen sich mit 29 Prozent noch mehr Paare online kennen als im landesweiten Schnitt. 19 Prozent haben sich über Freunde und Bekannte verliebt, 12 Prozent beim Ausgehen und 6 Prozent am Arbeitsplatz. Gleichauf mit dem Landesdurchschnitt sieht es in der Sparte Freizeit aus: 8 Prozent der Paare lernten sich bei Freizeitaktivitäten kennen, zu denen auch der Verein gehört.

Betrachtet man die Partnerschaften, die in den letzten beiden Jahren in der gesamten Schweiz entstanden sind, haben sich gemäss der Parship-Pressesprecherin Katharina Hemmelmair sogar noch mehr im Web verliebt: Mehr als jede zweite Beziehung hat pandemiebedingt im Internet ihren Ursprung.