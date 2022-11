Kantonsrat Sandro Wasserfallen über Familie, Politik und Beruf

Interview Politik, Beruf und Kinder – ist das denn nicht zu viel? Das sagt SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen Der Goldacher Bildungspolitiker ist kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden und hat dies auf Social Media publik gemacht. Kinder, Politik und Beruf: Bei einer Frau taucht in einem solchen Fall häufig die Frage auf, wie sie das bloss macht. Wir haben den Spiess umgedreht. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 03.11.2022, 17.00 Uhr

SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen. Bild: Benjamin Manser

Sandro Wasserfallen (37) ist seit vergangener Woche zweifacher Vater. Die Neuigkeit hat der SVP-Kantonsrat und Lehrer auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Wir haben ihm auf den Zahn gefühlt.

Sie arbeiten Vollzeit als Klassenlehrer in Teufen und sitzen für die SVP im St.Galler Kantonsparlament. Nun sind Sie zum zweiten Mal Vater geworden. Eine Frau würde man fragen, wie sie das denn alles schafft. Nun frage ich Sie: Wie bringen Sie alles unter einen Hut?

Es ist manchmal tatsächlich eine Herausforderung, letztendlich aber vor allem eine Frage der Organisation. Ausserdem bereitet mir die Arbeit als Sekundarlehrer und Kantonsrat auch einfach sehr grosse Freude, das macht vieles leichter.

Wann ist es für Sie besonders herausfordernd?

Vor allem auf die Sessionen hin wird es jeweils sehr intensiv. Mittlerweile hat sich aber alles gut eingespielt. Die Zeit mit meiner Familie geniesse ich dafür umso mehr. Dabei kann ich sehr gut abschalten und tanke unglaublich viel Kraft. Zeit für anderes, wie etwa ein Treffen mit Freunden, bleibt aber nicht mehr viel.

Und Ihre Partnerin?

Ohne die Unterstützung und das Verständnis meiner Frau wäre es mir nicht möglich, Familie, Beruf und Politik so gut unter einen Hut zu bringen.

Erklären Sie.

Meine Frau ist ebenfalls Lehrerin. Als wir vor zwei Jahren zum ersten Mal Eltern wurden, hat sie von sich aus entschieden, zu pausieren und die ersten Jahre zu Hause zu bleiben. Ihr Entschluss überraschte mich sehr, denn sie übt ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Der aktuelle Plan sieht vor, dass sie in zwei, drei Jahren wieder in den Beruf zurückkehren wird.

Vollzeit, so wie Sie?

Nein, Teilzeit. Sie würde ihr Pensum reduzieren. Meine Frau ist Deutsche und hat bis kurz vor unserer Hochzeit als Deutsch- und Religionslehrerin in einem 85-Prozent-Pensum in der Bodenseeregion gearbeitet.

Der Vater arbeitet, die Mutter zu Hause bei den Kindern. Sie leben das klassische, konservative Rollenbild Ihrer Partei.

Zumindest für die kommenden zwei, drei Jahre ist das tatsächlich so. Ich finde es schön, dass sie sich in dieser Zeit gänzlich unseren beiden Söhnen widmen will.

Wie steht es Ihrer Meinung nach um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Ostschweiz? Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Gar nicht so schlecht, meine ich. Vieles ist diesbezüglich in Bewegung und wird es auch noch weiterhin bleiben. Der Kanton und die Gemeinden investieren sehr viel Geld in familien- und schulergänzende Kinderbetreuung, das ist richtig so. Wichtig ist aber auch, dass Eltern, die ihre Kinder aus Überzeugung in Eigenregie aufziehen, finanziell nicht auf der Strecke bleiben und steuerlich begünstigt werden. Eltern sollen ihr Familienmodell selber wählen können.

Sie sind auf Facebook sehr aktiv und posten immer wieder Bilder Ihrer Familie. Unlängst haben Sie ein Bild aus dem Spital mit Ihrem neugeborenen Baby publiziert. Warum?

Ich nutze Facebook in erster Linie als politische Plattform. Aber da Familie für mich so wichtig ist, fände ich es seltsam, wenn ich diesen Aspekt nicht zeigen würde. Ich versuche aber, darauf zu achten, dass ich nicht zu oft Privates online stelle. Niemals würde ich etwa ein Foto von einem meiner Söhne im Schwimmbad oder in der Badewanne veröffentlichen.

Was war das für ein Gefühl, als Sie vor einer Woche den Kleinen in den Armen hielten?

Das war sehr emotional. Wie bereits bei der Geburt unseres ersten Sohnes konnte ich ein paar Freudentränen nicht zurückhalten. Vater zu werden, ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl.

