Interview Plagiatsforscher Stefan Weber zum Skandal: «Die HSG hätte das merken müssen» Ein Wirtschaftsprofessor an der Universität St.Gallen hat im grossen Stil abgeschrieben. Die HSG hat den Fall intern untersucht und ist zum Schluss gelangt, es lägen keine Regelverstösse vor. Das sei unglaubwürdig, sagt der von dieser Zeitung beigezogene Experte. Im Interview erklärt er, wie er den zahlreichen Plagiaten auf die Spur gekommen und was jetzt zu tun ist.

Plagiatsprüfer Stefan Weber kritisiert die Universität St.Gallen. Bild: Joachim Bergauer

Der Salzburger Wissenschafter Stefan Weber ist Plagiatsprüfer. Er und sein Team sind in der akademischen Welt bestens bekannt:

Herr Weber, Sie haben die Arbeiten des St.Galler Betriebswirtschaftsprofessors Lars Dinkel (Name geändert) untersucht. Was haben Sie gefunden?

Ich habe zunächst die Dissertation mit einer Software angeschaut und war schon nach kurzer Zeit erstaunt über die grosse Anzahl an Plagiaten. Ich habe die Funde einem Berliner Rechtswissenschafter gezeigt, um mich abzusichern. Er hat klare Worte gefunden: «Diese Dissertation hätte nicht angenommen werden dürfen. Sie beinhaltet umfangreiche Plagiate.» Dann habe ich die Habilitationsschrift, die der Professor an der Universität St.Gallen geschrieben hat, untersucht. Hier waren die Plagiate eindeutig deutlich versteckt.

Also kurz gesagt?

Professor Lars Dinkel hat erheblich gegen die gute wissenschaftliche Praxis verstossen, indem er sowohl in seiner Doktorarbeit als auch in seiner Habilitationsschrift teils grossflächig abgeschrieben hat, ohne Quellen zu nennen.

Was löst das bei Ihnen aus?

Problematisch sind zwei Dinge: Erstens ist dieser Fall bereits vor mehr als einem Jahr der Universität St.Gallen gemeldet worden und deren Untersuchungskommission soll nichts gefunden haben. Auch, dass die Uni den schwarzen Peter einfach an die Universität Darmstadt weitergeschoben hat, ist doch traurig, ich kann es gar nicht anders ausdrücken.

Es muss doch ein natürliches Interesse geben, so etwas gründlich aufzuklären!

Die zweite Dimension, die mich bei solchen Enthüllungen immer traurig stimmt, ist die Tatsache, dass ein Professor mit einem solchen Fehlverhalten ein schlechtes Vorbild für seine Studierenden abgibt.

Das sind happige Vorwürfe gegen den Professor und die Universität St.Gallen. Dort heisst es, man habe die Arbeiten von Dinkel untersucht und nichts gefunden. Warum finden Sie etwas und die Uni nicht?

Weil die anderen nicht so genau hinschauen oder nicht so genau hinschauen wollen. Seit 15 Jahren arbeite ich als Plagiatsprüfer und noch nie hat jemand zugegeben, dass ich recht habe. Jeder Plagiator wird das Plagiat in Abrede stellen. Wenn ich die Gutachten meiner Untersuchungen öffentlich mache, kann sich jeder selber ein Bild davon machen.

Haben Sie keine Angst vor rechtlichen Schritten gegen Sie?

Seit 2007 habe ich immer wieder juristische Verfahrensandrohungen bekommen. Insbesondere wenn ich Arbeiten von bekannten Personen wie Annalena Baerbock untersuche und dabei Plagiate finde und publik mache, melden sich Anwälte bei mir. Bisher habe ich alle Prozesse gewonnen oder bei Vergleichsverhandlungen stellte sich heraus, dass meine Untersuchungen wasserdicht sind. Sie sind empirisch belegt und doppelt geprüft.

Sie haben angedeutet, dass sich in der Habilitation noch viele weitere Plagiate verstecken können. Warum ist die Suche so aufwendig?

In einem ersten Schritt lassen wir die Arbeiten durch eine spezielle Software laufen, die in wissenschaftlichen Datenbanken nach gleichen oder ähnlichen Textstellen sucht. Bei der Habilitationsschrift ist das jedoch sehr aufwendig, weil sie sich aus vielen wissenschaftlichen Texten zusammensetzt, die Dinkel erarbeitet und vorgängig bereits publiziert hat. Da sind mehrere Co-Autoren am Werk, und die Software findet viele Verweise in Datenbanken im Internet. Das ist Kleinstarbeit, weil man jede einzelne Textpassage Satz für Satz mit den Datenbanken vergleichen und überprüfen muss. Das dauert Wochen oder Monate. Wir haben jedoch schon in kurzer Zeit eine Vielzahl an Plagiaten in Dinkels Werk gesichert und könnten wohl noch viel mehr finden.

«Plagiate zu finden, ist Kleinstarbeit», sagt Stefan Weber. Bild: Joachim Bergauer

Die Universität Darmstadt ermittelt seit mehr als einem Jahr, um Plagiate in der Doktorarbeit von Dinkel zu finden. Wieso dauert das so lange?

Die Technische Universität Darmstadt hatte in der Vergangenheit schon einige Fälle von plagiierenden Wissenschaftern. Da müsste man meinen, dass diese Universität schneller vorankommt. Es kann nicht sein, dass eine Universität mit einem Millionenbudget und Tausenden von Mitarbeitern so lange hat und nichts findet – während wir in wenigen Tagen Plagiate finden und aufzeigen können.

Was wünschen Sie sich denn konkret für die Wissenschaft?

Primär, dass den Universitäten endlich bewusst wird, dass sie alle wissenschaftlichen Arbeiten mit der gleichen Sorgfalt prüfen müssen. Heutzutage gibt es gute Softwarelösungen, die schon während des Schreibprozesses Alarm schlagen können, wenn man eine Quelle vergisst – auch wenn es eine eigene sein sollte und man Gefahr läuft, ein sogenanntes Selbstplagiat zu begehen.

Was ist denn zulässig?

Man darf sich selber zitieren, sofern man das dem Leser klarmacht. Da ist im Speziellen die Universität St.Gallen im Rückstand. Während andere Universitäten in der Schweiz wie die ETH in Zürich und die Universität Zürich schon lange Richtlinien für Selbstplagiate haben, hatte die Universität St.Gallen bis 2020 nichts. Das passt doch nicht zusammen, dass die «Eliteuniversität» in dieser heiklen Frage 13 Jahre verschlafen hat.

Was sollte die HSG jetzt tun?

Meist sind die Reaktionen bei solchen Situationen immer ähnlich. Sie sagen einfach: «Der Weber ist böse.» Das führt aber nicht zu einer Verbesserung der Situation. Mir wäre es lieber, wenn die Universität offen hinschauen würde. Natürlich kann es nicht die Idee sein, dass die Universitäten jetzt alle Arbeiten noch einmal prüfen müssen bei einer Anstellung. Das muss vorher passieren. Gerade wenn man weiss, dass kurz vor der Einreichung der Habilitationsschrift das Thema Plagiate gross in die Öffentlichkeit war.

Sie sagen, die Gutachter der Arbeiten von Dinkel hätten besser hinschauen müssen?

Wir hatten 2011 den Gutenberg-Skandal. Seitdem kann niemand mehr sagen, dass man nicht mehr auf Plagiate schaut. Trotzdem werden wissenschaftliche Arbeiten vielerorts einfach nicht mehr gelesen.

Universitäten winken also Arbeiten durch, weil eine Untersuchung zu aufwendig wäre?

Nicht nur Universitäten. Auch bei anderen Publikationen wie Sachbüchern und Romanen ist man leider enorm zurückhaltend mit der Prüfung auf Plagiate. Man will erst gar keine Plagiatssoftware einsetzen, welche die Kontrolle ja deutlich vereinfachen würde. Eine Professorin hat mir letztens gesagt: «Ich bin doch nicht die Polizei!» Dieser Gedanke ist einfach falsch. Es geht ja nicht darum, die Autoren in die Pfanne zu hauen, sondern um die Qualitätssicherung.

Das wäre, wie wenn Sie zur Motorfahrzeugkontrolle gehen würden und der Inspektor sagen würde: «Nein, ich prüfe das nicht.»

Es muss ein Umdenken stattfinden. Ich würde die Softwareprüfung sogar im Gesetz verankern. So, wie die MFK für alle Strassenfahrzeuge Pflicht ist. Dann wäre ich zwar arbeitslos, aber dafür würden die Universitäten ihre Arbeit endlich gewissenhaft und richtig machen.

