Interview Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Tiktok: So arbeitet die neue St.Galler Social-Media-Polizistin Fabienne Schenk gibt seit Kurzem via Smartphone Einblick in ihren Arbeitsalltag als ICoP bei der Stadtpolizei St.Gallen. Im Interview spricht sie über Herausforderungen und das Erkanntwerden auf der Strasse. Natascha Arsić und Alexandra Pavlović Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Will mit Social Media einen Einblick in ihren Arbeitsalltag bieten: Polizistin Fabienne Schenk. Bild: Roman Kohler

Seit März 2019 arbeiten bei der Stadtpolizei St.Gallen zwei Social-Media-Polizisten, auch ICoPs genannt. Bis anhin waren dies die Quartierspolizisten Roger Spirig und Thomas Christen. Als Ersatz für Christen ist seit diesem September die 30-jährige Fabienne Schenk als ICoP im Einsatz. Sie zeigt ihren Followern nicht nur auf Instagram, sondern neu auch auf Tiktok ihre Arbeit.

Bislang waren zwei Männer für die St.Galler Stadtpolizei in den sozialen Medien im Einsatz. Will man mit Ihnen zeigen, dass es auch Frauen bei der Polizei braucht?

Fabienne Schenk: Das Korps soll möglichst die Gesellschaft abbilden, das gilt auch für Social-Media-Polizisten. Roger Spirig und Thomas Christen waren beide 40-jährig, als sie diese Funktion übernahmen. Mit mir als Person will man nun auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen.

Sind Sie deshalb neu auch auf Tiktok?

Genau. Die Polizei will durch ihre Präsenz in den sozialen Medien die Bevölkerung erreichen. Dafür muss ich dort unterwegs sein, wo diese heutzutage ist, und das ist nun Mal auf Instagram und Tiktok.

Mit Erfolg?

Sowohl Roger als auch ich haben eine hohe Interaktion mit unseren Followern. Wir haben festgestellt, dass die Hemmschwelle gerade für junge Personen online viel kleiner ist. Wenn ich beispielsweise eine Story auf Instagram hochlade mit der Aufforderung, mir Fragen zu stellen, kommen im Schnitt 30–40 Fragen, die uns sonst möglicherweise nicht erreichen würden. Ein weiteres Beispiel: Wenn wir einen Informationsanlass organisieren, gibt es vor dem Post in den sozialen Medien 30 Anmeldungen – danach sind es 85. Wir erreichen die Leute also definitiv.

Stehen auch mal gemeinsam vor der Handykamera: die Social-Media-Polizisten Roger Spirig und Fabienne Schenk. Bild: Roman Kohler

Fällt es Ihnen leicht, sich selbst zu filmen und diese Videos zu veröffentlichen?

Am Anfang war das schon seltsam, vor allem auch die eigene Stimme so oft zu hören. Es ist für mich eine neue Welt, in die ich mich begeben habe. Privat bin ich nicht so in den sozialen Medien unterwegs. Doch ich bin stolz, Polizistin zu sein, und ich finde es spannend, damit einen Einblick in meine Arbeit gewähren zu können. Ich sehe keinen Grund, mich zu verstecken oder mich nicht zeigen zu können.

Wie fühlt man sich denn als Influencerin?

An der Olma haben mich zahlreiche Personen angesprochen, die mich erkannt haben – das hätte ich nicht erwartet. Ich würde mich jedoch eher als Corporate Influencerin bezeichnen. Mein Ziel ist es ja nicht, etwas zu verkaufen, sondern die Stadtpolizei zu repräsentieren. Es ist nicht möglich, einen Tag lang als Polizistin oder Polizist zu schnuppern, und vielfach wird die Frage gestellt: «Was macht ihr denn überhaupt?» Oder: «Wie sieht bei euch ein Tagesablauf aus?» Da ich vollwertige Polizistin bin und regulären Schichtdienst leiste, kann ich authentisch aus dem Polizeialltag berichten.

Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit als Social-Media-Polizistin vor?

Ich plane meine Beiträge vier Monate im Voraus – dies, weil ich in einem Teilzeitpensum arbeite. Ich schaue je nach Einsatz, was ich zeigen kann, ob ich mich selbst filme oder filmen lasse. Denn es kann nicht sein, dass ich während eines Einsatzes die ganze Zeit am Handy bin, schliesslich muss ich mich auf die Polizeiarbeit konzentrieren.

Haben Sie nicht die Befürchtung, dass Sie durch Ihre Social-Media-Präsenz als Polizistin nicht mehr ernst genommen werden?

Meiner Meinung nach muss die Polizei eine gewisse Ernsthaftigkeit wahren, darauf achte ich bei meinen Beiträgen. Es muss nicht jeder Fan sein von dem, was wir Social-Media-Polizisten machen, aber der Erfolg gibt uns recht. Man muss sich bewusst sein, was mit Hilfe der sozialen Medien alles möglich ist. Bei einer Vermisstensuche können wir beispielsweise innerhalb von kurzer Zeit extrem viele Leute erreichen.

Wie das «Tagblatt» vor kurzem berichtete, hat die Stadtpolizei 2022 einen Anstieg von Kündigungen zu verzeichnen. Will die Polizei mit Hilfe von Instagram und Tiktok zu neuem Personal kommen?

Personalwerbung ist sicherlich auch ein Thema, das wir berücksichtigen wollen – aber nicht nur.

Gibt es Bereiche aus Ihrem Arbeitsalltag, die Sie nicht öffentlich zeigen?

So einige. In meinem Beruf erlebe ich viele Dinge, die für die Bevölkerung spannend sein könnten. Ich zeige aber bewusst nicht alles, gerade wenn es um Vorfälle mit Personen geht. Für mich geht der Schutz von Betroffenen immer vor.

Fluch und Segen an den sozialen Medien ist, dass man potenziell immer erreichbar ist. Fällt es Ihnen schwer, nach Feierabend das Smartphone wegzulegen?

Das ist eine der grössten Herausforderungen als Social-Media-Polizistin. Auf meinen Kanälen steht zwar, dass sie nicht 24/7 betreut werden und im Notfall 117 gewählt werden soll. Trotzdem fällt es mir schwer, abends einfach abzustellen. Früher, als «normale» Polizistin, war das einfacher, da habe ich die Uniform abgezogen und ging nach Hause. Das ist nun anders.

Zur Person Fabienne Schenk absolvierte 2014 die Polizeischule bei der Thurgauer Kantonspolizei und ist seit 2015 als Polizistin im Dienst. Nach einer 1,5-jährigen Mutterschaftspause ist sie seit August 2022 nun als Social-Media-Polizistin bei der Stadtpolizei St.Gallen mit einem 40-Prozent-Teilzeitpensum im Einsatz. Sie ist unter staposgschenk auf Instagram, @staposgschenk auf Tiktok und als «Stadtpolizistin Fabienne Schenk» auf Facebook.

