SP-Politiker Dario Sulzer über seine Position zu Wil West

Interview Nach Rückzieher der SVP: «Ich glaube weiterhin an eine Mehrheit für Wil West», sagt der Wiler SP-Politiker Dario Sulzer Die SVP-Kantonalpartei sagt Nein zu Wil West – obwohl die Mehrheit der Kantonsratsfraktion im April ja gestimmt hatte. Auch die Sozialdemokraten sind gespalten. Einer der Befürworter ist der Wiler SP-Kantons- und Stadtrat Dario Sulzer, für den die Vorteile des Industriegebiets überwiegen. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dario Sulzer ist einer der Abweichler in der SP, wenn es um Wil West geht. Laut ihm ist das Projekt eine grosse Chance für Wil. Bilder: Valentin Hehli / Manuel Nagel

Am 25. September stimmt die St.Galler Bevölkerung über den Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West ab. Der Kantonsrat nahm die Vorlage im vergangenen April mit grosser Mehrheit an. Unter den Befürwortern befand sich der Wiler Stadt- und Kantonsrat Dario Sulzer. Seine Partei, die SP, sprach sich jedoch gegen den Sonderkredit aus. Dieser Position schloss sich am Donnerstag überraschend die kantonale SVP an.