Warum ein armer Thurgauer eine hölzerne Nähmaschine konstruierte

Interview «Mit einem lachenden und einem weinenden Auge»: Nach fast 20 Jahren geht der Leiter des Schaudepots St.Katharinental in Pension Ende November geht Peter Bretscher in Pension. Der Volkskundler ist Kurator der Volkskundlichen Sammlung des Kantons Thurgau und Leiter des Schaudepots St.Katharinental. Er zählt zu den profundesten Kennern ländlicher Sachkultur und hinterlässt dem Kanton Thurgau eine schweizweit einzigartige Sammlung. Ein Ein- und Ausblick. 03.11.2021, 05.15 Uhr

Ein Volkskundler und sein grösstes Lebenswerk: Peter Bretscher im Schaudepot St.Katharinental. Andri Vöhringer

1991, also vor genau 30 Jahren, scheiterte das Projekt des Kantons Thurgau, in der ehemaligen Komturei Tobel ein «Museum für Bauern- und Dorfkultur» zu errichten. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Peter Bretscher: Für die Initianten war es ein Fiasko; eine zehnjährige Planungs- und Aufbauphase endete in Ratlosigkeit, wie oder ob es überhaupt weitergehen sollte. Drei Jahre später – kurz zuvor hatte ich eine Stelle als Konservator der Historischen Abteilung am Schaffhauser Museum zu Allerheiligen angetreten – erhielt ich den Auftrag, die Sammlung mit zunächst 4,5 Stellenprozenten weiter zu betreuen. Eine neue Zielsetzung gab es aber nicht.

Stattdessen entstand im Lauf der Jahre das Schaudepot St.Katharinental – quasi ein Museum, das politisch gesehen keines sein durfte. Wie war das möglich?

Das denkmalgeschützte, baulich sanierte Kornhaus St.Katharinental mit seinen weitläufigen, damals als Abstellraum der Klinik genutzten Schüttböden bot sich meiner Meinung nach geradezu an, um hier ein neues Ausstellungsprojekt zu initiieren. Ein entsprechendes Gesuch fiel auf fruchtbaren Boden. Allerdings mit der Auflage, es gehe nicht an, eine Abstimmung zu verlieren und dann das abgelehnte Projekt einfach anderswo zu realisieren. Deshalb der neue Name «Schaudepot». Ein erstes Geschoss wurde 1997 eröffnet.

Das fachlich bedeutendste Exponat: Die «Thurgauer Röllsteinmühle» zum Zerkleinern von Mostobst. Hier das vermutlich weltweit älteste erhaltene Exemplar von 1791 aus Erlen. Andri Vöhringer

Wie lassen sich das Wesen und der Zweck des Schaudepots St.Katharinental mit wenigen Worten definieren?

Als Mischform zwischen klassischer Ausstellung und offenem Magazin beherbergt das Schaudepot St.Katharinental die volkskundliche Sammlung des Kantons mit ländlichem Schwerpunkt. Die hier gezeigte «Alltagskultur» oder «Kultur der anonymen Vielen» ergänzt die in Frauenfeld ausgestellten eher oberschichtlich-städtischen Themen des Historischen Museums Thurgau. Neben der Sammlung, Dokumentation und Ausstellung von Objekten ist die lebendige Geschichtsvermittlung ein gemeinsames Anliegen.

Zur Person 1956 geboren und aufgewachsen in Winterthur, heute wohnhaft in Andelfingen. Studium der Volkskunde (Europäische Ethnologie), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Geschichte der deutschen Sprache an der Universität Zürich. Assistenz am Volkskundlichen Seminar, daneben Tätigkeit als Ausstellungsmacher und in der Denkmalpflege (Siedlungsinventarisation ländlicher Bauten). Nachdiplomstudium in Museologie an der Universität Basel. 1990–1994 Konzeption und Realisierung des Museums Lindwurm in Stein am Rhein (Bürgerliche Wohnkultur und Landwirtschaft im 19. Jahrhundert). 1994–2002 Konservator der Historischen Abteilung am Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, gleichzeitig Betreuung der thurgauischen «Sammlung für Bauern- und Dorfkultur». Seit 2002 Kurator am Historischen Museum Thurgau und Leiter des Schaudepots St.Katharinental.

Sie gelten als Vater und Kopf dieser Sammlung von Gegenständen aus der ländlichen Kultur. Wie viele Exponate zählt die Sammlung, aus welcher Zeit stammen sie und wie kamen Sie dazu?

Die Sammlung umfasst derzeit zirka 12'000 Objekte; sie stammen grossmehrheitlich aus der Zeit zwischen 1800 und 1950; nur wenige datieren ins 17. oder 21. Jahrhundert. Den grössten Teil erhielt das Museum geschenkweise, oft infolge Übertritt ins Altersheim, Handänderung oder Umbau einer Liegenschaft. Zirka ein Fünftel wurde käuflich erworben oder symbolisch entschädigt und ein verschwindend kleiner Anteil gefunden oder getauscht.

Gibt es Sammlungsschwerpunkte, die das Schaudepot St.Katharinental einzigartig machen?

Das skurrilste Exponat: Hölzerne Nähmaschine, um 1900, aus Istighofen. Aus Armut und Liebe zur Ehefrau selbst gebaut. Andri Vöhringer

Ein Sammlungsschwerpunkt ist die bäuerliche Arbeitswelt. Arbeitsgeräte sind zwar in jedem Ortsmuseum zu finden, aber kaum je in dieser «enzyklopädischen» Fülle und Vollständigkeit. Immerhin verfügen wir über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. In der Sammlung befinden sich etwa zwei Dutzend Objekte, die in kaum einem anderen Museum der Deutschschweiz vertreten sind.

Was fehlt in der Sammlung? Was wollten Sie schon immer haben?

Lustige Frage! Nie gefunden habe ich z. B. einen «Weinwagen», ein Fuhrwerk mit drei traditionell aufgebundenen grossen Fässern («Biessen») zum Transport von Sauser oder Saft. Sie wurden häufig mit Namen versehen und mit Malereien dekoriert.

Müssen Sie aus Platzgründen auch mal eine Schenkung ablehnen?

Im Gegensatz zur Frühzeit, wo wir Fahrhabe und Hausrat manchmal lastwagenweise abholen konnten, muss ich heute 90 Prozent aller Angebote ablehnen. Platz hat es quasi nur noch für fehlende «Mosaiksteinchen». Möchten wir ein neues Grossobjekt in die Ausstellung integrieren, wird an seiner Stelle ein bisheriges ins Aussenlager überführt.

Das monetär wertvollste Exponat: Kalesche um 1870. Luxuskarosse des nachmaligen Thurgauer Bundesrichters Jakob H. Bachmann (1843–1915) aus Frauenfeld. Andri Vöhringer

Wo unterscheidet sich dieses Schaudepot von Sammlungen in anderen Kantonen?

Ländliche Sachkultur ist in begrenztem Umfang in zahlreichen Museen vertreten. Über ein eigenes, ausschliesslich diesem Thema gewidmetes Gebäude vergleichbarer Grösse verfügt kein anderes kantonales historisches Museum der Schweiz. In diesem Sinne ist das Schaudepot St.Katharinental ein thurgauisches Alleinstellungsmerkmal. Auch grosse, dem Thema Landwirtschaft gewidmete Spezialmuseen weisen nur bedingt vergleichbare Bestände auf.

Welche Zukunftsmöglichkeiten erachten Sie für das Schaudepot St.Katharinental als ideal oder zumindest anzeigt?

In räumlicher Hinsicht ist eine Erweiterung des Schaudepots St.Katharinental nur bedingt möglich. Keinerlei Grenzen sind einer Erweiterung des Vermittlungsangebotes gesetzt, sei es hinsichtlich klassischer Gruppenführungen oder für Schulklassen aller Altersstufen. Hier schlummert ein Fundus an möglichen Themen, mit denen – trotz des historischen Charakters der Sammlung – leicht ein Brückenschlag zur Gegenwart gemacht werden kann. Vielleicht sind auch ergänzende digitale Vermittlungsformate eine Zukunftsoption.

Das grösste Exponat: Baumtrotte aus Oberneunforn. Die 8,5 Meter lange und etwa vier Tonnen schwere Weinkelter war bis 1950 in Betrieb. Andri Vöhringer

Wäre die ehemalige Komturei Tobel immer noch ein idealer Ort?

Rarität: Der Pritschenmeister aus der Biedermeierzeit diente als Zeiger bei Schützenvereinen. Andri Vöhringer

Aus heutiger Sicht ist es meines Erachtens kein Unglück, dass das «Museum für Bauern- und Dorfkultur» in der Komturei Tobel nie zu Stande gekommen ist; die isolierte Lage wäre möglicherweise zum Problem geworden. Der als ehemaliges «Zuchthaus» vorbelastete Standort wurde schon damals teilweise nur «faute de mieux» gewählt, da die erste Wahl, die Kartause Ittingen, durch die Realisierung des Kunst- und Ittinger Museums hinfällig geworden ist. Museen sind immer auch Ausflugsziele und haben ebenso touristischen Kriterien zu genügen. Diese sind in St.Katharinental mit hervorragend erhaltener Klosteranlage direkt am Rheinufer, seiner bedeutenden Barockkirche, einem sehr flexiblen gastronomischen Angebot der Klinik-Hotellerie, einer nahen Bahnstation sowie einer Schifflände sehr viel besser eingelöst.

Der 20 Tonnen schwere und fast 600 PS starke Mähdrescher hat den handlichen Dreschflegel abgelöst. Wie sieht ein Bauernmuseum der Zukunft aus?

Das kleinste Exponat: Beinerner Aufsteckwirtel zum Handspinnen feinster Baumwollgarne (Briefgarn, «Löthligarn»). Von Heimarbeiterinnen gebraucht. Andri Vöhringer

Im luzernischen Alberswil wurde kürzlich das «Schweizerische Agrarmuseum Burgrain» wiedereröffnet. Die Dauerausstellung mit dem Titel «Wer ist Landwirtschaft?» stellt zahlreiche aktuelle Fragen rund ums Thema Landwirtschaft, Ernährung, Ökologie und so weiter. Es löst die Erwartungen an ein modern konzipiertes, heutiges Landwirtschaftsmuseum dank origineller und vielfältiger Vermittlungsformate ein. Neueste Mähdrescher suchen wir im Original dort allerdings vergeblich. Ähnlich wie im Agrotechnorama Tänikon (Aadorf TG) oder im Musée romand de la machine agricole (Gingins VD) setzen die räumlichen Verhältnisse Grossexponaten der unmittelbaren Vergangenheit Grenzen.

Peter Bretschers Lieblingsexponat: Ochsenjoch mit der Aufschrift «Kamerad» von 1879. «Das ist Ausdruck einer rücksichtsvollen Haltung gegenüber Nutztieren», begründet der Kurator seine Wahl zum Lieblingsobjekt. Andri Vöhringer

Am 30. November werden Sie pensioniert? Mit welchen Gefühlen und auf welche Weise werden Sie sich verabschieden?

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Meine Arbeit macht mir nach wie vor Spass und begeistert mich. Andererseits beflügelt mich die neue Freiheit.

Wer tritt Ihre Nachfolge an?

Die Lehrerin und Historikerin Carmen Aliesch. Sie machte schon seit längerer Zeit Museumsführungen und wurde während gut zweier Jahre auf ihre neue Aufgabe als Kuratorin vorbereitet.

Haben Sie konkrete Pläne für den Ruhestand?

Ausstehend ist noch der Abschluss einer umfangreichen, reich bebilderten Publikation über das Schaudepot St.Katharinental; als Manuskript liegt sie bereits vor. Im Übrigen freue ich mich darauf, wieder mehr Zeit zum Lesen zu haben und ausgiebig zu reisen. Die seit Studienzeit betriebene Beratungstätigkeit für kleinere Museen sowie Sammlungsbegutachtungen dürften weitergehen.

Das Schaudepot St.Katharinental umfasst rund 12'000 Exponate. Andri Vöhringer