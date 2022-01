Sabina Misoch: Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

Interview «Mit 65 sind die Menschen heute noch sehr fit und eigenständig»: Ostschweizer Altersforscherin über die Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft Sabina Misoch ist Leiterin des Instituts für Altersforschung an der Ostschweizer Fachhochschule. Sie spricht über den Einsatz von Robotern in der Altenpflege und die Rolle von Kanton und Gemeinden, in einer zeitgemässen Alterspolitik. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Seniorinnen und Senioren bleiben möchten heute gerne länger eigenständig zu Hause wohnen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Gemäss den kürzlich aktualisierten Bevölkerungsszenarien wird in zwanzig Jahren jede vierte Person im Kanton St.Gallen 65 oder älter sein. Heute ist es bereits jede fünfte. Sabina Misoch ist Leiterin des Instituts für Altersforschung (IAF) an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) und forscht im Rahmen verschiedener Projekte zum Thema Altern.

Welche Herausforderungen bringt eine rasant alternde Gesellschaft mit sich?

Sabina Misoch, Leiterin Institut für Altersforschung Ostschweizer Fachhochschule Bild: Peter Ruggle

Sabina Misoch: Gemäss Szenarien des Bundes werden wir im Jahr 2050 in der Schweiz einen Altersquotienten von 46,3 Prozent haben, was in etwa den Schätzungen für den Kanton St.Gallen entspricht. Das heisst auf 100 Personen im erwerbstätigen Alter von 20 bis 64 Jahren kommen 46,3 Personen ab 65 Jahren, die Anspruch auf eine Rente haben. Das sind beinahe doppelt so viele wie 1990 und 50 Prozent mehr als die 30,9 Prozent von heute. Dieses Ungleichgewicht wird irgendwann zum Problem. Also müssen wir uns fragen: Was für Instrumente müssen wir entwickeln, um den Zusammenhalt der Gesellschaft weiterhin sicherzustellen?

Sie forschen an verschiedenen Projekten, die ebensolche Instrumente zu entwickeln versuchen. Gibt es eines, das für Sie besonders heraussticht?

Ich leite derzeit das grösste nationale Forschungsprojekt zu den Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels namens AGE-INT. In Zusammenarbeit mit weiteren Schweizer Hochschulen arbeitet das Projekt daran, in ausgewählten Schwerpunktfeldern auf nationaler wie internationaler Ebene Wissen und erfolgreiche Praxis-Beispiele ausfindig zu machen mit dem Ziel, diese für eine breite Öffentlichkeit und Entscheidungstragende sichtbar und zugänglich zu machen.

Können Sie das ausführen?

Das IAF an der OST hat den Lead im Schwerpunkt Technologien für Menschen im Alter. In diesem Zusammenhang schauen wir beispielsweise, was es in Asien oder Skandinavien für innovative Technologien oder Dienstleistungen gibt, die man in der Schweiz verwenden oder auf die Schweiz übertragen könnte.

Und wie machen Sie diese dann sichtbar und zugänglich?

Im September starten wir eine Technologie-Roadshow. Dazu werden wir in sechs Schweizer Städte fahren mit jeder Menge interessanter Technologien für Menschen im Alter, die wir dann präsentieren werden. Das geht von Lösungen, die einfach den Komfort im Alltag unterstützen sollen, bis hin zur Mobilitätsunterstützung oder Sturzerkennung. In St.Gallen werden wir auf dem Bahnhofplatz stehen. Dort kann dann jede und jeder alles anschauen und ausprobieren.

Mit welchem Ziel?

Gerade ältere Menschen empfinden sich selbst teilweise als nicht technologieaffin und sind der Technik gegenüber eher skeptisch. Mit der Roadshow wollen wir aufzeigen, was es an Alterstechnologien gibt und diese erfahrbar machen, um diese Hürde zu überwinden. Immer mehr alternde Menschen hegen den Wunsch, möglichst lange eigenständig zu Hause zu wohnen. Technologie kann dies ermöglichen.

Wie erklären Sie sich diesen Wandel?

Die Babyboomer-Generation, die jetzt penioniert wird, geht mit einem völlig anderen Selbstbewusstsein ins Alter als frühere Generationen. Mit 65 sind die Menschen heute noch sehr fit und eigenständig, dementsprechend sind sie auch anspruchsvoller.

Wie meinen Sie das?

Sie wollen mitreden und mitgestalten, damit sie diese Lebensphase geniessen können. Dem muss die Alterspolitik des Kantons und der Gemeinden Rechnung tragen. Die Altersleitbilder, mit denen die Politik bislang gearbeitet hat, entsprechen nicht mehr der heutigen Realität.

Auch der Kanton St.Gallen ist momentan dabei, sein Altersleitbild zu überarbeiten. Sie wurden bei der Ausarbeitung ebenfalls zu Rat gezogen. Wie unterscheidet sich das neue Leitbild vom alten?

Im Zentrum stehen die Gestaltung eines aktiven Alters sowie die Unterstützung der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft. Ziel ist es, unter anderem durch Prävention im Gesundheitsbereich dem Wunsch nach Eigenständigkeit nachzukommen und gleichzeitig durch soziale Partizipation der Einsamkeit im Alter vorzubeugen.

Das Gesundheitswesen – und damit auch die Altenpflege – leidet unter akutem Fachkräftemangel. Dies wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch verschärfen. Was gibt es für Ansätze, um diese Entwicklung abzufedern, insbesondere in der Ostschweiz?

Wir sind an der OST an einem Projekt, bei dem es um die Entwicklung eines Serviceroboters im Bereich der Altenbetreuung und -pflege geht.

Sabina Misoch mit Serviceroboter NAO. Bild: PD

Ein Roboter, der die Altenpflege übernimmt?

Nein. Es geht in erster Linie darum, herauszufinden, welche Service-Tätigkeiten ein Roboter in diesem Kontext übernehmen könnte. Dabei handelt es sich um Dinge wie Medikamente vorbereiten oder Getränke holen. Ziel ist es, die Pflegenden zu entlasten, damit diese sich mehr auf die eigentliche Pflegetätigkeit konzentrieren können.

Ländliche Gegenden wie das Toggenburg sind am stärksten von der Überalterung betroffen. Gleichzeitig wandern die jungen Fachkräfte ab. Was muss der Kanton tun, um gerade die alternde Bevölkerung in den ländlichen Regionen zu unterstützen?

Die Lösungen sind grundsätzlich die gleichen. Es ist vor allem wichtig dafür zu sorgen, dass die älteren Menschen in das gesellschaftliche Leben integriert bleiben. Denn aus Erfahrung wissen wir, dass es schwierig ist, Leute wieder reinzuholen, wenn sie einmal den Anschluss verpasst haben. Auch aus diesem Grund arbeiten wir bei unseren Projekten eng mit Seniorinnen und Senioren zusammen, damit diese aktiv in die Ausgestaltung von Lösungsansätzen integriert werden. Sie wissen schliesslich am besten, was sie brauchen, und dies kommt dann auch der nächsten Generation zugute.

Stichwort nächste Generation: Sie haben vorgerechnet, dass in 30 Jahren zwei Personen im erwerbstätigen Alter für eine Person im Rentenalter aufkommen müssen. Je nach Schätzung wird der AHV-Fonds zwischen 2030 und 2034 allerdings bereits leer sein. Und heute schon reicht die Rente bei 60 Prozent der Heimbewohner in der Schweiz nicht aus, um die Kosten für den Aufenthalt im Alters- oder Pflegeheim zu decken. Für die nächste Generation sieht es mit der Rente also nicht gut aus.

Das ist ein sehr heikles Thema. Die Lösung, die wir heute für die Altersvorsorge haben, geht rechnerisch nicht mehr auf, das lässt sich nicht bestreiten.

Haben Sie Lösungen?

Eine konkrete Lösung habe ich leider keine, zumal die Finanzierung von Altersleistungen nicht im Zentrum meiner Forschung steht.

Wenigstens ein Ansatz, der etwas Hoffnung spendet?

Das System basiert auf dem Solidarprinzip. Es beruht auf dem Vertrauen, dass die Menschen eines Tages selbst eine Altersvorsorge erhalten, wenn sie heute die Rente der älteren Generation finanzieren. Dieses Vertrauen gilt es zu bewahren, sonst sind die Menschen irgendwann nicht mehr bereit, das System zu unterstützen. Es würde sich sicher lohnen, über die Grenzen zu blicken, und zu schauen, wie andere Länder damit umgehen. Aber ich beneide diejenigen Personen nicht, die dieses Problem nun aktiv angehen müssen.

