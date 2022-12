Interview «Männer laden meist Männer ein»: Mit dieser Plattform kämpfen Ostschweizer Frauen um einen Platz in Podiumsdiskussionen Die neue Plattform «alphaberta» setzt sich mit einem Verzeichnis von Expertinnen dafür ein, dass Frauen häufiger an Podiumsdiskussionen eingeladen werden. Warum es das besonders in der Ostschweiz braucht, erzählt Gründerin Kathrin Loppacher. Aylin Erol 14.12.2022, 15.07 Uhr

Das sind die Referentinnen, die derzeit auf «alphaberta» zu finden sind. Bild: PD

Anfang Jahr gründete der gemeinnützige Verein Helvetia spricht die Plattform «alphaberta». Wer eine Podiumsdiskussion plant, einen Anlass organisiert oder eine Auskunftsperson braucht, soll dort passende Referentinnen finden. Weshalb braucht es eine solche Plattform nur für Frauen?

Kathrin Loppacher: In der Schweiz werden bei Expertenrunden noch immer in nur 23 Prozent der Fälle Frauen als Referentinnen eingeladen. Damit ist die Perspektive von Frauen – die immerhin 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen – deutlich unterrepräsentiert. Das hat auch ökonomische Folgen, da Frauen so weniger Anerkennung erhalten.

Kathrin Loppacher, Mitgründerin von «alphaberta». Bild: PD

Böse Zungen würden behaupten, dass Frauen sich vielleicht einfach auch nicht so sehr als Expertinnen hervortun wie Männer.

Es ist bestimmt so, dass Frauen noch eher Hemmungen haben hinzustehen und zu sagen, dass sie Expertinnen in einem Thema sind. Auch schlagen sie häufiger Einladungen aus, weil sie sich etwa eine Podiumsdiskussion vor tausend Menschen nicht zutrauen. Aber es gibt auch systematische Gründe für die Unterrepräsentation.

Zum Beispiel?

Viele Führungs- oder Gremiumspositionen werden nach wie vor von Männern besetzt. Sie entscheiden dann auch, wen sie zu einem Event als Experte oder Expertin einladen. Das passiert bestimmt nicht böswillig, aber häufig laden diese Männer der Einfachheit halber dann Männer ein, die sie schon kennen. Mit unserer Plattform wollen wir erreichen, dass Veranstalter aus ihrer Bubble herauskommen und neue Referentinnen mit neuen Perspektiven auf ein Thema finden können.

Die Perspektiven von Frauen einbringen: Ist dies das Hauptziel von «alphaberta»?

Im Grossen und Ganzen wollen wir zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb unserer Gesellschaft beitragen. Dazu gehört nicht nur die Sichtbarkeit von Frauen im professionellen Umfeld, sondern auch ihre Vorbildfunktion für spätere Generationen. Wenn ein Mädchen in der Primarschule von einer Frau hört, die CEO einer Betonfirma ist, weiss sie: «Das kann ich auch werden.»

Bei «alphaberta» sind nur Ostschweizerinnen vertreten. Weshalb?

Ein schweizweites Verzeichnis wäre in ferner Zukunft sicher schön. Dafür reichen unsere Ressourcen noch nicht. Wir hoffen, dass langfristig eine Stiftung unsere Plattform unterstützen wird. Wir haben uns für die Ostschweiz entschieden, weil wir Gründerinnen einerseits aus dieser Region kommen und andererseits, weil wir hier noch sehr viele stereotype Geschlechterrollen wahrnehmen.

Was heisst das?

Als wir uns mit dem Projekt beim Lotteriefonds in der Ostschweiz bewarben, haben wir unser Konzept auf Untersuchungen gestützt, die zeigen, dass hier Frauen noch immer stereotyp weibliche Berufe und Ausbildungswege wählen. Auch das Familienkonzept wird hier noch sehr traditionell gelebt, mit der Frau, die gar nicht oder Teilzeit und dem Mann, der Vollzeit arbeitet.

Unter Ihren 60 Referentinnen befinden sich etwa Nationalrätin Franziska Ryser oder Olma-Messen-Direktorin Christine Bolt. Bräuchten diese Frauen Ihre Website überhaupt?

Nein, die erwähnten Expertinnen bräuchten unsere Plattform nicht. Sie bekommen genügend Anfragen. Sie haben sich aber bewusst dafür entschieden, aufgeführt zu sein, um die Glaubwürdigkeit unserer Website zu steigern. Sie amten insbesondere auch als öffentliche Mentorinnen. So hoffen wir, dass sie auch jüngere Frauen dazu motivieren können, ihren Bildungs- und Berufsweg selbstbewusst und frei zu bestimmen.

Welche Rückmeldungen haben Sie bislang erhalten?

Von den Referentinnen ist das Feedback bisher sehr positiv. Veranstalter meinten, dass sie mehr Informationen zu den Frauen brauchen als nur ein Foto und ein paar Zeilen Text. Sonst wissen sie nicht, ob die Frau zu ihrem Publikum passt. Deshalb produzieren wir für jede Referentin in unserer Datenbank ein professionelles Video. Es wird sich zeigen, ob das hilft. Die Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit von «alphaberta» haben wir eigentlich erst diesen Herbst gestartet.

Trotzdem droht das Geld auszugehen.

Ja, die Gelder von Ostschweizer Lotteriefonds und Stiftungen decken mehrheitlich die Kosten für die Initialisierungsphase. Diese endet am 31. Dezember 2022. Mit unserer Crowdfunding-Aktion, die noch bis Sonntagmorgen läuft, möchten wir genügend Geld zusammenbringen, um in die Etablierungsphase des Projekts starten zu können. Ich hoffe, es gelingt. «alphaberta» ist ein Herzensprojekt, das die Ostschweiz braucht.