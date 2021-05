Interview Jakob Stark in Konfrontation mit der SVP: «Wir müssen den Klimawandel bremsen» SVP-Ständerat Jakob Stark erklärt, weshalb er, obwohl Historiker, für das Präsidium der Holzbranche der Richtige ist und weshalb er das CO 2 -Gesetz unterstützt, obwohl seine Partei dagegen ist. David Angst 07.05.2021, 05.05 Uhr

Ständerat Jakob Stark: «Ich bin überzeugt, dass wir diesen Schritt jetzt machen müssen.» Bild: Andrea Stalder

Seit einem Jahr sind Sie nicht mehr Regierungsrat, sondern nur noch Ständerat. Seither ist es um Sie etwas ruhiger geworden. Als Ständerat haben Sie bis jetzt nicht die grossen Auftritte gehabt, oder haben wir da etwas verpasst?

Jakob Stark: Man darf nicht erwarten, dass man nach Bern kommt und dann gleich die ganz grossen Auftritte hat. Wenn man denn diese überhaupt sucht. Ich habe mich gut eingearbeitet, war verschiedentlich mit Anträgen und Vorstössen erfolgreich und bin ganz zufrieden, wie es läuft.

In der Zeit Ihres Doppelmandats gab es Diskussionen über Ihren Lohn. Der Kabarettist Thomas Götz hat Sie deswegen auch durch den Kakao gezogen, weil Sie sagten, Sie hätten den Ständerat während der Ferien gemacht. Hat Sie das geärgert?

Nein. Im ersten halben Jahr 2020 war ich als Regierungspräsident und Chef DFS ausserordentlich gefordert mit der Volksabstimmung über das Steuergesetz, dem Wahlbetrug in Frauenfeld, der schweren Krankheit von Staatsschreiber Rainer Gonzenbach mit Ersatz- und Nachfolgeregelung sowie ab März mit der Covid-Pandemie. Der Regierungsrat stand unter riesiger Belastung, und ich bin froh, dass ich meine Verantwortung wahrgenommen und die Amtsperiode trotz Doppelmandat fertig gemacht habe.

Für Aufsehen gesorgt hat Ihr Mandat als Axpo-Verwaltungsrat. Sie wurden kritisiert, auch in dieser Zeitung, dass Sie sich dabei als Ständerat in eine Abhängigkeit und in einen Interessenkonflikt begäben. Die Interessen des Thurgaus gegen die Interessen der Axpo.

Dem Thurgau gehören über zwölf Prozent der Axpo. Es ist deshalb naheliegend, dass er im Verwaltungsrat Einfluss nehmen will. Die Interessen der Axpo sind weitgehend deckungsgleich mit denjenigen des Kantons Thurgau oder der andern Eigentümerkantone.

Die da wären?

Hauptsächlich ist der Thurgau daran interessiert, die Stromversorgung für die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Um die Atomkraftwerke wie geplant abzuschalten, müssen wir die Produktion von erneuerbaren Energien stark fördern, sonst laufen wir in eine Unterversorgung. Das will auch die Axpo. Es ist ein erklärtes Ziel der Axpo, beim Übergang in eine CO 2 -freie Energiezukunft in der Schweiz eine führende Rolle zu spielen. Dass die Axpo zudem als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein will, ist für die Kantone als Eigentümer eine Selbstverständlichkeit.

Stark sieht sich als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Politik. Bild: Andrea Stalder

Und als Ständerat fühlen Sie sich immer noch frei, trotz einem Honorar von gegen 100'000 Franken?

Ja. Es wird immer bedauert, dass in der Politik zu wenige Leute seien, die in der Wirtschaft verankert sind. Gerade als Mitglied der UREK (Kommission für Raumplanung, Umwelt und Energie) ist es gut zu wissen, was in einer Axpo läuft, die zum Beispiel die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbarer Energie ist. Der Energiebereich ist stark reguliert. Also ist es entscheidend, dass die Branche die Überlegungen der Politik und die Politik die Bedürfnisse der Branche kennt. Sachkenntnis als Basis guter Politik!

Nun sind Sie seit letzten Samstag auch Präsident des Dachverbandes der Holzbranche, Lignum. Sie sind aber von Haus aus Historiker. Wie ist es denn dazu gekommen?

Nun ich war tatsächlich von Beruf nie ein Hölziger. Lignum hat im Präsidium seit jeher ein Mitglied des eidgenössischen Parlaments. Es gab eine Nachfolgefrage zu lösen, und ich wurde von der Findungsgruppe kontaktiert. Ins Spiel gebracht wurde mein Name durch den Schreinermeisterverband, dessen Präsident Thomas Iten im Thurgau wohnt und meine diesbezüglichen Aktivitäten als damaliger Chef des Departements für Bau und Umwelt (DBU) mitverfolgt hat. Mit Thomas Iten verbindet mich zudem, dass wir beide in Neukirch an der Thur aufgewachsen sind, allerdings nicht in der gleichen Generation.

Aber wäre es nicht besser, der Präsident hätte einen direkten Bezug zur Holzbranche?

Durchaus. Ich besitze durch meine Tätigkeiten diverse Berührungspunkte mit dieser Branche. Als DBU-Chef stand ich in engem Kontakt mit der Baubranche, den ich immer sehr geschätzt habe. Ich wurde zu einem überzeugten Förderer des Holzbaus, zuletzt beim Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes, um den Holzbau aus seinem Nischendasein zu befreien. Zudem liebe ich den Wald, die vielen Bäume, die übrigen Pflanzen, die Tiere. Ich besitze selbst zwei Waldparzellen. Besonders angetan hat es mir die Douglasie – aus meiner Sicht ein Baum mit Zukunft. Das bemerkte auch Daniel Böhi, Leiter des kantonalen Forstamts, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Abschied schenkten sie mir dann eine solche, sie entwickelt sich prächtig.

Liebt alle Bäume, aber insbesondere die Douglasie. Bild: Andrea Stalder

Interesse ist gut. Aber nützt Ihnen dieses Amt auch politisch etwas?

Je länger ich mich mit der Holzbranche befasse, desto mehr erkenne ich Zusammenhänge und Synergien zu meiner politischen Tätigkeit und zur Axpo. Es ergibt sich ein gemeinsamer Fokus auf zwei der grössten politischen Herausforderungen, den Klimawandel und die Energieversorgung, eine Art politthematischer Cluster.

Nun ergibt sich aus Ihren Mandaten ein weiteres Konfliktfeld. Sowohl Lignum als auch die Axpo unterstützen das CO 2 -Gesetz, über das am 13. Juni abgestimmt wird. Ihre Partei, die SVP, ist aber dagegen. Wie kommen Sie aus dieser Zwickmühle?

Ich unterstütze das CO 2 -Gesetz, und zwar nicht einfach, weil Lignum und die Axpo dafür sind, sondern weil ich zur Überzeugung gelangt bin, dass wir diesen Schritt jetzt machen müssen, um zwei Ziele zu erreichen. Erstens: Die Klimaerwärmung bremsen durch CO 2 -Reduktion. Und zweitens: Massnahmen ergreifen in der ganzen Schweiz zum Schutz vor Trockenheit, Wassermangel, Überschwemmungen und Stürmen.

Sie sind für eine Erhöhung des Benzinpreises, für höhere Abgaben auf Erdöl und Gas und für eine Flugticketabgabe. Können Sie das gegenüber den Gewerblern und einfachen Leuten verantworten, die SVP wählen?

Ja, denn ich bin sicher, dass der Kampf gegen den Klimawandel und vor allem gegen dessen Folgen in der Schweiz allen wichtig ist. Die Eigenverantwortung wird gestärkt, indem der CO 2 -Ausstoss teurer wird. Wer sich eigenverantwortlich verhält, hat tragbare Mehrkosten oder kann sogar etwas Geld sparen. Wer hingegen nichts oder wenig zur CO 2 -Reduktion beiträgt, bezahlt einen Aufpreis. Alles insgesamt massvoll, alles insgesamt verhältnismässig; keine Person gerät aufgrund der Massnahmen in eine Notlage.

«Es stimmt nicht, dass die Landbevölkerung mehr betroffen ist.» Jakob Stark über das CO 2 -Gesetz. Bild: Andrea Stalder

Aber es trifft die einfachen Familien und die Leute auf dem Land.

Ich habe mich intensiv mit dem CO 2 -Gesetz beschäftigt und dazu ein Papier verfasst, das Sie auf meiner Homepage finden. Die Aussage, die Sie machen, kann ich nicht bestätigen. Die Flugticketabgabe trifft vor allem die Vielflieger, die tendenziell in der Stadt leben und höhere Einkommen haben. Von den Bestimmungen zu den Öl- und Gasheizungen incl. erhöhter CO 2 -Abgabe sind alle Schichten betroffen, wobei es auf dem Land wegen der Holzheizungen weniger Öl- und Gasheizungen hat als im städtischen Raum. Bei Benzin und Diesel wird der mögliche CO 2 -Zuschlag durch die Importeure von bisher fünf auf neu zwölf Rappen erhöht. Heute verlangen die Importeure jedoch nur einen Zuschlag von 1,5 Rappen. Es ist also ungewiss, ob und wann der volle Zuschlag in Zukunft umgesetzt wird. Und auch dann ist er auch angesichts immer sparsamerer Motoren tragbar und massvoll. Zum Vergleich: Die Grünen wollten den Benzinpreis um 50 Rappen erhöhen.

Werden wir die Ziele überhaupt erreichen?

Ich finde das Ziel, bis 2030 den CO 2 -Ausstoss gegenüber 1990 um 50 Prozent zu senken, sehr ambitioniert, aber machbar. Dass wir nachher im vorgeschlagenen Tempo Richtung Nettonull-Ausstoss 2050 weitermachen können, bezweifle ich hingegen. Das müssen wir aber erst Ende der 2020er-Jahre auf Basis einer sorgfältigen Lagebeurteilung entscheiden. So gesehen ist jetzt der Weg fast wichtiger als das Ziel. Es gibt abgesehen davon auch bei diesem Gesetz Punkte, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber an der Urne können wir nur Ja oder Nein sagen.

Die da wären?

Dass 75 Prozent der CO 2 -Reduktion im Inland stattfinden soll, halte ich für einen Fehler. Wir könnten im Ausland mit weniger Aufwand mehr erreichen. Ausserdem halte ich es nicht für realistisch, dass der Ersatz von Öl- und Gasheizungen ab 2043 verboten wird, wie das vorgesehen ist. Das erhöht den Stromverbrauch, weshalb wir im Winter «schmutzigen» Strom importieren müssen, der mit Kohle oder Gas produziert worden ist. Das ist echt kontraproduktiv.

Kein Meisterschütze, aber Ehrenmitglied der Gesellschaft. Bild: Andrea Stalder

Letzte Woche traten Sie als Präsident des Kantonalschützenfests 2023 in der Region Frauenfeld in Erscheinung. Wie kam es denn dazu?

Eine Gruppe um die Präsidentin des Regionalschützenverbands Frauenfeld, Conny Brunschwiler, hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt.

Aber schiessen Sie selber auch?

Ich muss gestehen, ich schiesse nur ein- bis zweimal pro Jahr und treffe auch nicht sehr gut. Aber ich bin immerhin Ehrenmitglied der Schützen Erlenacker Kradolf-Schönenberg, weil in meiner Zeit als Gemeindeammann die neue Schiessanlage als Ersatz von drei bisherigen Anlagen erstellt werden konnte.

Mit welcher Waffe schiessen Sie?

Ich besitze ein Sturmgewehr 57 mit Diopter.

Wenn man einen Ständerat als OK-Präsidenten hat, muss schon etwas Besonderes an einem Fest sein.

Das Kantonalschützenfest ist ein Anlass, der weit über die Region und den Kanton hinaus strahlt. Bis 7000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz werden in die Region Frauenfeld kommen, oft mehrere Tage hier verweilen und dabei auch touristische Aktivitäten entwickeln. Ganz besonders ist, dass die Stadtschützen Frauenfeld im Rahmen des Kantonalfests ihr 500-jähriges Bestehen feiern. Sie sind einer der ältesten Vereine der Schweiz und können ein grossartiges Jubiläum begehen.