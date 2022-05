Michelle Hug erzählt vom Wahlkampf für das Transplantationsgesetz

Interview Wahlkampf mit Spenderherz: So blickt die Rheintalerin Michelle Hug auf ihr Engagement zum Transplantationsgesetz zurück Michelle Hug engagierte sich im Komitee «Ja zum Transplantationsgesetz». Im Interview erzählt die Empfängerin eines Spenderherzens, warum sie Gegner des Gesetzes nicht versteht, woran die rasche Umstellung scheitern könnte und welches Land das Gesetz bereits erfolgreich umgesetzt hat. Saskia Ellinger Jetzt kommentieren 17.05.2022, 16.00 Uhr

Die Organempfängerin Michelle Hug setzte sich für das «Ja» zum Transplantationsgesetz ein. Bild: Raphael Rohner

Michelle Hug klingt gut gelaunt, als sie einen Tag nach dem Wahlsonntag das Interview gibt. Verständlich, immerhin hatte das Komitee, mit dem die 36-Jährige wochenlang Wahlkampf betrieb, Erfolg: Die Schweizer Stimmbevölkerung hat das Transplantationsgesetz angenommen.

Wo waren Sie, als Sie vom «Ja» zum Transplantationsgesetz erfahren haben?

Michelle Hug: Mein Mann und ich waren in Bern. Dort haben wir uns mit dem Komitee getroffen und gemeinsam die Zwischenresultate mitverfolgt. Nachdem das Endergebnis da war, waren wir bei Rolf Mürner, einem meiner liebsten Pâtissiers, dessen Lokal wir öfter besuchen. Bei ihm haben wir uns einen Kaffee und ein feines Dessert gegönnt, quasi als Abschluss für eine anstrengende Zeit.

Sie haben Ihr Ziel erreicht – die Stimmbevölkerung hat das Gesetz angenommen. Ist Ihr Engagement für das Thema Organspende nun beendet?

Nein. Zwar war der Wahlkampf mit all den Auftritten in den Medien eine intensive Zeit, aber ich möchte mich weiter für das Thema engagieren, wie auch schon zuvor. Ich werde zum Beispiel nach wie vor Vorträge in Schulen und Vereinen halten und mit Betroffenen oder Angehörigen sprechen. Ich möchte die Gesellschaft weiterhin für die Organspende sensibilisieren.

Nutzerinnen schreiben im Kommentarbereich eines Artikels zum Thema Transplantationsgesetz vom «staatlich organisiertem Organdiebstahl». Was würden Sie diesen Personen sagen?

Ich kann nicht verstehen, warum manche etwas gegen die erweiterte Widerspruchslösung haben. Man hat nach wie vor beide Optionen: Ja, oder Nein zur Organspende. Und im Zweifelsfall beziehungsweise bei keinen Angaben der verstorbenen Person werden die Angehörigen hinzugezogen. Von «staatlich» und «Organdiebstahl» kann hier also nicht die Rede sein.

Was ändert sich nun für Empfängerinnen und Empfänger von Organspenden?

Wir hoffen, dass sich die Anzahl der Todesfälle verringert. In der Schweiz sterben aktuell zwei Menschen pro Woche, da sie zu lange auf ein Organ warten mussten. Mit dem neuen Gesetz könnte es mehr Spender geben, die die Wartepatienten vor dem frühzeitigen Tod bewahren. Zumindest hat man das in anderen Ländern feststellen können, die ein derartiges Gesetz eingeführt haben.

Die sinkende Zahl der Todesfälle könnte sich wiederum beruhigend auf potenzielle Organempfänger auswirken. Die Wartezeit auf eine Transplantation wird sich meiner Meinung nach aber nicht merklich verkürzen.

Das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass die Umstellung bis Herbst 2023 andauern wird. Halten Sie diese Zeitangabe für realistisch?

Da der Widerspruch zur Organspende mit der E-ID verknüpft ist, sehe ich es etwas kritisch. Die E-ID ist noch nicht in der Bevölkerung angekommen, das merke ich tagtäglich bei meiner Arbeit im Spital. Nur einzelne Personen nutzen sie. Geht es also mit demselben Tempo voran wie bei der E-ID, wird es wohl etwas länger dauern.

In anderen Ländern besteht ein derartiges oder ähnliches Gesetz teils seit Jahren. Gibt es ein Land, das die Umsetzung Ihrer Ansicht nach besonders vorbildlich gelöst hat?

In Frankreich läuft es sehr gut, was man anhand der hohen Anzahl von Spendewilligen sieht. Die Schweiz profitiert davon: Gibt es in Frankreich keinen passenden Empfänger für ein Organ, wird zuerst in der Schweiz nachgefragt, ob es eine geeignete Person gibt. Zudem hat Frankreich eine sehr gute Informationskampagne. Das Land nutzt dabei Kanäle, die den Grossteil der Bevölkerung erreichen. Hört man beispielsweise Radio, kommen regelmässig kurze Hinweise, dass der Aufenthalt in Frankreich zur Organspende verpflichtet, und man explizit «Nein» sagen müsse.

Vielen Schweizerinnen und Schweizern ist gar nicht bewusst, dass sie bei einem Aufenthalt im Ausland, wie zum Beispiel Frankreich oder Österreich, schon mal gesetzlich potenzielle Organspender waren.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis zum Transplantationsgesetz?

Bei dem Gesetz geht es nicht nur darum, die Zahlen der Organspenden zu steigern. Es geht vielmehr darum, den Willen eines Verstorbenen zu berücksichtigen. Keiner möchte ein Organ, das gegen den Willen abgeben wurde. Mit der erweiterten Widerspruchslösung haben wir einen guten Weg gefunden, dies klar zu regeln. Dazu kommt, dass das neue Gesetz das Pflegepersonal entlastet, da der Wille der Patientinnen und Patienten für sie und die Angehörigen in der Regel nachvollziehbar ist.

