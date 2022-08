Interview Innerrhoder Asylkoordinatorin über die Jobsuche von Ukrainerinnen und Ukrainern: «Es geht in erster Linie darum, rasch eigenes Geld zu verdienen» Den wenigsten geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern gelingt es, in ihrem angestammten Beruf Fuss zu fassen – trotz Fachkräftemangel in der Schweiz. Esther Hürlimann, Asylkoordinatorin des Kantons Appenzell Innerrhoden, sagt: «Fast immer scheitert es an der Sprache.» Seraina Hess Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Esther Hörnlimann, Asylkoordination und Leiterin des Asylzentrums Appenzell Innerrhoden. Bild: Philipp Griesemer Photography

In welchen Sektoren des Arbeitsmarktes kommen ukrainische Flüchtlinge am schnellsten unter – und weshalb?

Esther Hörnlimann: In Appenzell Innerrhoden ist über die Hälfte der erwerbstätigen ukrainischen Geflüchteten in der Produktion tätig, ein grosser Teil auch in Gastronomie und Hotellerie, nur sehr vereinzelt in Bau und Pflege. Das liegt daran, dass der Bedarf an Arbeitskräften in der Gastrobranche enorm hoch ist und auch Leute ohne oder mit sehr wenigen Sprachkenntnissen angestellt werden.

Woher rührt der hohe Anteil in der Produktion?

Grund dafür ist die Firma KUK Electronic, die stark gewachsen ist und schon gut 20 ukrainische Flüchtlinge angestellt hat. Produktion und Gastronomie sind Branchen, in denen die Einarbeitung anscheinend auch mit «Händen und Füssen» und Übersetzungsapps möglich ist.

Wird bei der Stellenvermittlung auf den Ausbildungsgrad und die Fähigkeiten der Jobsuchenden geachtet?

Ich habe alle ukrainischen Geflüchteten ans RAV verwiesen. Wenn sie dort vorbeigegangen sind, wurde dort auf jeden Fall darauf geachtet, allerdings gab es für gewisse Fachkräfte in unserem Kanton kaum Stellen. Es hatte praktisch niemand Deutschkenntnisse und nur sehr wenige ausreichend Englischkenntnisse. Die Geflüchteten drängten hier sehr schnell in den Arbeitsmarkt und für die meisten lag der Fokus ganz einfach darauf, schnell eine Stelle zu finden und eigenes Geld zu verdienen.

Viele versuchen mangels Sprachkenntnissen gar nicht erst, sich in ihrem Gebiet zu bewerben.

Wie gehen Menschen mit einem vormals sehr anspruchsvollen Job damit um, nun plötzlich am Fliessband zu stehen oder Böden zu wischen?

Mir fiel auf, dass die Leute zuerst ein paar Monate brauchten, um anzukommen und sich hier zurechtzufinden. Nun haben viele eine Arbeit, der Fokus liegt aber auf der wirtschaftlichen Besserstellung, eine eigene Wohnung und Unabhängigkeit, zum Teil auch darauf, zu verdienen und zu sparen für eine allfällige Rückkehr. Da die Löhne in einfacheren Jobs zudem verhältnismässig hoch sind im Vergleich zu denselben Jobs in der Ukraine, ist auch dies ein grosser Anreiz.

Die Selbstverwirklichung rückt also in den Hintergrund?

Ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine gewisse Unterforderung oder Unzufriedenheit erst nach einiger Zeit einstellen dürfte, wenn das neue Umfeld und die neue Lebenssituation nicht mehr an sich schon so herausfordernd sind. Gewisse Fachkräfte äussern selbstverständlich schon, dass sie ihre Arbeit und ihre Möglichkeiten vermissen, aber ihr Leben steht dermassen auf dem Kopf und es gibt so viel Unplanbarkeit in diesem Raum der Ungewissheit zwischen Rückkehr und Bleiben, dass sie vorerst einfach froh sind, Arbeit zu haben und gleichzeitig die Sprache zu lernen.

Die Schweiz klagt über Fachkräftemangel, nun sind viele gut ausgebildete Personen hier. Weshalb kann das Potenzial nicht zureichend ausgeschöpft werden?

Die mangelnden Sprachkenntnisse sind sicher ein grosses Hindernis, von den 110 Personen im Kanton Appenzell Innerrhoden haben nur gerade vier Personen Grundkenntnisse in Deutsch und etwa zehn gute Englischkenntnisse, bei allen anderen braucht es Apps oder Dolmetscher. Eine zusätzliche Herausforderung sind Einschränkungen bei der Zulassung und Anerkennung von Diplomen. Im Fall eines hoch qualifizierten Datenbankprogrammierers zeichnet sich gerade ein Zugang zum Arbeitsmarkt ab, wobei die erworbenen Sprachkenntnisse der letzten Monate und das Netzwerk entscheidend sind.

Wie schwierig ist es, eine Künstlerin wie Yuliia Shkurynska in ihrem angestammten Beruf unterzubringen?

Einen grossen Teil dazu beitragen können die Geflüchteten selbst, indem sie vollen Einsatz beim Spracherwerb und Netzwerken leisten oder einen Einstieg über ein Integrationspraktikum in Kauf nehmen. Ich habe einen jungen syrischen Familienvater vor Augen, der Geografie studiert hatte und in Syrien dann als Vermesser tätig war. Er lernte bei uns innerhalb von zwei Jahren sehr gut Deutsch, konnte bei einer Firma ein Integrationspraktikum absolvieren und in der gleichen Firma danach eine Feststelle antreten. Inzwischen ist die Familie sozialhilfeunabhängig.

Welche Rolle kommt den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu?

Auch die Firmen sind gefragt, Chancen zu bieten. Selbstverständlich versuchen alle involvierten Stellen, die Geflüchteten mit ihren Netzwerken zu unterstützen, sodass beispielsweise bei Yuliia Shkurynska auch künstlerische Kooperationen oder Einsätze möglich werden.

Yuliia Shkurynska braucht nach Saisonende auf der Seealp einen neuen Job. Wird es in Appenzell Innerrhoden zum Problem, Menschen aus Saisonjobs über den Winter weiterzuvermitteln?

Wir haben glücklicherweise sehr wenige befristete Saisonstellen, der Grossteil sind Feststellen. Deshalb mache ich mir keine grossen Sorgen – und bestimmt nicht bei Menschen wie Yuliia Shkurynska, die so viel Einsatz zeigen. Ich zweifle nicht daran, dass sie sofort wieder einen Job finden wird.

