Interview: So war die SAC-Expedition in Grönland

Interview «Ich vermisse die Wildnis»: Eine Ostschweizerin reiste für eine einmonatige SAC-Expedition nach Grönland und erzählt von ihren Abenteuern Einen Monat lang lebte Annik Länzlinger aus Algetshausen mit dem SAC-Expeditionsteam in der Wildnis von Grönland – stets auf der Suche nach einem Berg, auf dem noch niemand war. Wie das Abenteuer die 22-Jährige geprägt hat, erzählt sie im Interview. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 01.09.2022, 16.29 Uhr

Annik Länzlinger (Mitte) während der Vorbereitungen für die Expedition. Bild: PD

2020 qualifizierte sich Annik Länzlinger für das weibliche Expeditionsteam des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). Nach zwei Jahren Bergsteiger-Ausbildung und intensivem Training war es diesen Sommer endlich so weit.

Für einen Monat ging es für die Algetshauserin und ihre fünf Teamkolleginnen in die schroffe Wildnis Grönlands – mit dem Ziel, mindestens eine Erstbesteigung zu schaffen. Mit dabei waren auch ein Fotograf, eine Teamärztin für Notfälle und ein Bergführer, der den jungen Bergsteigerinnen bei ihren Entdeckungstouren mit Rat und Tat zur Seite stand. Vor rund vier Wochen ist die 22-Jährige unversehrt vom Abenteuer im Norden zurückgekehrt und berichtet nun von ihren Erlebnissen auf der Expedition.

Wo und wie habt ihr in der Wildnis gelebt?

Bergsteigerin Annik Länzlinger aus Algetshausen. Bild: PD

Annik Länzlinger: Wir haben unser Basecamp am Rande des Fjord Kangikitsog aufgeschlagen. In der Mitte des Camps stand unser Hauptzelt, wo wir gekocht, an einem Tisch, bestehend aus einem Haufen Steinen, gegessen haben und wo wir unser Proviant und unsere Ausrüstung gelagert haben. Unsere Schlafzelte befanden sich weit weg vom Basecamp, sodass wir in der Nacht nicht von Eisbären geweckt wurden, die durch das Essen angelockt worden sind. Gleich neben dem Camp gab es ein WC-Loch und einen Fluss, wo wir täglich Wasser holen konnten. Vom Basecamp aus starteten wir unsere Touren oder verbrachten dort die Tage, wenn das Wetter nicht mitspielte.

Wie war diese Zeit für Sie?

Mega toll. Ich musste mir um drei Dinge Gedanken machen: Essen, Schlafen und Laufen. Das war so entschleunigend. Anfangs hatte ich Angst, dass ich nicht schlafen kann und ich deshalb an meine körperlichen Grenzen stosse. Allerdings hat sich mein Körper schnell an die Umstände gewohnt und so brachte mir mein «Mätteli» innert Kürze puren Schlafkomfort.

Sie haben die Eisbären bereits angesprochen. Im letzten Interview haben Sie gesagt, dass ihr ein Gewehr im Gepäck habt, sodass ihr euch bei potenziellen Eisbären-Angriffen schützen könntet. Kam das Gewehr zum Einsatz?

Nein. Wir haben zwar Spuren von Eisbären gesehen, aber das Tier selbst ist uns nie begegnet. Obwohl sich unser Basecamp in einer Durchgangsstrasse der Eisbären befand. Ich denke, dass sie gar kein Interesse an uns Menschen haben, und deshalb hatte ich auch keine grosse Angst vor den Tieren.

Was war Ihr absolutes Highlight in Grönland?

(Sie überlegt einen Moment und beginnt zu lachen.) Dass wir einen Fisch von Hand gefangen haben. Das muss uns erst mal jemand nachmachen.

Euer Ziel war eine Erstbesteigung. Konntet ihr das erreichen?

Ich glaube, dass wir sogar mehrere Erstbesteigungen gemacht haben. Allerdings muss man das vorsichtig sagen, weil man ja keine Evidenz hat, ob bereits jemand vor einem auf dem Gipfel war.

Wie fühlt es sich an, auf einem Gipfel zu stehen, auf dem bisher noch niemand war?

Auf dem Gipfel angekommen, war es für mich nicht mehr gross ein anderes Gefühl, wie wenn ich in der Schweiz auf einem Gipfel stehe. Klar, die Landschaft von Grönland war sehr eindrücklich, weil alles so viel grösser und rustikaler ist als in den Alpen. Aber für mich hat der Weg auf den Gipfel eine viel grössere Bedeutung.

Auf der Expedition mussten sich die Bergsteigerinnen vorsichtig an den Berg herantasten. Bild: PD

Auf der Expedition wussten wir bis zum Schluss nie, ob wir oben ankommen würden, und so mussten wir beim Hochgehen immer wieder neu beurteilen, ob wir auf einem machbaren Pfad sind. Oft haben wir gedacht, dass wir spätestens bei der nächsten Kurve umkehren müssen. Bei jeder Tour blieb der Nervenkitzel vom Aufbruch bis auf dem Gipfel. Diese Erlebnisse waren einzigartig.

Gab es auch Situationen, in denen ihr eine Tour abbrechen musstet?

Ja, sogar mehrmals. Einmal sind wir auf einem Grat gelandet, der sehr brüchig war. Dann haben wir uns entschieden umzukehren, weil es uns das Risiko nicht wert war. Viele Gipfel haben wir schlussendlich auch nicht in Angriff genommen, weil es zu steile Eisbrüche in den Gletschern hatte.

Wie war das für Sie, ohne Erfolgserlebnis wieder zum Basecamp zurückzukehren?

Es war manchmal schwierig innerhalb des Teams, weil jede Person mit anderen Erwartungen auf eine Tour geht. Ich war zu Beginn oft enttäuscht. Allerdings habe ich schnell gelernt, auch für diese Erfahrungen dankbar zu sein. Schliesslich geht es bei einer Expedition ums Entdecken. Es ist schön, wenn man auf einem Gipfel steht, aber es ist genauso schön, wenn man am Ende des Tages einfach «nur» auf einem eindrücklichen Gletscher unterwegs sein durfte.

Gab es auch Situationen, die gefährlich waren?

Ja. Wenn noch nie jemand eine Route begangen ist, dann muss man sich eben alle Informationen selbst holen. Dazu gehört auch, dass man herausfindet, wo die Gefahren lauern. Eine Teamkollegin ist in der letzten Woche beim Klettern sehr weit gestürzt, weil ihr ein Tritt weggebrochen ist. Sie hatte riesiges Glück. Von da an hatten wir auch keine Lust mehr, uns in solchem Gebiet zu versuchen.

Zudem sind die Dimensionen in Grönland einfach viel grösser als in den Alpen – demnach auch die Gefahren. Zum Beispiel sahen die Flüsse auf der Karte jeweils harmlos aus, doch bei der Durchquerung hat man plötzlich gemerkt, dass man eigentlich durch einen wilden Strom watet. Auch gab es sehr steile Gletscher, wo es zu Eisschlägen hätte kommen können.

Hat sich ausser einer Teamkollegin sonst noch jemand verletzt?

Unserem Fotografen ist beim Klettern ein Stein auf den Finger gefallen, wodurch er sich eine tiefe Platzwunde zuzog. Zum Glück konnte unsere Teamärztin dies im Basecamp sofort nähen. Ansonsten hatten wir alle Glück und konnten wieder gesund heimkehren.

Womit hatten Sie auf der Expedition zu kämpfen?

Ich hatte so viele Insektenstiche. In Grönland gibt es so viele Mücken – das kann man sich nicht vorstellen, bis man es selbst gesehen hat. Nein, Spass beiseite.

Wir haben uns bei der Essensplanung ein wenig verrechnet. Wir hatten konstant Hunger und mussten ständig mit grummelndem Bauch den Tisch verlassen. Wenn wir unterwegs waren, war es kein Problem, aber sobald wir für einen Tag wetterbedingt im Basecamp gestrandet waren, wurde es hart. Ich zum Beispiel vertreibe meine Zeit gerne damit, Nüssli oder sonst was zu naschen. Als ich dann nicht essen durfte, war ich schon etwas gereizt.

Irgendwann durfte niemand mehr übers Essen sprechen, weil bei allen die Laune so im Keller war. Vielleicht war auch deshalb der Fisch mein Highlight. Zum Glück hatten wir aber genug Essen, sodass unsere körperliche Leistung nicht darunter gelitten hat.

Inwiefern hat die Expedition Sie als Bergsteigerin geprägt?

Bevor wir nach Grönland reisten, hatte ich Angst, dass ich das Team ausbremse, weil ich auf Trainingstouren oft hinterhergehinkt bin. Vor Ort habe ich gemerkt, dass ich durchaus mithalten kann, was mein Selbstvertrauen enorm gestärkt hat.

Ausserdem habe ich auf der Expedition gemerkt, dass ich mein Leben noch mehr dem Bergsteigen widmen möchte – sei es in der Freizeit oder vielleicht sogar beruflich. Ich möchte einfach so viel Zeit wie möglich in den Bergen verbringen.

Was weckt in Ihnen Sehnsucht, wenn Sie an die Expedition zurückdenken?

Ich vermisse die Wildnis und die Freiheit. Und natürlich fehlt mir das tägliche Bergsteigen. Aber es ist auch schön, meine Familie wieder um mich zu haben.

