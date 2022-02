Ringeisen kandidiert in Hauptwil-Gottshaus als Gemeindepräsident

Interview «Ich finde zu allen Leuten rasch Zugang»: Marc Ringeisen kandidiert für das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus Als einziger offizieller Kandidat bewirbt sich Marc Ringeisen (parteilos) um das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus. Der Nachfolger von Matthias Gehring (SVP) wird am 24. April gewählt. Interview: Georg Stelzner Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.20 Uhr

Marc Ringeisen, Kandidat für das Amt des Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin (Hauptwil, 4. Februar 2022)

Die Findungskommission (Fiko) hat lange nach Personen gesucht, die willig und fähig sind, das Gemeindepräsidium zu übernehmen. Sind Sie jetzt der Retter in der Not oder gar nur ein Notnagel?

Marc Ringeisen: Ich glaube, die Fiko hat sich bewusst die erforderliche Zeit genommen, um einen passenden Kandidaten zu finden. Sie hat mich einstimmig zur Wahl vorgeschlagen, weil ich die von ihr gestellten Anforderungen erfülle und die entsprechenden Qualifikationen mitbringe. Als Notnagel betrachte ich mich gar nicht. Natürlich wäre aber eine Wahl mit mindestens zwei Kandidierenden besser, denn dann gäbe es auch eine Auswahl.

Auch Sie haben sich mit der Entscheidung Zeit gelassen. Was gab am Ende den Ausschlag für Ihre Kandidatur?

Das Amt ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weshalb ich mir die Zeit für eine wohlüberlegte Entscheidung genommen habe. Ausschlaggebend waren Gespräche mit der Fiko und weiteren Personen, die mir über das Amt und dessen Anforderungen Auskunft geben konnten. Der Reiz besteht für mich darin, die Zukunft der Gemeinde wesentlich mitgestalten und etwas bewegen zu können.

Hätte Sie die Funktion auch in einer anderen Gemeinde interessiert?

Nein, absolut nicht. Eine andere Gemeinde als Hauptwil-Gottshaus, in der ich seit 22 Jahren zu Hause bin und mich wohlfühle, wäre für mich kein Thema gewesen. Die Verbundenheit mit der Wohngemeinde spielte bei meiner Entscheidung eine zentrale Rolle.

Gibt es in Ihrer Vita Bezugspunkte zur Politik, abgesehen von einem allgemeinen Interesse?

Aufgrund meiner früheren Tätigkeiten bei den Kantonen Thurgau und St.Gallen sowie bei der Stadt Wil sind mir die Strukturen und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung bestens bekannt. Das Erkennen und Verstehen politischer Zusammenhänge war dabei für die Umsetzung der Entscheide im Parlament und in den Räten sehr wichtig.

Marc Ringeisen ist derzeit bei den Appenzeller Bahnen in Herisau angestellt. Bild: Reto Martin

Sind Sie Mitglied in einer Partei?

Ich bin parteiunabhängig. Mir sind Sachgeschäfte wichtig und nicht parteipolitische Überlegungen. Bei Wahlen sind für mich die Kandidaten ausschlaggebend und das, wofür sie einstehen.

Weltanschauliche Standpunkte werden Sie aber trotzdem haben.

In vielen Bereichen vertrete ich eine liberale, fortschrittliche Position. Insbesondere bei der Bildungspolitik, der Gewaltprävention und der Herbeiführung der Gleichstellung von benachteiligten Gruppen sind mir diese Werte wichtig. Ich werde mich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, wobei wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele gleichermassen berücksichtigt werden sollen.

Die von der Fiko angestrebte Auswahl gibt es jetzt nicht. Wie und womit überzeugen Sie die Wählerinnen und Wähler von Ihrer Eignung?

Wie bereits erwähnt, ist Hauptwil seit mehr als zwei Jahrzehnten mein Wohnort. In dieser Zeit habe ich die Entwicklung der Gemeinde mitverfolgen können. Ich bin für das Amt der Richtige, weil ich die erforderlichen Kompetenzen mitbringe. Ich schätze mich als guten Zuhörer ein, der sich aber auch nicht scheut nachzufragen. Ich habe Führungserfahrung, bin gut organisiert und gehe strukturiert ans Werk. Das Gespür für die unterschiedlichsten Menschen und ihre Bedürfnisse fehlt mir nicht. Ich finde zu allen Leuten rasch Zugang, wobei es mir wichtig ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren.

Gibt es Fähigkeiten und Kenntnisse aus Ihrer bisherigen Laufbahn, von denen Sie als Gemeindepräsident profitieren können?

Ich bin es gewohnt, Projekte zu leiten, umzusetzen und abzuschliessen. Auch bezüglich Personalführung sehe ich keinen Unterschied zwischen Privatwirtschaft und Politik. Diese Bereiche sind für mich kein Neuland und entsprechend bringe ich die nötige Erfahrung mit.

Beschreiben Sie sich bitte kurz selber? Was sind Ihre Stärken?

Ich schätze mich als vertrauenswürdig, kommunikativ und hilfsbereit ein. Aufgrund meiner Fähigkeit zur Empathie vermag ich mich in andere Menschen gut hineinzufühlen. Anderseits habe ich hohe Erwartungen an mich selber. Ich habe aber auch gelernt, mein Umfeld mit meinen Vorstellungen nicht zu überrollen. Der eigene Weg muss nicht immer auch für andere der richtige sein.

Marc Ringeisen hat seinen Wohnsitz seit 22 Jahren in Hauptwil. Bild: Reto Martin

Wie gut sind Sie über die Geschehnisse in der Gemeinde informiert? Nehmen Sie zum Beispiel regelmässig an der Gemeindeversammlung und an der Bundesfeier teil?

Mich interessiert, was in der Gemeinde geschieht und das Mitteilungsblatt ist für mich eine wichtige Informationsquelle. Mit Freunden und Bekannten tausche ich mich über Aktuelles aus. Die Gemeindeversammlung besuche ich immer wieder, aber nicht jedes Mal. An der Bundesfeier nehme ich weniger oft teil, aber das hängt auch damit zusammen, dass diese in der Ferienzeit stattfindet.

Hauptwil-Gottshaus wirbt damit, ein «Paradies im Grünen» zu sein. Teilen Sie diese Einschätzung und was zeichnet die Gemeinde Ihrer Meinung nach aus?

Für mich selbst ist Hauptwil-Gottshaus ideal gelegen. Ich bin schnell in der Natur und somit im Grünen. Die uns umgebende Landschaft mit den Weihern, Wäldern und Wiesen sowie der dazugehörenden Tierwelt fasziniert mich bei meinen Jogging-Runden immer wieder. Dennoch sind grössere Orte und Städte in kurzer Zeit erreichbar.

Gibt es auch Bereiche, in denen Hauptwil-Gottshaus einen Nachholbedarf hat?

Die Gemeinde hat sich in sehr vielen Bereichen positiv entwickelt. Sie ist finanziell gesund und verfügt über eine funktionierende Infrastruktur. Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung leisten sehr gute Arbeit. Es wäre also vermessen, zum heutigen Zeitpunkt Kritik zu üben. Vielmehr werde ich zuerst das Gespräch mit der Bevölkerung, den Verwaltungsangestellten und den politischen Akteuren suchen, um festzulegen, wie wir uns künftig weiterentwickeln können.

Haben Sie bereits eine Vorstellung davon, wie lange Sie Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus sein möchten?

Ich bin klar der Meinung, dass die Übernahme eines Gemeindepräsidiums ein langfristiges Engagement sein soll und das ist auch mein Ziel. Was die Zukunft bringen wird, kann ich jedoch nicht vorhersehen.

Zu folgenden Fragen will sich Marc Ringeisen nicht äussern: Bei einer Einerkandidatur rückt das Resultat des Gewählten noch stärker ins Blickfeld - Mit welchem Prozentsatz an Stimmen wären Sie zufrieden? Wie gedenken Sie, die Funktion in der Anfangszeit auszuüben und sehen Sie Möglichkeiten, sich auf die neue Aufgabe sinnvoll vorzubereiten?

Zur Person Marc Ringeisen wurde am 8. Mai 1974 geboren und besuchte in Gossau SG die Primar- und Sekundarschule. Seine Berufsausbildungen: HR-Fachmann, Personalberater mit eidgenössischem Fachausweis, Bahnbetriebsdisponent SBB. Berufliche Stationen: Bahnbetriebsdisponent bei den SBB (1990-1999), Liegenschaftenverwalter bei der Firma Schaeppi Grundstücke KG in St.Gallen und Kreuzlingen (1999-2003), Personalberater im Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit (2003-2010), HR-Fachmann im St.Galler Amt für Wirtschaft und Arbeit (2010-2015), stellvertretender Leiter Personaldienst und Ausbildungsverantwortlicher der Stadt Wil (2015-2016), Leiter Personal und stellvertretender Leiter Finanzen/Services bei den Appenzeller Bahnen in Herisau (seit 2017). Zivilstand: ledig, in fester Partnerschaft. Bevorzugte Freizeitaktivitäten: Reisen, Joggen und Wandern. (st)

