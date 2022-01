INTERVIEW «Ich fahre bewusst langsamer Ski als früher»: Der abtretende St.Galler Suva-Direktor blickt zurück Willi Kleeli geht nach 26 Jahren als Direktor der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) St.Gallen in Pension. Wie sich die Branche verändert hat und welches Hobby am gefährlichsten ist. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Pensionär statt Direktor, Weinreisen statt Unfälle: Willi Kleeli vor seinem langjährigen Arbeitsort, der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Sie hatten 26 Jahre lang fast täglich mit Unfällen und Verunfallten zu tun. Betrübt das nicht?

Willi Kleeli: Ich war als Direktor nicht aktiv in der Schadenfallerledigung tätig. Meine Aufgabe war es, die Kundinnen und Kunden zu betreuen, mit Arbeitgebern Präventionskonzepte auszuarbeiten. Weniger Unfälle bedeuten weniger Kosten und somit weniger Prämien. Aber die Todesfallmeldungen habe ich immer eingesehen. Und immer wieder mal gedacht: Puh, das hätte nicht passieren müssen. Unser Geschäft ist nie Routine. Auch, weil hinter jedem Fall ein Mensch steckt.

Gibt es einen Fall, der Sie nachts wachgehalten hat?

Ja. In einer Rheintaler Firma kam es immer wieder zu Unfällen, auch schweren. Ich habe sie deshalb bezüglich Arbeitssicherheit beraten und ihr Konzepte vorgeschlagen. Eines Morgens hat mich der CEO angerufen und mich aufgefordert, noch einmal vor der Belegschaft zu referieren. Einer seiner Mitarbeiter hatte im Hochregallager ein eingeklemmtes Produkt entfernen wollen. Er stieg ungesichert hoch, stürzte in die Tiefe und starb. Erst dann wurden Massnahmen entwickelt und umgesetzt. Das war ein zu hoher Preis, den das Unternehmen bezahlen musste.

Welche Berufe sind am gefährlichsten?

Die Forstwirtschaft, wie unsere Statistik zeigt. Im Wald ereignen sich viele und schwere Unfälle. Oft sind Lehrlinge oder junge Berufsleute betroffen, denen die Erfahrung fehlt. Ein langjähriger Förster hat mir mal gesagt, er höre den Baum kommen. Anfängern gelingt das oft noch nicht. Immerhin hat sich die Ausrüstung stark verbessert.

Wie denn?

Sie tragen zum Beispiel Kettenhosen. Diese verhindern, dass das Bein abgetrennt wird, wenn jemand mit der Motorsäge abrutscht. Auch schützen unterdessen spezielle Helme mit Gitter Kopf und Augen der Mitarbeiter im Wald. Sie arbeiten mit Gehörschutz.

Auch Bauarbeiter leben gefährlich, heisst es immer.

Stimmt, sie arbeiten mit den Händen, bei jedem Wetter und somit unter schwierigen Umständen. Da kann man sich verletzten. Am schlimmsten sind aber die Abstürze. Von Gerüsten oder wenn Abdeckungen auf schon gebauten Schächten fehlen und ein Arbeiter rückwärts in ein Loch fällt. Das kann unglimpflich enden.

Wie beugt die Suva solchen Fällen vor?

Mit Baustellenkontrollen, in denen wir nicht mehr generell vorgehen, sondern auf die Absturzsicherungen fokussieren. Bei der Autobahnüberdachung bei der Olma zum Beispiel wird mustergültig gearbeitet und vorbildlich gesichert. Schliesslich darf kein einziges Teilchen herunterfallen, weil unter der Baustelle weiterhin der Verkehr rollt.

Die Suva versichert auch Freizeitunfälle. Bei welchem Hobby zieht man sich am ehesten eine Verletzung zu?

Beim Fussball. Pro Jahr zählt die Schweiz 40'000 Unfälle in diesem Sport. Meist keine schweren, aber Verstauchungen, Bänderrisse und so weiter. Das ist zu viel.

Im Moment kann man auch auf der Piste brenzlige Situationen beobachten.

Dort passieren nicht am häufigsten, aber schwerere Freizeitunfälle. Frakturen und grobe andere Verletzungen. Bewegung und Draussensein, alles gut. Aber bitte mit angepasster Geschwindigkeit und der richtigen Ausrüstung.

Gute Ausrüstung, angepasstes Tempo, sonst wird es auf der Piste gefährlich. Bild: iStockphoto

Sie klärten andere 26 Jahre lang über Risiken auf. Wie hat sich das auf Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis ausgewirkt?

Ich habe mein ganzes Leben lang in der Personenversicherung gearbeitet, habe zum Beispiel Referate über zu schnelles Skifahren gehalten. Und immer wieder aufgezeigt, dass man leicht 80 bis 90 Stundenkilometer erreicht, wenn man in die Hocke geht. Kommt es dann zur Kollision mit einem Baum oder Skiliftmasten, hat das schwere bis tödliche Folgen, wie Versuche mit Dummies gezeigt haben. Natürlich hat sich das auf mein Leben ausgewirkt. Ich fahre bewusst deutlich langsamer Ski als noch als Jugendlicher.

Ermahnen Sie auch Ihr Umfeld immer wieder?

Nur in konkreten Situationen. Kollegen wollten mal das Dach eines Schopfs erneuern und haben neben mir diskutiert, wie sie das anstellen wollen. Da habe ich gesagt: So hobbymässig geht das nicht! Verpflichtet einen professionellen Handwerker! Das haben sie dann auch getan, zum Glück.

Wie haben sich die Fallzahlen während Ihrer Zeit bei der Suva entwickelt?

Früher zählten wir mehr Berufs- als Freizeitunfälle. Heute verhält es sich umgekehrt. Das hat verschiedene Gründe. Arbeitgeber legen unterdessen grossen Wert auf Prävention. Immer weniger Menschen gehen einer körperlich schweren Arbeit nach. Sie suchen den Kick dafür in der Freizeit. Schwerarbeit wird, wenn möglich, an Roboter und ins Ausland ausgelagert.

Sie müssen sich folglich nicht mehr mit Staublungen abgeben?

Doch, ein paar Fälle gibt es noch. Oft in Berufen, die unterschätzt werden. Zwar haben sich die Lüftungen in den Betrieben stark verbessert, aber noch immer gibt es Bäcker, die sich mit Masken vor Mehlstaub schützen müssen. Das deutlich grössere Thema ist heute Asbest. Seit Jahren ist es verboten, dieses krebserregende Material einzusetzen. Gerade in Häusern aus den 90er-Jahren oder älter ist es aber noch verbaut. Viele werden nun renoviert. Der Rückbau muss deshalb professionell erfolgen. Wer zu Hochzeiten des Materials dem Staub ausgesetzt war und ihn eingeatmet hat, erkrankt oft erst viele Jahre später an Lungenkrebs. Er beansprucht erst heute Medizin- und Rentenleistung.

Auf welche Kosten beläuft sich ein Suva-Fall durchschnittlich?

Auf etwa 5000 Franken. Eine Schnittwunde kostet deutlich weniger. Grosse Fälle mit Rentenfolgen belaufen sich auf 1 bis 1,5 Millionen Franken. Pro Jahr haben wir in St.Gallen etwa 30 Rentenfälle gesprochen. Darunter befanden sich aber auch kleinere Renten, etwa wenn ein Handwerker zwei Finger verloren hatte, nicht mehr gleich, aber anderswo arbeiten konnte.

Die sogenannte Wiedereingliederung scheint immer wichtiger zu werden.

Wir haben im Jahr 2000 damit begonnen und dafür das sogenannte New-Case-Management eingeführt. Fortan behandelten wir kleine Unfälle unbürokratisch und setzten für die grossen Fälle Spezialisten und Case Manager ein. Sie sind dafür verantwortlich, dass die oder der Verunfallte wieder Fuss fassen kann im Leben. Die Suva betreibt zwei eigene Rehabilitationskliniken. Dort klärt man schon sehr rasch nach dem Unfall ab, welcher Arbeit zum Beispiel ein Bauarbeiter ohne Bein nachgehen könnte. Vielleicht ist er gut am Computer? Früher blieb jemand ein, zwei Jahre in Spital und Reha und kehrte dann an den Arbeitsplatz zurück, wo man merkte: Das funktioniert nicht mehr. Heute wird die Wiedereingliederung früh und systematisch gefördert.

Die Suva arbeitet an einem neuen softwarebasierten System, um Versicherungsbetrug schneller zu erkennen. Haben Sie als Direktor ebenfalls solche Fälle aufgedeckt?

Wir haben in St.Gallen etwa drei bis fünf Betrugsfälle pro Jahr aufgedeckt. Wir kennen zwar die Dunkelziffer nicht, aber wir gehen von keiner drastischen Zunahme aus in diesem Bereich. Aber die Mittel, um solche Fälle aufzudecken, sind besser als früher. Erst wenn ein dringender, begründeter Verdacht besteht, etwa bei medizinisch nicht erklärbarer Invalidität oder bei übermässig langer Arbeitsunfähigkeit, nehmen wir Ermittlungen auf. Die Kundin oder der Kunde wird strenger befragt oder observiert. Bevor das möglich ist, müssen Betrugsspezialisten am Hauptsitz die Freigabe dafür geben. Schweizweit spart die Suva so 20 bis 30 Millionen Franken pro Jahr ein.

Auch schaut die Sozialversicherungsanstalt mit einem sogenannten Früherkennungsradar in die Zukunft. Welche Gefahren werden in zehn Jahren dazugekommen sein?

Gerade beschäftigen sich diese Spezialisten mit Nanotechnologie und Mikroplastik und fragen sich, ob und wie sie unsere Gesundheit schädigen. Oder nehmen wir die selbstfahrenden Autos. Wir gehen davon aus, dass mit ihnen die Anzahl Verkehrsunfälle abnehmen wird. Aber welche Konsequenzen haben sie für den Fahrer, wenn ein solcher Wagen doch mal verunfallt?

Wie hat Corona mit Homeoffice und Lockdowns das Versicherungsgeschäft verändert?

Die Anzahl Berufs- und Nichtberufsunfälle ist schweizweit um 10 Prozent gesunken, die Kosten sind um etwa 8 Prozent zurückgegangen. Auch im Verkehr, im Mannschaftssport und auf der Piste gab es weniger Unfälle. Dafür verzeichneten wir mehr Unfälle mit dem E-Bike, mit dem Velo und beim Wandern. Die Kategorie Stolpern und Stürze hat während Corona zugelegt. Die Unfälle in Haus und Garten nahmen zu, weil viele umgebaut, ausgemistet oder den Umschwung verschönert haben.

Weniger Unfälle, mehr Depressionen?

Ja, aber die sind Sache der Krankenversicherung.

Wie unterscheidet sich St.Gallen versicherungstechnisch von anderen Regionen?

In St.Gallen verzeichnen wir witterungsbedingt etwas mehr Vereisungsfälle, Stürze und Stolpern wegen Schnee, Matsch und schlechtem Wetter als zum Beispiel in Basel oder Zürich. In der Region Ostschweiz gibt es zudem etwas mehr Wintersportunfälle und Verkehrsunfälle als in Regionen des Mittellandes oder im Raum Basel.

Wer 26 Jahre lang in einem Job bleibt, muss ihn lieben.

Ja, das habe ich. Weil es am Schluss immer um den Menschen ging. Und die mag ich, ebenso Verantwortung und Abwechslung. Ich hatte mit Versicherten zu tun, mit Arbeitgebern, mit Ärzten, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, konnte mich in der Prävention engagieren und Verunfallten einen Lebenssinn zurückgeben. Eine wertvolle Aufgabe.

Nun müssen Sie nur noch auf sich selber achtgeben. Welche Pläne haben Sie für den Ruhestand?

Ich freue mich darauf, meine Agenda selber bestimmen zu können und nicht mehr von überall her Termine annehmen zu müssen. Ganz ohne wird es nicht gehen. Ich bin Vorstandsmitglied der Sozialunternehmung Valida und es ist angedacht, dass ich das Präsidium übernehmen werde. Ausserdem bin ich vierfacher Grossvater. Ich werde mehr Zeit für Sport und die Musik haben. Ich höre gerne Klassik und Jazz. Und ich reise gerne und möchte die Welt anschauen. Europäische Städte, aber auch schöne Gegenden mit gutem Wein.

Versicherer seit eh und je «Geh zur Suva, sie ist grundsolide. Da kann dir nichts passieren.» Willi Kleeli hat sich den Ratschlag seines Vaters zu Herzen genommen, sich für eine Karriere in der Versicherungsbranche entschieden. Und gegen schnelle Autos, die ihn als Jugendlicher begeisterten. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre auf der Suva-Filiale in St.Gallen, wechselte an den Hauptsitz in Luzern. Später arbeitete er für Zurich Versicherung in St.Gallen und Zürich, ehe er 1996 zur Suva zurückkehrte und als Direktor die Leitung der Filiale in St.Gallen übernahm. Der Stadtsanktgaller spielte einst in der Knabenmusik der Stadt, heute begnügt er sich mit Klassik und Jazz aus dem Radio. (dbu)

