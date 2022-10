Interview «Ich denke, es ist jetzt erlaubt»: Der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner tritt im Dezember zurück Nach 36 Jahren im Bundesparlament macht er den Abschied überraschend kurz: Paul Rechsteiner hört noch vor Ende Jahr auf. Der 70-Jährige über die bevorstehende Ersatzwahl, prägende Polit-Erlebnisse in Bern und Zukunftspläne in St.Gallen. Adrian Vögele und Stefan Schmid Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

«Ich hatte ja Zeit, mir das zu überlegen»: Paul Rechsteiner beim Gespräch in seiner Anwaltskanzlei in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (6. Oktober 2022)

Die ganze Schweiz wartet auf Ihren Entscheid: Treten Sie nächstes Jahr nochmals zu den Wahlen an?

Paul Rechsteiner: Es ist keine allzu grosse Überraschung: Ich werde nicht mehr kandidieren. Überraschender ist wohl, dass ich bereits im Dezember, also per Ende der Wintersession, zurücktreten werde.

Warum so schnell?

Ich bin immer noch voll motiviert und gesundheitlich fit. Doch ich habe den Zeitpunkt deshalb gewählt, weil er zu einer Einer-Vakanz und einer separaten Ersatzwahl in St.Gallen führt, bevor dann die eidgenössischen Wahlen im Herbst stattfinden. Aus meiner Sicht ist die St.Galler Abordnung im Ständerat seit 2011 eine Erfolgsgeschichte – breit abgestützt in verschiedenen Lagern. Das war auch die Basis für die hohe Wirkung, die wir zu Gunsten des Kantons St.Gallen erzielt haben – zuerst zusammen mit Karin Keller-Sutter, dann mit Benedikt Würth.

Wieso ist dafür eine vorgezogene Wahl besser?

Im Herbst stehen die Nationalratswahlen im Vordergrund, sie sind parteipolitisch geprägt. Die Einer-Vakanz erlaubt der Bevölkerung, schon vorher zu entscheiden, wie es mit der St.Galler Vertretung im Ständerat weitergeht. Will man die breite Abstützung weiterhin – jemanden mit starker Verankerung in der Wirtschaft und dem bürgerlichen Lager und jemanden von der sozialen Seite – oder nicht?

Sie und Ihre Partei rechnen sich auf diese Weise also höhere Chancen aus, den Sitz im linken Lager zu halten, als in einer Gesamterneuerungswahl mit vielen Kandidierenden?

Den Entscheid habe ich selber getroffen. Ständeratswahlen sind Personenwahlen, die Einervakanz passt dazu. Ich bin zuversichtlich, dass die SP antreten wird.

Wer soll für Ihre Nachfolge kandidieren?

Das muss die Partei entscheiden. Die bisherige Kombination funktioniert aber gut: einerseits ein ehemaliges Nationalratsmitglied mit viel Erfahrung und guter Vernetzung in Bundesbern, andererseits ein profiliertes ehemaliges Regierungsmitglied.

Ist das nicht eine Zumutung für die Bevölkerung? Nun muss sie im Frühling eine neue Ständerätin oder einen neuen Ständerat wählen, und im Oktober kommen die Gesamterneuerungswahlen. Wieder zwei Wahlkämpfe.

Schon das letzte Mal sind wir ja gut gefahren damit, wenn man das Resultat anschaut. Ich glaube, die St.Galler Bevölkerung wird es schätzen, eine solche Wahl zu haben.

Damit wollen Sie die Bürgerlichen überrumpeln – die werden wohl kaum vorbereitet sein.

Die Ständeratsdelegation ist wichtig für den Kanton, und es ist nun mal so, dass wir in der bisherigen Zusammensetzung einen wesentlichen Einfluss im Parlament hatten.

Zum Beispiel?

In der Bahnpolitik sind uns Weichenstellungen gelungen, die nicht selbstverständlich sind, der Ausbau der Rheintallinie beispielsweise war nicht vorgesehen. Gute Bahnverbindungen sind für die Ostschweiz entscheidend. Auch auf der Hauptachse Zürich-St.Gallen-München geht es jetzt voran. Natürlich braucht es dafür politische Allianzen über die Ostschweiz hinaus, aber Basis dafür ist die breit abgestützte St.Galler Delegation im Ständerat. Auch das Projekt der Metropolitanregion haben Karin Keller-Sutter und ich damals aufs Tapet gebracht. Weil wir feststellten: Auf der Planungskarte des Bundes existiert die Ostschweiz nicht. Alle anderen Regionen hingegen schon.

Was nicht heisst, dass die St.Galler Ständeräte immer im Gleichschritt gehen. Sind diese gemeinsamen St.Galler Engagements nicht eher punktuell? Ansonsten vertreten Sie ja doch sehr unterschiedliche politische Haltungen.

Natürlich, die politischen Grundorientierungen gehen in vielen Fragen auseinander. Das ist ja das Ziel: Dass man den Kanton St.Gallen in seiner Breite abholt. Mit diesen unterschiedlichen Positionen kann man souverän umgehen. Man muss weder befreundet sein noch alle politischen Meinungen teilen. Dass man damit umgehen kann, setzt auch eine gewisse Stärke voraus.

Dann war Ihre Zusammenarbeit mit Benedikt Würth ähnlich gut wie mit Karin Keller-Sutter?

Ja. Dafür danke ich den beiden auch ausdrücklich. Karin Keller-Sutter und ich kannten uns vor dem Start in Bern praktisch nicht. Beni Würth kannte ich etwas besser, aber auch nicht besonders gut. Die Zusammenarbeit war hervorragend, gerade auch angesichts unserer unterschiedlichen politischen Verankerung.

Sie treten nach 36 Jahren aus dem Bundesparlament zurück. Ist das für Sie emotional ein schwieriger Moment, oder sind Sie erleichtert?

Ich hatte ja Zeit, mir das zu überlegen. Ich bin 70 geworden, und ich denke, es ist erlaubt, den Schritt jetzt zu machen. Ich hatte nie geplant, derart lange in der Bundespolitik zu bleiben. Irgendwann war der Entscheid fällig, und jetzt ist der geeignete Zeitpunkt gekommen. Die Ersatzwahl wird eine st.gallische Wahl sein, die von st.gallischen Themen geprägt sein wird und weniger von schweizweiten Fragen, die jeweils im Nationalratswahlkampf dominieren.

Hat Ueli Maurers Rücktritt aus dem Bundesrat noch eine Rolle gespielt in Ihren Überlegungen? Er hat ja auch alle überrascht, so wie jetzt Sie.

Nein. Ich bin froh, haben wir nicht genau denselben Zeitpunkt gewählt. Mein Entschluss fiel schon früher. Massgebend war das St.Galler Gesetz über Wahlen und Abstimmungen. Hätte ich meinen Rücktritt innert neun Monaten vor den eidgenössischen Wahlen eingereicht, hätte die Regierung entscheiden können, mit der Wahl zu warten bis zum Herbst. Das kann sie jetzt nicht.

Wenn die Wahl nicht schon im Februar stattfindet, hätte St.Gallen dann im März vorübergehend einen Ständerat weniger in Bern.

Ja, das wäre der kleine Nachteil des Ganzen. Aber in den drei verbleibenden Sessionen bis zum Wahlherbst hätte ich die Welt auch nicht mehr verändern können.

Viele können sich den Politbetrieb in Bern ohne Sie gar nicht mehr vorstellen. Wird Ihnen die Politik nicht fehlen?

Ich werde ein politischer Mensch bleiben, einfach ohne Parlamentsmandat. Ich bin auch weiterhin als Anwalt tätig mit ausgewählten Mandaten im Straf- und Arbeitsrecht. Das ist ungefähr ein halbes Pensum. Ausserdem bin ich unter anderem Präsident der Paul-Grüninger-Stiftung.

Ein politisches Amt kommt nicht mehr in Frage?

Nein. Ich hatte immer ein breiteres Verständnis von Politik, es ist beispielsweise auch durch die Kultur geprägt. Politisch und kulturell ist St.Gallen ein spannender Ort. Schon für die Bundesverfassung von 1848 waren Vorgänge in St.Gallen entscheidend.

Christoph Blocher zieht durchs Land und hält historische Vorträge. Haben Sie Ähnliches vor?

Nein, ich interessiere mich aber durchaus für Geschichte. Einer der wichtigsten Punkte in meiner ganzen politischen Biografie ist die Rehabilitierung des St.Galler Polizeihauptmanns Paul Grüninger, der Hunderte von jüdischen Flüchtlingen vor den Nazis gerettet hat. Das war ein langer Kampf. Mit Paul Grüninger hat St.Gallen ja ein kleines Stück Weltgeschichte im guten Sinne geschrieben.

Was war das prägendste Erlebnis Ihrer Bundesberner Politkarriere?

2011 mit der Wahl in den Ständerat begann für mich nochmals eine völlig neue Phase. Schon vorher gab es wichtige Momente, aber politische Erfolge, speziell für den Kanton St.Gallen, in der Verkehrspolitik, aber auch in der Kultur beispielsweise zu Gunsten der Stiftsbibliothek, waren erst im Ständerat möglich.

Früher als Gewerkschaftschef hatten Sie grossen Einfluss, unter anderem in der Europapolitik. Haben Sie diese Ebene seither nie vermisst?

Mein Rücktritt als Präsident des Gewerkschaftsbunds liegt bereits vier Jahre zurück. Das beweist übrigens, dass ich in der Lage bin, zurückzutreten (lacht). Natürlich sind in jener Zeit wichtige Schritte gelungen, etwa im Lohnschutz. Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative gelang es dann, einen Vorschlag zu entwickeln, der mit den bilateralen Verträgen kompatibel war. Auch hier war die Rolle des Ständerats entscheidend, Karin Keller-Sutter und ich waren stark beteiligt.

Sie wirken engagiert und präsent wie eh und je. Hat es Sie nicht gereizt, in Bern nochmals vier Jahre weiterzumachen?

Für mich war schon lange klar, dass ich nicht mehr antrete. Die Frage war nur, wann und wie ich zurücktrete.

Wie hat sich die Schweizer Politik seit den 1980er-Jahren verändert?

Es gab diverse Veränderungen, aber 2011 passierte etwas besonders Wesentliches: Bis dahin war die Linke im Ständerat eine Randgruppe, heute ist Links-Grün eine prägende Kraft und der Ständerat hat eine grössere Bedeutung im System der Institutionen.

Namentlich der SP drohen 2023 aber Sitzverluste in der kleinen Kammer. Die Delegation ist überaltert.

Warten wir die Wahlen ab.

Sie loben den Ständerat. Gleichzeitig hat man das Gefühl, die Schweiz sei politisch erstarrt. In der Europapolitik etwa geht es kaum vorwärts, der Bundesrat funktioniert als Gremium nicht gut. Sehen wir das zu negativ?

Mit Europa sind wir tatsächlich in einer Situation, die nicht zukunftsweisend ist. Meine Prognose ist, dass in dieser Legislatur nichts mehr passiert, danach aber wieder eine starke Achse von FDP, Wirtschaft bis zu SP und Gewerkschaften entstehen wird. Am Schluss muss man ja immer eine Volksabstimmung bestehen. Liberalisierungen im Strombereich oder bei den Bahnen beispielsweise wären chancenlos.

Welche drei Leute haben in Ihrem politischen Wirken eine ganz zentrale Rolle gespielt?

In Bezug auf die Zusammenarbeit im Ständerat sind es sicher Karin Keller-Sutter und Benedikt Würth. Und was mein früheres Wirken betrifft: Der frühere SP-Nationalrat Andrea Hämmerle war eine prägende Figur, vor allem in der Verkehrspolitik.

Wer war Ihr grösster Gegner?

Wenn ich an die frühe Phase denke, war es sicher Christoph Blocher. Ich war Präsident der Anti-Apartheid-Bewegung, er führte die Apartheid-Freunde an. Auch wenn man mein Engagement in Solidaritätsbewegungen, Gewerkschaften und in der Aufarbeitung der Rolle der Schweiz während der Nazizeit anschaut: Da stand auf der Gegenseite immer Christoph Blocher.

Sie gelten als harter Kämpfer, aber auch als berechenbar und kompromissfähig. Ist diese Kombination bei den Jüngeren in der Politik seltener geworden?

Das glaube ich nicht. Ich bin gerade von der Arbeit jüngerer Parlamentsmitglieder beeindruckt, Samira Marti (SP) oder Lisa Mazzone (Grüne) beispielsweise. Wichtig ist, dass man anderen zuhört, die Dossiers kennt und in grösseren Zusammenhängen denkt. Aber gerade, wenn es um die Wirkung im Ständerat geht, ist auch Erfahrung ein bedeutender Punkt.

Hat es Sie nie gereizt, Mitglied einer Exekutive zu sein und die Politik von ganz oben zu prägen?

In meiner Zeit war das nie ein ernsthafter Anreiz. Gerade das Präsidium des Gewerkschaftsbundes war für mich immer weit bedeutender.

Und: Sie wollten Ihre Arbeit als Anwalt nie aufgeben.

Das hat sich so ergeben. Ich kam schon mit 34 Jahren in den Nationalrat und konnte nicht damit rechnen, dass ich das Leben lang Politik machen würde. Darum habe ich diese Basis mit der Anwaltstätigkeit behalten. Die Fälle haben mir auch immer Einblicke in Lebensrealitäten gegeben, die dann umgekehrt meine politische Arbeit mitbeeinflusst haben. Und: Ich hatte dadurch finanzielle Freiheit. Ich hätte stets schlagartig von meinen Ämtern zurücktreten können, wenn ich das gewollt hätte.

Aber an diesen Punkt kamen Sie nie?

Nein, die Politik hielt mich immer in Atem und brachte stets neue Überraschungen.

Nehmen Sie aus dieser langen Zeit in der Politik auch Freundschaften mit?

Eher nicht, mein Freundeskreis ist ausserhalb des politischen Systems.

