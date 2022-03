Tötungsdelikt Rapperswil-Jona: Das sagt die Kantonspolizei

Interview «Hinter verschlossenen Türen passiert viel»: Was Polizeisprecher Florian Schneider zum Tötungsdelikt von Rapperswil-Jona sagt Am Wochenende hat ein 35-jähriger Mann in Rapperswil-Jona mutmasslich seine Frau getötet. In der Wohnung befanden sich auch zwei Kinder des Paares sowie ein verwandtes Pflegekind. Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, äussert sich zum Fall. Rossella Blattmann 14.03.2022, 17.17 Uhr

Das Motiv und der Tathergang des Tötungsdelikts von Rapperswil-Jona sind noch unklar. Bild: BRK News

Ein 35-jähriger Kosovare meldete der kantonalen Notrufzentrale am frühen Samstagmorgen, dass er soeben seine Frau massiv verletzt habe. Als die Polizei in der Wohnung eintraf, war die 32-jährige Kosovarin bereits gestorben. Die Kantonspolizei St.Gallen nahm den Mann fest; er befindet sich in Haft. Das Motiv und die genauen Umstände der Tat sind noch unklar, eine Schusswaffe war nicht im Spiel. In den vergangenen Tagen musste die Polizei wegen persönlicher Probleme zur Wohnung ausrücken. Drei im selben Haushalt lebende Kinder befanden sich ebenfalls in der Wohnung, ob sie etwas von der Tat mitbekommen haben, ist ungewiss. Sie werden aktuell von Bekannten und Verwandten aus dem familiären Umfeld betreut.

Die Kinder befinden sich in Obhut von vertrauten Personen. Wie geht es jetzt für sie weiter?

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Florian Schneider: Das steht noch nicht fest. Sind Kinder in einen Fall von häuslicher Gewalt oder in ein Tötungsdelikt involviert, macht die Kantonspolizei automatisch eine Meldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Diese entscheidet dann über die Unterbringung sowie das Sorgerecht.

Waren alle drei eigene Kinder des Paares?

Nein. Zwei der drei Kinder im Alter von 14 Monaten bis 17 Jahren sind eigene Kinder des Paares. Beim dritten handelt es sich um ein im Haushalt lebendes Kind aus dem familiären Umfeld.

Beim Fall Rapperswil-Jona handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Kam es zwischen dem Ehepaar in der Vergangenheit zu häuslicher Gewalt?

Die Polizei musste zwar nie wegen häuslicher Gewalt zur Wohnung des Tatverdächtigen und der Toten ausrücken, sondern wegen persönlicher Probleme des Mannes. Hinter verschlossenen Türen passiert viel, was die Polizei nicht sieht. Ob es sich in diesem Fall um häusliche Gewalt mit Todesfolge handelt, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wie häufig sind im Kanton Fälle von häuslicher Gewalt, bei denen Kinder involviert sind?

Im Jahr 2020 waren bei total 1185 Fällen polizeilicher Interventionen im häuslichen Bereich in 448 Fällen Kinder anwesend. Insgesamt 738 Kinder waren betroffen.

Der 35-Jährige hat mutmasslich seine Frau getötet. Wie häufig sind Femizide im Kanton St.Gallen?

Das kann ich nicht sagen. In der Kriminalstatistik sind keine Femizide ausgewiesen. Es gibt nur die Kategorie der Tötungsdelikte.

Warum?

Der Bund weist keine Femizide in seiner Statistik aus. Die kantonale Statistik wird nach nationalen Statistikvorgaben erstellt. Würde der Bund entsprechende Kriterien definieren, wann es sich in einem Fall um einen Femizid handelt, dann könnten wir in unseren Polizeirapporten die nötigen Daten erheben und später auch entsprechende Delikte ausweisen. Von einem Femizid spricht man, wenn ein Mann eine Frau aufgrund ihres Geschlechts tötet. Ein Femizid ist auch eine Frage des Motivs. Was, wenn wir das Motiv nicht ermitteln können? Das kann durchaus vorkommen.

Würden Sie klarere Definition begrüssen?

Letztlich ist es keine Fragestellung, über welche die Polizei alleine entscheiden kann. Werden die Statistikvorgaben angepasst, dann erfüllt die Kantonspolizei St.Gallen diese natürlich.

Sie waren am Samstag auch in Rapperswil-Jona vor Ort.

Ja, das war ich.

Sie sind seit 14 Jahren bei der Kantonspolizei, davon sechs als Mediensprecher. Was ging in Ihnen vor, als sie nach Rapperswil ausrückten?

Ich war sehr betroffen. Zwei Kinder haben keine Mutter mehr, und der Vater, der die Mutter mutmasslich tötete, ist im Gefängnis. Auch wenn es zu meinem Alltag als Polizeisprecher gehört: Es ist immer tragisch, wenn so eine gravierende Tat passiert, und noch schlimmer, wenn Kinder involviert sind.