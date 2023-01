Privatwirtschaft wirbt Kantonspolizisten ab

Interview «Gerade für Versicherungen sind Polizistinnen und Polizisten interessant»: Der Kantonspolizei laufen die Beamten davon Der Polizeiberuf büsst an Attraktivität ein und verliert Mitarbeitende an die Privatwirtschaft. Grund dafür seien unter anderem schlechte Lohnperspektiven. Das könnte dem Kanton St.Gallen zum Verhängnis werden, sagen Polizeikommandant Bruno Zanga und Kommunikationsleiter Hanspeter Krüsi. Seraina Hess Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Der St.Galler Polizeikommandant Bruno Zanga (r.) und Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Bruno Zanga, Hanspeter Krüsi, gegenüber dieser Zeitung äusserte die Kantonspolizei St.Gallen im Nachgang zur einsatzintensiven Silvesternacht, die Ressourcen seien so knapp, dass sie nicht mehr genügten, um alle Anfragen abzudecken. Ist die Sicherheit des Kantons akut gefährdet?

Bruno Zanga: So möchte ich es nicht ausdrücken, doch wir haben ein Problem. Und es beginnt beim Fachkräftemangel. Polizistinnen und Polizisten sind auf dem Arbeitsmarkt naturgemäss nicht frei verfügbar und aus anderen Polizeikorps werben wir sie nicht aktiv ab. Doch auch die Belastung der Mitarbeitenden ist gestiegen.

Etwa, wenn Eishockey-Chaoten Beamte mit Böllern attackieren wie letzten Samstag in Rapperswil?

Hanspeter Krüsi: Das ist ein Beispiel. Wir werden für kommende Spiele auf jeden Fall mehr Leute aufbieten. Das bedeutet aber auch, dass unsere Leute Überzeit anhäufen, die kompensiert werden muss.

Zanga: Unsere Mitarbeitenden stehen zunehmend unter Druck, nicht nur letztes Wochenende, sondern auch im Arbeitsalltag. Das hat zur Folge, dass sie in die Privatwirtschaft oder, in seltenen Fällen, in andere Korps abwandern. Eine grosse Rolle spielt der Lohn.

Krüsi: Gerade für Versicherungen sind Polizistinnen und Polizisten interessant. Es kommt sogar vor, dass Unternehmen aus der Privatwirtschaft Mitarbeitende, die nach der Polizeischule zur Rückzahlung von Ausbildungskosten verpflichtet sind, für mehrere zehntausend Franken auslösen – und erst recht noch besser entlöhnen. Gleiches gilt für Stellen innerhalb des Kantons.

Das Gehalt von Polizeimitarbeitenden dürfte sich in den letzten Jahren nicht drastisch verändert haben. Wo ist der Haken?

Zanga: Mit der Einführung des neuen Lohnsystems NeLo wird ausschliesslich nach Leistung entlöhnt. Bei der Polizei ist zu wenig Geld vorhanden, um sehr gute und gute Leistungen adäquat zu honorieren. NeLo hat eine gewisse Unsicherheit mit sich gebracht, eine Lohnentwicklung ist für den einzelnen Mitarbeitenden nicht mehr absehbar. Die Ungeduld gepaart mit der Unsicherheit wird uns zum Verhängnis, wenn sich Polizistinnen und Polizisten einen neuen Job suchen.

Bruno Zanga: «Ich kann 2023 eine vorübergehende Schliessung der Polizeiposten nicht ausschliessen.» Bild: Arthur Gamsa

Ist der Antrieb für den Polizeiberuf denn wirklich der gute Verdienst, nicht vielmehr eine gewisse Art von Idealismus?

Zanga: Die jungen Mitarbeiter besitzen diesen bestimmt. Doch wenn man Jahre im Beruf verharrt und keine finanzielle Entwicklung absehbar ist, überlegt man sich, ob es der richtige Arbeitgeber ist – vor allem, wenn ein anderes Angebot im Raum steht.

Die Polizei ist am Anschlag, Einsätze müssen priorisiert werden. Liegt das einzig am fehlenden Personal?

Zanga: Nicht nur. Die Polizei übernimmt heute auch soziale Aufgaben, wir sind die Streitschlichter der Gesellschaft. Die Konflikte in der Bevölkerung haben zugenommen und wir werden sehr oft gerufen. Fälle, bei denen Leib und Leben gefährdet sind, haben Vorrang.

Eine Gewichtung dürfte schon immer nötig gewesen sein, zumal nicht jede Lärmklage mit der Polizei vor der Haustür endet.

Zanga: Das stimmt im Grundsatz. In den letzten Jahren wurden wir aber vermehrt zur Priorisierung gezwungen. Diese Feststellung bestätigen die Notrufzentrale und auch alle unsere Mitarbeitenden. Das Grundbestreben der Polizei ist immer noch, stets Hilfe leisten, wenn sie gerufen wird. Doch gerade zu Spitzenzeiten zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen wird es knapp, obwohl wir uns zur Einsatzpolizei umstrukturiert haben.

Das geschah, nachdem das Kantonsparlament 2015 deutlich mehr Finanzen für die Polizei gesprochen hat. Genügen sie nicht?

Zanga: Das Korps ist damit um 97 Personen gewachsen. Den Umbau von der stationären zur mobilen Polizei haben wir vor zwei Jahren abgeschlossen. Doch obwohl wir zu Spitzenzeiten im Vergleich zum alten Modell mit der doppelten Anzahl Mitarbeiter im Einsatz sind, genügen die Ressourcen nicht mehr. Eng wird es auch für alle anderen Hauptabteilungen wie Kriminal-, Verkehrs- und Sicherheitspolizei. Selbst in Supportabteilungen sind die personellen Ressourcen knapp.

Können Sie mit Zahlen belegen, wie stark die Einsätze zugenommen haben?

Zanga: Darüber wird nicht Buch geführt. Es gibt zwar die Kriminalstatistik; allerdings sind dort nur strafrechtlich relevante Einsätze festgehalten. Wenn sich beispielsweise häusliche Gewalt ereignet, die Polizei ausrückt und die betroffene Person keine Anzeige erstattet, gibt es keinen Eintrag in der Statistik. Sie zeigt demnach nur einen Ausschnitt der polizeilichen Arbeit.

2022 haben 26 Mitarbeitende mit Polizeiausbildung gekündigt. Erstaunlich hoch ist im Vergleich zu Vorjahren auch die Anzahl Pensionierungen.

Zanga: Das rührt daher, dass jetzt die Babyboomer-Generation aus dem Berufsleben ausscheidet. Damit spitzt sich das Problem zu: Wir müssen erfahrene, langjährige Mitarbeitende durch Personen ersetzen, die frisch aus der Polizeischule kommen.

Und doch bleibt nichts anderes übrig, als auf den Nachwuchs zu setzen.

Zanga: Es ist ein intensives Bemühen. Wir veranstalten Infoabende, sind an Messen und auf Social Media äusserst aktiv. Das gesamte Ostschweizer Polizeikonkordat versucht, mehr Berufseinsteiger zu gewinnen, weil wir heute schon damit rechnen, dass ein Teil wieder geht und wir geburtenstarke Jahrgänge nach der Pension ersetzen müssen.

Zeigen die Massnahmen Wirkung?

Krüsi: Letzen Montag haben sich fast 100 Personen zum Infoanlass angemeldet. Aber selbst wenn sich 100 bewerben würden, wäre es schwierig, daraus die besten auszuwählen.



Zanga: Früher gab es vier Events pro Jahr, das war alles an Werbung. Jährlich sind rund 200 Bewerbungen eingetroffen, die Hälfte davon schaffte es ins Assessment. Heute ist der Kreis der Bewerbenden kleiner geworden. Wir brauchen mehrere Runden, bis wir die Anzahl der gewünschten Nachwuchskräfte gewinnen können.

Hanspeter Krüsi: «Gerade für Versicherungen sind Polizistinnen und Polizisten interessant.» Bild: Arthur Gamsa

Heisst das, die Polizei muss die Ansprüche an Aspiranten senken?

Zanga: Das würde sich rächen. Wir können unser Berufsbild nicht ändern. Wer hier arbeiten will, hat hohe Anforderungen an den Intellekt, an die Flexibilität und an den Willen, neues dazuzulernen, zu erfüllen, zumal wir in strafrechtliche Prozesse eingebunden sind.

Warum melden sich heute weniger Anwärter für die Polizeiausbildung?

Zanga: Wir sind eine 24-Stunden-Organisation und müssen jederzeit mit Einsätzen rechnen. Die sind aber nicht das Problem, vielmehr sind es die Dauerbelastungen, die zugenommen haben und eben auch die Wochenenden tangieren. Wir versuchen, die Situation organisatorisch zu entschärfen: Früher leistete ein Polizist jeden vierten Tag Nachtdienst, jetzt haben wir einen Fünf- oder Sechs-Tages-Rhythmus in der Regionalpolizei. Unsere Aufgabe ist es, Bewerberinnen und Bewerber auszuwählen, die Schichtdienst und Unvorhersehbares akzeptieren.



Krüsi: Der Personalmangel tangiert auch andere: ÖV und Gastronomie haben zu wenig Leute, die Pflege sowieso – weshalb? Die Gesellschaft hat sich verändert und will nicht mehr zu unüblichen Zeiten arbeiten.

Können Sie die Dienstpläne derzeit noch vollständig besetzen?

Zanga: Wir können, aber es wäre wünschenswert, wir könnten die Lasten sozialverträglicher verteilen. Die Personalaufstockung von 2015 ist bereits vollständig aufgebraucht, auch weil wir neue polizeiliche Einsatzelemente bilden mussten wie Cybercrime oder Bedrohungs- und Risikomanagement. Alle Erwartungen, die Politik und Gesellschaft an uns stellen, versuchen wir zu erfüllen.



Krüsi: Jede noch so kleine Veränderung in der Gesellschaft hat Einfluss auf die polizeiliche Einsatzbelastung. Sollte etwa der FC Wil aufsteigen, hätten wir eine dritte A-Mannschaft im Kanton, was erneut mehr Einsätze zur Folge hätte. Oder nehmen wir die Covid-Massnahmen in den Pandemiejahren: Wer hat die Umsetzung kontrolliert? Es war die Polizei.

Im Sommer haben fünf Polizeistationen im Kanton temporär geschlossen, weil Polizistinnen und Polizisten zu viel Überzeit angehäuft haben. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario 2023?

Zanga: Ich würde lügen, wenn ich es als unwahrscheinlich bezeichnete. Unsere Einsatzbereitschaft wird gewährleistet, indem wir die mobile Polizei verstärken. Dieses Personal müsste zusammengezogen und von den Polizeistationen geholt werden, zumal der Bestand im Sommer wegen Ferienabwesenheiten sicher wieder knapp werden dürfte. Ich kann eine vorübergehende Schliessung somit nicht ausschliessen.

Vorübergehend oder für immer?

Zanga: Man dünnt die Polizeistationen in der ganzen Schweiz aus zu Gunsten der Einsatzflexibilität rund um die Uhr. Das ist keine St.Galler Erfindung. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass wir die Ressourcen weiter bündeln werden, um den Job zu erfüllen.

Es fehlt offensichtlich an Personal. Die Kantonspolizei hat gleichzeitig eine vergleichsweise tiefe Frauenquote. Versuchen Sie, die Frauen innerhalb der Organisation länger im Arbeitsprozess zu halten?

Zanga: Das Projekt Gender Diversity verbessert die Rahmenbedingungen für Frauen. Wir lancierten ausserdem Wiedereinstiegsprogramme für Mütter nach der Babypause und lassen Tiefstpensen von 20 Prozent zu in der Hoffnung, die Frauen erhöhen ihr Pensum wieder. Erstaunlich ist: Alle Korps in der Ostschweiz haben Mühe, den Frauenanteil zu erhöhen. Anders ist es in Zürich.

Die Städte sind uns in dieser Entwicklung also voraus. Sind Sie optimistisch, dass wir in wenigen Jahren nachziehen?

Zanga: Durchaus. Der Frauenanteil bei polizeilichen Mitarbeitenden liegt bei der Kantonspolizei St.Gallen bei etwa 14 Prozent und steigt immerhin langsam. Aber von ausgeglichenen Teams sind wir weit entfernt.

Auch die ausländische Bevölkerung im Kanton böte einen Ausweg aus der Personalknappheit.

Zanga: Das könnte das Personalproblem zumindest teilweise lösen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt macht das schon heute so, bisher als einzige Organisation. Unser Polizeigesetz schreibt die Schweizer Staatsbürgerschaft vor. Wenn ausländische Staatsangehörige zur Polizei wollen, können sie sich problemlos einbürgern lassen, da die Schweiz und viele Länder mit der doppelten Staatsbürgerschaft sehr grosszügig sind. Daher ist die Anforderung kein grosses Hindernis mehr.

Es ist eine Abwärtsspirale: Die Anforderungen steigen, die Ressourcen fehlen, das Personal wird immer unzufriedener, bis es letztlich geht. Ist mehr Geld Ihre Patentlösung?

Zanga: Seit 2011, als ich Kommandant wurde, versucht die Kantonspolizei, ihre Organisation zu optimieren, um die fehlenden Mittel zu kompensieren. Jetzt ist das Potenzial ausgeschöpft: Wir können mangelnde Ressourcen nicht mehr durch strukturelle Veränderungen ausgleichen. Mehr Personal ist ein politischer Entscheid, der sich unserem Einfluss entzieht. Es ist hingegen unsere Aufgabe, die Probleme aufzuzeigen und auf die wohlwollende Unterstützung der Politik zu zählen.

