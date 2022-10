St.Galler Expertin zum Tag der betreuenden Angehörigen

Am Samstag laden Stadt und Kanton St.Gallen zu einem Referat und Podiumsgespräch mit Betroffenen sowie Marktständen, die über Entlastungsangebote informieren, in die Kantonsschule am Burggraben. Die öffentliche und kostenlose Veranstaltung findet von 10.30 bis 14 Uhr statt. Regierungsrat Bruno Damann und Stadträtin Sonja Lüthi begrüssen die Teilnehmenden. Fachpersonen, auch Karolina Staniszewski, sind ebenfalls anwesend. Am Sonntag, 10 Uhr, findet ein ökumenischer Gottesdienst im Evangelischen Kirchgemeindehaus in St.Gallen-St.Georgen statt. Die Kollekte geht an den Verein Mosaik, eine Tagesstruktur für jung- und frühbetroffene Menschen mit Demenz. (bro)