Nach Mutterschaft: Mitte-Politikerin ist zurück im Parlament

Interview «Es ist problematisch»: St.Galler Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann über Mutterschaft, Politik und Stellvertretungslösungen Die St.Galler Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmann kritisiert, dass Frauen zwischen ihrer Mutterschaftsentschädigung und der politischen Tätigkeit entscheiden müssen. Auch wegen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Politik hat sie mit zwei männlichen Ratskollegen einen überparteilichen Vorstoss eingereicht. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 22.04.2022, 11.54 Uhr

Franziska Steiner-Kaufmann musste mit ihrem Baby an der Novembersession 2021 auf den Zuschauerreihen Platz nehmen. Bild: Benjamin Manser

Die Aprilsession im St.Galler Kantonsrat ist vorbei. Nach einer unfreiwilligen Pause war auch Franziska Steiner-Kaufmann (Die Mitte) wieder mit dabei. Die 30-Jährige, die anfang November Mutter einer Tochter wurde, musste für zwei Sessionen aussetzen. Die Teilnahme an der Sitzung des Kantonsparlamentes wäre als Abbruch des Mutterschaftsurlaubs angesehen worden. Dass in einem solchen Fall tatsächlich ein Ausfall der Mutterschaftsentschädigung drohen kann, zeigt der Fall der Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Wie diesen Monat bekannt wurde, hat das Bundesgericht entschieden, dass Bertschy Taggelder zurückzahlen muss. Diese hatte die Bundesparlamentarierin bezogen, als sie 2019 während des Mutterschaftsurlaubs am Nationalratsgeschehen teilgenommen hatte.

In ihrer ersten Session seit der Geburt hat Steiner-Kaufmann, die in Gommiswald wohnt und in Uznach als Schulleiterin arbeitet, gemeinsam mit Sascha Schmid (SVP) und Daniel Bosshard (Grüne) einen Vorstoss eingereicht. Im diese Woche überparteilichen Vorstoss fordern die Motionärin und die Motionäre vom Kantonsratspräsidium und der St.Galler Regierung, die rechtlichen Grundlagen für ein Stellvertretungssystem im Parlament zu schaffen. Bereits im vergangenen Herbst hatten die drei Jungpolitiker in einer Interpellation eine Stellvertretungslösung für das Kantonsparlament gefordert – ohne Erfolg.

Im Interview äussert sich Steiner-Kaufmann zur Motion, zum Urteil im Fall Bertschy, und zur Rückkehr in die Pfalz.

In einem neuen Vorstoss fordern Sie ein Stellvertretungssystem für das St.Galler Parlament – warum?

Dieser Vorstoss ist überparteilich entstanden, von verschiedenen Jungparteien aus. Es geht darum, dass jemand, der eine längere, absehbare, planbare Absenz hat, sich vertreten lassen kann. Dies können Weiterbildungen, Krankheiten, oder auch Vater- und Mutterschaftsurlaube sein. In Zeiten von knappen Mehrheiten ist es aus staatspolitischer Überlegung noch wichtiger, dass der Wählerwille im Parlament abgebildet ist.

Entstand die Idee für Ihren Vorstoss während Ihrer Mutterschaft?

Nein. Sie entstand lange vor meiner Schwanger- beziehungsweise Mutterschaft im Rahmen einer Weiterbildung, als ein Bündner Grossratsmitglied erzählte, er hätte eigentlich Session, liesse sich aber vertreten. Verschiedene Jungparteien sind der Überzeugung, dass dies auch für das St.Galler Milizsystem stärkend wäre.

Auf Geheiss des Bundesgerichts muss die Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy Mutterschafts-Taggelder zurückzahlen. Was sagen Sie dazu?

Ich bedauere diesen Entscheid und hätte mir eine offenere Auslegung der Rechtslage gewünscht – letztlich hatte das Gericht eine staatspolitische Frage zu beurteilen, es hat sie aber vor allem aus der Perspektive des Sozialversicherungsgesetzes beurteilt. Das Bundesgericht hat keine verhältnismässige Abwägung gemacht.

Warum bedauern Sie den Entscheid?

Es ist staatspolitisch problematisch, wenn Frauen im Jahre 2022 ihren Wählerauftrag nicht wahrnehmen können, beziehungsweise zwischen ihrer Mutterschaftsentschädigung und der politischen Tätigkeit entscheiden müssen. Dass diese in einem Parlament mit Erwerbsarbeit gleichgestellt ist, bildet insbesondere für kommunal und kantonal politisierende Frauen eine Herausforderung, da sie nur einen geringen Anteil ihres Einkommens aus der politischen Tätigkeit generieren. Bei Wiederaufnahme der politischen Tätigkeit bricht eben die Mutterschaftsentschädigung des Haupterwerbs weg. Bei nationalen Politikerinnen ist die politische Tätigkeit in der Regel der Haupterwerb selbst, da fällt dies dann weniger ins Gewicht, da sie aus dieser ja die Entschädigung dann beziehen können. Auch ist es problematisch, dass der Vaterschaftsurlaub unterbrochen werden kann, aber der Mutterschaftsurlaub nicht. Dies im Jahre 2022.

Was bedeutet das Urteil für Mütter in der Politik?

Eine Ungleichbehandlung gegenüber den Männern und das darf im Jahre 2022 mehr als 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts nicht mehr sein. Das Urteil löste schweizweit Empörung aus, weshalb ich meine, dass es immerhin auch zusätzlichen politischen Druck auf das nationale Parlament ausübt, hier endlich eine gute gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Vereinbarkeit von Mutterschaft, Politik und Beruf – wie haben Sie dies in den vergangenen Monate erlebt?

Mein Mann und ich haben als Eltern das Privileg, ein unterstützendes Umfeld und flexible Arbeitgeber, sprich, Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, zu haben. Das hilft, beziehungsweise ist sogar unabdingbar.

Wo besteht noch Handlungsbedarf?

Handlungsbedarf besteht vor allem für jene Eltern, für welche einen Kita-Platz ökonomisch unter dem Strich nicht rentiert beziehungsweise für Eltern, wo es kein privates Umfeld gibt, zum Beispiel Grosseltern, die unterstützen können. Weiter ist es zentral, dass die Wirtschaft Teilzeitstellen ermöglicht.

Sie nahmen Ihre Tochter an der Novembersession mit, und nahmen auf den Zuschauerplätzen in der Olmahalle Platz – warum?

Ich wollte an der Session teilnehmen und tat dies wenigstens als Zuschauerin, da ich eben meinen Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung aus meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Schulleiterin nicht verlieren wollte. Es war der Wille, das beste aus der Situation zu machen. Ich stillte unsere Tochter und wollte sie daher in meiner Nähe haben – sie war damals noch nicht ganz vier Wochen alt.

Hat es gut funktioniert?

Ja. Unsere Tochter schlief sehr viel, war zufrieden, und mir ging es auch gut genug. So liess sich das alles gut kombinieren.

Die Aprilsession war Ihre erste Session seit Geburt Ihrer Tochter – wie haben Sie die Rückkehr erlebt?

Ich wurde von vielen Kolleginnen und Kollegen herzlich zurück im Ratsbetrieb begrüsst, was mich freute. Es war inhaltlich eine intensive Session mit vielen anspruchsvollen Geschäften, in welchen um gute Lösungen gerungen wurde – selbstverständlich merkte ich vor allem beim Planungs- und Baugesetz, dass mir die Vorgeschichte aus der letzten Session fehlte. Ich genoss die Möglichkeit für den persönlichen und überparteilichen Austausch. Am meisten vermisst hatte ich die Fraktionssitzung, welche zentral für die Meinungsbildung ist.

Wie geht es Ihrer Tochter?

Sie ist sehr munter, gesund und zufrieden. Sie macht uns als Eltern den Einstieg ins Elternsein sehr leicht und bereitet uns viel Freude.

