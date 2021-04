Interview «Eine Masse von 4000 Menschen kann man nur mit Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfern auflösen»: St.Galler Regierungsrat Fässler verteidigt Polizeieinsatz in Rapperswil-Jona Das kulante Vorgehen der Polizei an der unbewilligten Coronademonstration in Rapperswil am vergangenen Samstag sorgte für heftige Kritik. Für Regierungsrat Fredy Fässler hingegen hat sich die Polizei richtig verhalten. Enrico Kampmann 27.04.2021, 17.57 Uhr

Demonstrationsteilnehmer in Rapperswil-Jona halten Flaggen hoch und predigen Freiheit. Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

«Regierung stellt sich hinter Polizeieinsatz», heisst es in einer Medienmitteilung der St.Galler Regierung vom Dienstag. Sie bezieht sich auf das teils stark kritisierte Vorgehen der Polizei am vergangenen Samstag. Geschätzte 4000 Massnahmen-Skeptiker waren für eine unbewilligte Demo nach Rapperswil-Jona gereist und zogen dort ohne Gesichtsmasken Schulter an Schulter mehrere Stunden durch die Innenstadt. Die Polizei liess die Demonstrierenden praktisch ungehindert gewähren. Regierungsrat und Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements Fredy Fässler verteidigt das Vorgehen der Polizei.

In der Medienmitteilung heisst es, die Kantonspolizei St.Gallen habe die Aufgabe erhalten, diese Veranstaltung unter Wahrung der Verhältnismässigkeit so lange wie möglich zu verhindern. Wurde tatsächlich alles getan?

Fredy Fässler (SP), Regierungsrat, Vorsteher Sicherheits- und Justizdepartement. Ralph Ribi

Fredy Fässler: Alles, was unter Wahrung der Verhältnismässigkeit möglich war.

Was heisst das konkret?

Im Vorfeld hat die Polizei auf allen Kanälen auf das Demonstrationsverbot hingewiesen und davon abgeraten, am besagten Tag nach Rapperswil-Jona zu reisen. Als am Samstagmorgen die ersten Leute eintrafen, hat sie Personenkontrollen durchgeführt. Die Leute haben allerdings in der Regel beteuert, dass sie nur dort seien, um einen Kaffee zu trinken. Die Polizei konnte sie schlecht wegweisen, da sie nicht mit Sicherheit wusste, ob sie lügen.

Der verhaltene Auftritt der Polizei wird seitens der Politik teils scharf kritisiert.

Hätte die Polizei härter durchgegriffen, wäre die Situation wahrscheinlich schnell ausgeartet. Eine Masse von 4000 Menschen kann man nur mit Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfern auflösen. Das wäre in dieser Situation völlig unverhältnismässig gewesen, zumal sich die Demonstranten friedlich verhalten haben.

Hätte man nicht verhindern können, dass es überhaupt zu einer so grossen Menschenansammlung kommt?

Wenn die Kantonspolizei den Anlass um jeden Preis hätte verhindern wollen, dann hätte sie das gekonnt. Aber das hätte bedeutet, den öffentlichen Verkehr und alle Zufahrtsachsen, die in die Stadt führen, um 7 Uhr morgens abzuriegeln. Darüber hinaus hätte man wohl eine Ausgangssperre für die Bewohner von Rapperswil aussprechen müssen. So hat sich die Polizei darauf beschränkt, sicherzustellen, dass es nicht zu Sachbeschädigungen und Verletzungen kommt.

Max Lemmenmeier, Präsident der SP St.Gallen, sagt, man hätte den Fischmarktplatz im Vornherein absperren und die Menschen wegweisen müssen.

Den Platz zu sperren, hätte nichts gebracht. Dann wären die 4000 Leute einfach in den Gassen gewesen, auf noch engerem Raum, wo die Polizei im Ernstfall sehr viel schwieriger hätte eingreifen können.

Und die Wegweisungen?

Die Polizei berichtet, dass die meisten Menschen, die sie an dem Tag kontrolliert hat, einfach behaupteten, keine ID dabei zu haben. Die hätte man alle auf den Polizeiposten mitnehmen müssen, um ihre Identität abzuklären. Bei 4000 Menschen wäre das ein enormer Aufwand gewesen. Es war schlichtweg nicht möglich, die Menschen flächendeckend wegzuweisen.

Am Ostersonntag wurden nach den Krawallen in der St.Galler Innenstadt ebenfalls ausgedehnte Personenkontrollen durchgeführt und insgesamt 650 Leute weggewiesen. In Rapperswil-Jona waren es gerade mal 45.

Zwischen den Jugendkrawallen in St.Gallen und der Kundgebung am vergangenen Samstag besteht ein klarer Unterschied. Zwar war der Anlass nicht genehmigt und die Teilnehmer verstiessen gegen die Schutzvorschriften – aber es war friedlich. Wäre es zu massiven Sachbeschädigungen gekommen, wie das in St.Gallen der Fall war, wäre die Polizei, die mit einem Grossaufgebot vor Ort war, jederzeit bereit gewesen, einzugreifen und allenfalls auch Leute wegzuweisen.

Es wird kritisiert, dass die Polizei mit ihrer Kulanz ein gefährliches Zeichen setze.

Mir ist bewusst, dass es ein fragliches Signal sendet, wenn man in der aktuellen Situation eine illegale Kundgebung mit 4000 Menschen grösstenteils gewähren lässt. Aber ich sehe keine Möglichkeit, wie wir das Problem mit verhältnismässigen Mitteln hätten lösen können.

Also wird man coronaskeptische Demonstrierende auch in Zukunft einfach gewähren lassen?

Die St.Galler Regierung ist auch verärgert über die Demonstration. Aber diese ist Teil einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung. Die Kantonspolizei ist nicht das richtige Instrument, um diese zu beheben. Gesellschaftliche Probleme brauchen gesellschaftliche Lösungen. Das kann man nicht einfach auf die Polizei abwälzen.

Im Internet kursiert das Video eines Polizisten, der sich von einer Demonstrantin umarmen lässt. Was sagen Sie dazu?

Ich habe das Video gesehen. Der Polizist war wohl selbst überrascht über die Umarmung. Das kann passieren. Hätte er die Demonstrantin in Handschellen legen und abführen sollen? Aus dieser Szene eine Nähe zu den Coronaleugnern und -skeptikern herzuleiten, finde ich unzulässig.

Die SVP fordert, dass solche Kundgebungen zukünftig bewilligt werden. Was halten Sie davon?

Wir haben im Kanton St.Gallen im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen versucht, politische Veranstaltung nicht zu beschränken. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn die Coronaschutzmassnahmen eingehalten werden. Wenn man aber weiss, dass dies mit Sicherheit nicht getan wird, wie man es auch in diesem Fall im Vorfeld wusste, dann kann man solche Kundgebungen nicht einfach bewilligen. Damit würde man gegen das Bundesrecht verstossen. Die Forderung der SVP ist also in dieser Form nicht umsetzbar.