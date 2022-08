Summerdays 2022: Popsängerin Joya Marleen im Interview

Interview «Ein Open Air ist für mich wie ein Süssigkeitenladen»: Die St.Galler Sängerin Joya Marleen über den Festivalsommer und ihren Auftritt am Summerdays Sie ist 19 Jahre alt und tritt diesen Sommer schon zum zweiten Mal an einem grossen Ostschweizer Festival auf: Joya Marleen. Das preisgekrönte Gesangstalent aus St.Gallen im Interview. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Joya Marleen am Open Air St.Gallen 2022. Nach dem Open Air St.Gallen hat Joya Marleen in Arbon ein weiteres Heimspiel. Bild: Reto Martin

Am Freitag ist es wieder so weit: Am Arboner Seeufer startet das zweitägige Summerdays Festival. Mit dabei: die 19-jährige St.Galler Musikerin Joya Marleen.

Das Summerdays ist nicht das erste Open Air, an dem Sie diesen Sommer auftreten. Wie blicken Sie auf den bisherigen Festivalsommer zurück?

Joya Marleen: Das Open Air St.Gallen war für mich ein Riesending. Der Auftritt hat mir viel bedeutet, weil ich dieses Festival schon als Kind besucht habe. Das allererste Konzert, das ich mir jemals angeschaut habe, war jenes der Band Boy auf der Sternenbühne. Ich war fasziniert davon, was Livemusik mit den Menschen macht. Damals habe ich mich entschieden, Musik zu machen und selbst irgendwann auf dieser Bühne zu stehen.

Und Sie haben es geschafft. Was ist das für ein Gefühl?

Ich hatte meinen Slot um 11 Uhr morgens und hoffte, dass überhaupt Leute da sein werden. Schlussendlich war es bumsvoll. Das war so schön, es hat mich absolut überwältigt. Als ich von der Bühne runterkam, warteten dort viele Freundinnen und Freunde und meine Familie. Da musste ich gleich ein paar «Tränli» verdrücken.

Das St.Galler Open Air war also Ihr Highlight. Welchen Stellenwert hat denn der Summerdays-Auftritt am Samstag?

Tatsächlich einen ähnlichen wie jener am Open Air St.Gallen. Auch am Summerdays war ich schon als Kind. Beide Festivals haben einen Platz in meinem Herzen und ich freue mich sehr, nun auch in Arbon spielen zu dürfen.

Werden im Publikum auch Bekannte oder Verwandte stehen?

Meine Familie wird auf jeden Fall anwesend sein. Auch sonst kommen einige, mit denen ich nach dem Auftritt anstossen und feiern will. Es ist aber immer eine Herausforderung, wenn Leute dabei sind, die ich kenne. Dann bin ich immer dreimal so nervös. Dafür kann man danach ja auch dreifach feiern. (lacht)

Wie fühlt es sich an, mit nur 19 Jahren neben Stars wie Lo & Leduc, Max Giesinger oder Alice Merton auf dem Programm zu stehen?

Es ist megakrass. Die Küche bei mir zu Hause ist mittlerweile tapeziert mit Festivalplakaten. Wenn man darauf den eigenen Namen sieht, ist das ein sehr cooles Gefühl (lacht). Ich schaue mir auch sehr gerne die Konzerte von anderen Künstlerinnen und Künstlern an. So sammle ich Inspiration. Für mich ist das dann wie ein Süssigkeitenladen.

Lassen Sie das Ihre Musikerkolleginnen und -kollegen dann auch wissen?

Ja, im Backstage habe ich immer mal wieder einen «Fangirl-Moment». Wenn ich dort jemanden sehe, von dem ich die Musik abfeiere, kann ich nicht ruhig bleiben. Ich muss dann einfach hingehen und sagen: «Ich will dir nicht nerven, aber ich finde deine Musik so geil!» Und sie freuen sich dann auch immer.

Gibt es ein bestimmtes Erlebnis aus diesem Festivalsommer, welches Ihnen so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen wird?

Davon gibt es sogar sehr viele. Der ganze Festivalsommer war echt «crazy» für mich. Ich durfte vieles lernen und es gab viele tolle Momente. Zum Beispiel jedes Mal, wenn das Publikum meine Songs mitgesungen hat. Oder einmal habe ich ein kleines Mädchen gesehen, das den Song «Next To You» von A bis Z auswendig konnte. Da war ich komplett baff. Generell dachte ich mir oft: Das ist ja total krass, die Leute kommen extra vorbei, um meine Musik live zu hören. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl und ich fühle mich noch immer sehr geehrt.

An welchen Open Airs möchten Sie künftig unbedingt einmal auftreten?

Am liebsten an allen. Ich geniesse wirklich jeden Auftritt. Ich mag vor allem die Atmosphäre an einem Festival. Von dem her würde ich gerne öfters an solchen auftreten. Zu einem erneuten Auftritt am Open Air St.Gallen oder am Summerdays würde ich sowieso nicht Nein sagen.

