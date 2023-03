Interview Droht der Ostschweiz ein Dürresommer? Eher ja, meint Klimaexpertin und sagt weiter: «Wir müssen uns daran gewöhnen» Fällt im Winter wenig Schnee, begünstigt dies Trockenheit im Sommer. ETH-Klimaforscherin Sonia Seneviratne erklärt dies mit der Funktion des Schnees als Wasserspeicher. Damit ein Dürresommer verhindert werden kann, müsste es im Frühling sehr viel regnen. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schnee ist ein zusätzlicher Wasserspeicher. Wenn er im Frühling schmilzt, kann der Boden viel Feuchtigkeit aufnehmen. Bild: Benjamin Manser

In diesem Winter war die Schweiz von massivem Schneemangel betroffen. Die Ostschweizer Skipisten mussten noch stärker als in anderen Jahren beschneit werden. Nun stellt sich die Frage, was dies für die kommenden Jahreszeiten bedeutet. Wird sich der Dürresommer von letztem Jahr wiederholen?

Sonia Seneviratne ist Professorin für Umwelt- und Klimawissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Sie gilt als eine der einflussreichsten Klimaexpertinnen und -experten. Hier nimmt sie Stellung zu den Fragen bezüglich der Folgen des schneearmen Winters.

In der Ostschweiz fiel diesen Winter wenig Schnee. Können wir deshalb automatisch von einem trockenen Sommer ausgehen?

Sonia Seneviratne: Um die aktuellen Defizite auszugleichen, müsste es im Frühling übermässig viel regnen. An verschiedenen Orten in der Schweiz sind die Böden bereits jetzt sehr trocken. Wir haben eine ähnliche Situation wie 2022. Wenn der Frühling ähnlich verläuft wie im vergangenen Jahr, ist das Risiko eines Dürresommers hoch.

Das wäre der zweite trockene Sommer in Folge. Müssen wir uns darauf einstellen, dass dies zur Regel wird?

Die Temperaturen sind in der Schweiz schon um 2,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit angestiegen. Das ist das Doppelte im Vergleich zur globalen Erwärmung. Solange wir die CO 2 -Emissionen nicht auf null bringen, verschärft sich die Klimakrise weiter. Damit wird auch das Risiko von Dürren im Vergleich zum 20. Jahrhundert weiter zunehmen. Wir müssen uns also daran gewöhnen, dass wir immer häufiger davon betroffen sein werden.

Sonia Seneviratne, Professorin für Umwelt- und Klimawissenschaften an der ETH. Bild: PD

Die Prognosen des Klimawandels für die Schweiz haben bislang festgehalten, dass die Winter feuchter werden. War dieser Winter eine Ausnahme oder müssen die Modelle für die Schweiz angepasst werden?

Aus einem Winter kann man keine allgemeinen Schlüsse ziehen. Es ist normal, dass es Schwankungen gibt. Von Dezember bis Februar gab es durchaus Niederschläge, allerdings wurden diese nicht als Schnee gespeichert. Gerade im Dezember waren die Temperaturen dafür zu hoch. Der menschenverursachte Klimawandel führt klar zu einer Abnahme der Schneemengen in der ganzen Schweiz.

Spielt es denn eine Rolle, ob der Schnee liegen bleibt oder als Wasser im Boden versickert?

Ja, der Schnee spielt für die Feuchtigkeit der Böden eine wichtige Rolle. Der Grund kann nur eine begrenzte Menge Wasser aufnehmen. Dafür dient der Schnee als zusätzlicher Wasserspeicher. Schmilzt dieser, wird der Boden im Frühling wieder gesättigt. Gibt es hingegen wenig Schnee, sind die Böden im Frühling schneller trocken.

Sind davon auch die Grundwasserspeicher betroffen?

Das sind sie. An mehreren Orten ist der Mangel vom letzten Sommer sogar immer noch spürbar. Durch die aktuellen Umstände können die Speicher schwerer nachgefüllt werden. Das ist ein Problem für die langfristigen Grundwasserreserven.

In den letzten Wochen und Monaten sorgte man sich viel um die Zukunft der Ostschweizer Skigebiete. Ging dadurch die Diskussion um konkrete Massnahmen zur Bekämpfung der Klimaerwärmung verloren?

Das kann man so sagen. Wir sind in einer Klimakrise und müssen stärker realisieren, was gerade passiert. Die Auswirkungen des Klimawandels sind insgesamt schlecht für die Schweiz. Statt die Symptome zu bekämpfen, müssen wir etwas gegen die Ursachen unternehmen. Das sind vor allem die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas oder Erdöl. Alle Länder müssen etwas dagegen machen. Ansonsten wird die Situation immer schlimmer. Ein Zurück gibt es nämlich nicht mehr. Auch die aktuellen Verhältnisse werden für die nächsten 100 bis 1000 Jahre bestehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen