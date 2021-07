HSG-Professorin Gudrun Sander über Women Back to Business

Interview «Die Ostschweiz hat ein eher konservatives Rollenverständnis»: HSG-Professorin Gudrun Sander über Frauen, Familie und Beruf HSG-Professorin Gudrun Sander hat die Leitung des Wiedereinsteigerinnenprogramms «Women Back to Business» abgegeben. Im Interview verrät die Diversityexpertin, weshalb. Und welches die grössten Stolpersteine für Frauen sind, die in den Beruf zurückkehren wollen. Rossella Blattmann 12.07.2021, 05.00 Uhr

HSG-Professorin Gudrun Sander hat die Leitung ihres Wiedereinsteigerinnenprogramms abgegeben. Bild: Andri Vöhringer

Sie haben «Women Back to Business» vor 14 Jahren ins Leben gerufen. Was sind die grössten Hürden für Frauen, die nach der Familienphase wieder in den Beruf einsteigen wollen?

Gudrun Sander: Mangelnde familienexterne Kinderbetreuung, mangelndes Selbstbewusstsein bei den Frauen und mangelnde Flexibilität von Arbeitgebern.

Erzählen Sie.

Im Vergleich zu früher hat sich zwar bezüglich Teilzeit und Jobsharing einiges getan. Dennoch gibt es nach wie vor zu wenig Angebote. Es ist essenziell, dass Frauen wenn möglich nach dem Mutterschaftsurlaub mit einem Bein im Beruf bleiben, sei es auch nur in einem kleinen Pensum. Um dann ihr Pensum Schritt für Schritt aufzustocken. Je länger die Frauen weg sind, desto schwieriger ist der Wiedereinstieg nach der Familienphase.

Ist die Drittbetreuung in der Schweiz mangelhaft?

Das ist sie. Es gibt immer noch zu wenig Krippenplätze und die externe Betreuung ist zu teuer. Für viele Familien lohnt es sich finanziell nicht, wenn beide Eltern in einem hohen Pensum arbeiten, weil sie dann die Subventionierung der Krippenkosten verlieren und höhere Steuern zahlen. Am Ende des Monats hat eine Durchschnittsfamilie mit zwei betreuungspflichtigen Kindern dann weniger Geld im Portemonnaie, als wenn ein Elternteil seine Erwerbstätigkeit aufgibt oder in einem kleinen Teilzeitpensum weiterarbeitet. Oft ist das dann die Frau, mit entsprechenden Auswirkungen auf ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Altersvorsorge.

Fördern Ostschweizer Firmen Frauen, die nach der Familienpause wieder in den Beruf einsteigen wollen, zu wenig?

Ja, da kann noch mehr getan werden.

Was sind die Gründe?

Die Ostschweiz hat auch heute im Vergleich zum Rest der Schweiz ein eher konservatives Rollenverständnis, bei dem der Mann der Ernährer der Familie ist und die Frau zu Hause zu den Kindern schaut. Das spüren auch die Wiedereinsteigerinnen.

Inwiefern?

Man traut Wiedereinsteigerinnen oft wenig zu, obwohl gerade die Teilnehmerinnen aus unserem Programm rasch wieder eingearbeitet sind. Oft bieten die Firmen auch nur wenig qualifizierte Jobs an. Das ist schade, denn das Potenzial der Frauen wird so schlecht genutzt.

Sie sagen aber auch, nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müsse in der Schweiz besser werden. Auch die Frauen selbst müssten sich ändern.

Richtig. Wenn jemand – Frau oder Mann – länger als ein Jahr aus dem Arbeitsmarkt weg ist, verliert die Person zunehmend den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Frauen haben zusätzlich die Tendenz, nur das zu sehen, was sie nicht können. Sie vergessen oft, was sie alles können und wo sie ihre Stärken haben. All dies steht dem beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase zusätzlich im Weg.

Sie kamen vor über 30 Jahren aus Oberösterreich in die Schweiz. Was für Erfahrungen haben Sie auf dem Arbeitsmarkt gemacht, als Sie Mutter wurden?

Als ich nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 1989 als Assistentin an die HSG nach St.Gallen kam – ich war noch nicht verheiratet und hatte noch keine Kinder – meinte der damalige Institutsleiter, Kinder und Karriere, das liesse sich nicht realisieren. Das sollte ich lieber vergessen. Nun bin ich 57 Jahre alt, habe drei Kinder, bin mehr als dreissig Jahre mit dem gleichen Mann verheiratet und leite gemeinsam mit einem Kollegen genau dieses Institut. Es geht also doch.

Wie haben Sie es geschafft, als berufstätige Mutter von drei Kindern den Anschluss nicht zu verlieren?

Mit partnerschaftlicher Arbeitsteilung, Teilzeitarbeit und Drittbetreuung. Mein Mann und ich haben zwei Töchter (28 und 22) und einen Sohn (23). Als die Kinder noch klein waren, haben wir beide unser Arbeitspensum reduziert. Nach der Geburt meiner zweiten Tochter war ich ein Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht erwerbstätig. Sonst war ich immer berufstätig und habe mein Pensum Schritt für Schritt aufgestockt.

Ohne Drittbetreuung wäre es nicht gegangen?

Nein. Als meine älteste Tochter auf die Welt kam, gab es an der HSG noch keine Betreuung. Also habe ich eine Kinderkrippe gegründet. Heute ist die Kinderkrippe Löwenzahn voll ausgelastet und von der HSG nicht mehr wegzudenken.

Aus welchen Bereichen stammen die «Women Back to Business»-Teilnehmerinnen?

Es ist eine bunte Mischung. Die Frauen haben Abschlüsse aus den Sprach- und Naturwissenschaften, Wirtschaft oder Jura. Es haben auch schon Ärztinnen teilgenommen, allerdings nur wenige. Zudem haben die Teilnehmerinnen verschiedene Nationalitäten.

Können Sie ein Beispiel einer Frau nennen, die dank Ihres Programms den Wiedereinstieg gefunden hat?

Es gibt viele schöne Erfolgsgeschichten. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut an eine Teilnehmerin aus dem allerersten «Women Back to Business»-Programm erinnern. Die damals bereits über 50-jährige studierte Biologin hatte zwar nebst der Hausarbeit mit zwei Kindern immer wieder Stellvertretungen an verschiedenen Sekundar- und Mittelschulen übernommen und auch als Übersetzerin gearbeitet. Doch sie fühlte sich weder im einen noch im anderen Fachgebiet wohl, und hatte grosse Zweifel wegen ihres Alters.

Wie ging es weiter?

Im Rahmen des Programms absolvierte sie ein dreimonatiges Praktikum bei einer grossen Schweizer Versicherung. Dabei baute sie ein Lernprogramm zum Thema Nachhaltigkeit auf. Ein Glücksfall für die Kursteilnehmerin, die das nötige biologische Fachwissen und didaktische Fähigkeiten mitbrachte. Die Versicherung hätte die Kursteilnehmerin gerne behalten, doch wegen der Finanzkrise musste die Firma einen Einstellungsstopp verhängen.

Sie fand dennoch ihren Traumberuf?

Ja. Die Frau war auch vom Selbstbewusstsein her nach dem Praktikum an einem ganz anderen Punkt. Sie fand einen 50-Prozent-Job in der öffentlichen Verwaltung. Die Arbeit sagte ihr zu, bald konnte sie auch das Pensum aufstocken sowie weitere Aufgaben und mehr Verantwortung übernehmen. Bis zu ihrer Pensionierung leitete sie schliesslich ein Team mit über zehn Mitarbeitenden bei einem Vollzeitpensum. Die Absolventin konnte durch das Programm ihr Potenzial nutzen und fand eine neue Aufgabe. Geschichten wie diese sind genau der Grund, warum ich «Women Back to Business» gründete.

Warum haben Sie die Leitung nun abgegeben?

Weil ich mich mehr auf meine Funktion als Direktorin des Kompetenzzentrums für Diversity und Inklusion konzentrieren möchte.

Sie bleiben der HSG also noch eine Weile erhalten?

Ja, auf jeden Fall.

Haben Sie schon eine Nachfolgerin für ihr Wiedereinsteigerinnenprogramm gefunden?

Das habe ich. Patricia Widmer – eine ehemalige «Women Back to Business»-Teilnehmerin. Nach Abschluss des Programms habe ich sie zu mir ins Team geholt. Sie hat den englischen Kurs aufgebaut und in den letzten zwei Jahren die Angebote weiterentwickelt. Sie ist eine ideale Nachfolgerin und hat per 1. Mai dieses Jahres die Leitung übernommen.