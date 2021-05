Interview «Die App ist eine ergänzende Hilfe»: Ein Suchtexperte erklärt, wie die digitalen Coaches Nora und André Menschen mit Alkoholproblemen helfen Mit künstlicher Intelligenz gegen das Suchtverhalten: Das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell setzt im Rahmen eines Pilotprojekts auf einen Chatbot. «Wenn das Reissen beginnt, geht es oft um wenige Minuten, die zu überbrücken sind», sagt Suchtexperte Vitus Hug. Christoph Zweili 04.05.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Pandemie wird zu Hause mehr Alkohol konsumiert. Bild: Benjamin Manser

25 Suchtfachstellen in der Deutschschweiz und deren Klienten, darunter auch das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell, testen noch bis zum Sommer eine App, die hilft, den eigenen Alkoholkonsum zu reduzieren oder ganz auf Alkohol zu verzichten. Ein virtueller Coach namens Nora oder André bietet dabei digitale Unterstützung im alkoholfreien Alltag. Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich begleitet.

Das Blaue Kreuz testet mitten in der Pandemie die Smartphone-App NoA – steht das Kürzel für «No Alcohol»?

Vitus Hug: Nein. Es steht für «No-Addiction-Coach», ist also eine Hilfe, um nicht abhängig zu werden. Wir beginnen in der Pilotphase mit Alkohol, dem meistverwendeten Suchtmittel …

… und dann?

Wenn sie gut läuft und auch finanziert wird, soll sie später auf andere Suchtmittel ausgeweitet werden. Und es soll sie neben Deutsch auch in Französisch und Italienisch geben.

Die App ist eine Erfindung vom Blauen Kreuz?

Nicht vom Blauen Kreuz Schweiz allein. Mitbeteiligt sind auch die Stiftung Berner Gesundheit und die Suchtfachstelle Zürich. Diese drei Organisationen haben die App lanciert und testen sie jetzt in 25 Suchtfachstellen in der Deutschschweiz.

Wird während der Pandemie mehr Alkohol konsumiert?

Gesellschaftlich gesehen wird wohl weniger konsumiert, weil der Alkoholkonsum mit den Einschränkungen während des Shutdowns stark gebremst wird. Es gibt keine Taufe, keine Konfirmation, kein Familienfest bis hin zu Beerdigungen, Vereinsveranstaltungen und den grossen Open Airs …

Da schwingt ein Aber mit.

Ja, zu Hause wird wohl tendenziell mehr getrunken. Das belegen auch die Verkaufszahlen der Weinproduzenten und Bierbrauereien. Wer vorher zu Hause Alkohol getrunken hat, trinkt jetzt eher mehr. Wer vom Shutdown betroffen war und Kurzarbeit hatte, dachte wohl bereits um 15 Uhr ans Feierabendbier, also früher als sonst.

Nora und André – die beiden Figuren für den Chatbot. Bild: PD

Verlässliche Zahlen über den Alkoholkonsum gibt es wohl kaum?

Der Konsum geschieht eher im Verborgenen. Darüber spricht man nicht. Wir haben Klienten, die jahrelang alkoholfrei gelebt hatten, jetzt zu uns kamen und gesagt haben, dass sie während der Pandemie wieder zu trinken begonnen hätten.

Was wird als Grund angegeben?

Genannt werden wirtschaftliche Ängste: Verliere ich meine Stelle, wenn meine Firma in Kurzarbeit geht? Andere nennen das Umfeld, das während der Pandemie weggebrochen ist. Dann sitzt man alleine zu Hause und greift zum Alkohol als Tröster.

Gehen die Erwartungen in diese Richtung: Man will herausfinden, wie gross der Alkoholkonsum der Schweizer Bevölkerung tatsächlich ist?

Nein, überhaupt nicht. Die App ist eine ergänzende Hilfe für die Klienten, die bereits in einer Beratung sind.

Wie muss man sich das vorstellen?

Jemand sagt, dass er oder sie am ehesten am Samstagabend Alkohol konsumiert – und auch eher zu viel trinkt. Am Samstagabend taucht nun ein Problem auf – das Blaue Kreuz ist nicht erreichbar. Jetzt kann man beim App auf den SOS-Button klicken.

Vitus Hug, Suchtexperte. Bild: PD

Suchtexperte und Töfffahrer Vitus Hug arbeitet seit 26 Jahren beim Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell, zuerst als Suchtberater, heute als Bereichsleiter Beratung. Diesen Fachbereich mit heute vier Suchtberatern hat der 57-jährige Sozialarbeiter HF, Supervisor und Coach professionalisiert. Hug ist ledig und wohnt in Engelburg. Zu seinen Hobbys gehören Töfffahren und Fussballspielen. (cz)

Und dann meldet sich der Berater doch?

Nein. Jetzt kommt der virtuelle Coach namens Nora oder André ins Spiel, der sich erkundigt, ob man ein Problem hat und ob sie oder er helfen kann. Dann beginnt ein Chat zwischen diesem Chatbot und dem Klienten, den wir nicht sehen. Diese künstliche Intelligenz versucht Möglichkeiten aufzuzeigen, die man als Klient bei der Eingangsbefragung selber angegeben hat.

Machen Sie doch ein Beispiel.

Es werden Alternativen aufgezeigt, bevor man zu trinken beginnt: einen Spaziergang machen, jemanden anrufen. Der Coach zeigt drei dieser Möglichkeiten auf und erkundigt sich, welche jetzt hilfreich wäre.

Hilfe durch einen Chatbot – das tönt sehr technisch. Hilft das jemandem in Not?

Nicht in allen Fällen. Jemand sagte aber, dass der Chat die entscheidende Ablenkung brachte, um sich nicht auf das Trinken einzulassen. Man weiss, dass das sogenannte Reissen, der Lustreiz, zum Alkohol zu greifen, in der Regel nur wenige Minuten dauert.

Gibt es noch andere Rückmeldungen?

Im Rahmen des Projekts führen die Klienten auch Buch darüber, wie viel Alkohol sie konsumieren. Diese Methode wenden wir auch sonst in der Beratung an. Allein diesen Konsum schwarz auf weiss zu sehen, kann für viele schon hilfreich sein.

Warum wird die App gerade jetzt in der Pandemie getestet?

Die App und die Pandemie haben nichts miteinander zu tun. Die Entwicklung begann schon vorher, dafür hätte ein Jahr nicht gereicht.

Wie innovativ ist die App: Ist der Ansatz des Selbstmanagements neu?

Den gab es schon weit früher. Als ich vor 26 Jahren beim Blauen Kreuz begann, war der Ansatz: Wir allein wissen, wie man mit dem Trinken aufhört. Heute hat sich das Selbstmanagement im Gesundheitswesen durchgesetzt: Heute werden die Klientinnen und Klienten selbstverständlich eingebunden.

Funktioniert dieses Selbstmanagement bei der Alkoholsucht überhaupt? Es sind doch meist aussenstehende Personen, die auf Suchtgefährdete aufmerksam machen und nicht die Betroffenen selbst.

Der Anstoss kommt häufig von aussen – von Angehörigen, dem Arbeitgeber oder den Behörden, wenn es um einen Führerausweisentzug geht. Dann aber sind die Betroffenen selber am Zug – sie können selber etwas verändern.

Ist der ambulante Alkoholentzug mit der App passé?

Nein, das ist einfach eine andere Form.

Zusammenfassend: Was bringt die App dem Anwender?

Dass er selber etwas verändern kann – und das zu Zeiten, wo wir nicht erreichbar sind. Er kann mit dem künstlichen Coach chatten, seine Ratschläge anwenden und ausprobieren. Dabei gibt es Grenzen: Mit der Zeit wiederholen sich die Ratschläge von Nora oder André.

Es wird also auch künftig therapeutische und/oder medizinische Behandlungen brauchen?

Auf jeden Fall. Das App ist eine freiwillige Ergänzung, aber kein Ersatz der klassischen Beratung.

Die Testphase läuft bereits seit Herbst 2020. Wie viele Male wurde die App bereits heruntergeladen?

In unserer Region wird die App bisher elfmal genutzt.

Ist das viel?

Das ist rund ein Viertel der neuen Klientinnen und Klienten. 2020 wurden 81 Betroffene neu beraten, elf haben die App im Herbst heruntergeladen. Der grosse Teil macht entweder gar nicht mit oder probiert die App mal für eine Woche oder zwei aus und steigt dann wieder aus.

Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet – gibt es erste Erkenntnisse? Was erhofft man herauszufinden?

Man will eruieren, wie viele Personen die App herunterladen und nutzen, wie lange ihr Alkoholkonsum reduziert ist und welche Erfahrungen die Klientinnen und Klienten damit machen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Pilotprojekts, anonymisiert an einer Umfrage teilzunehmen.

Das Blaue Kreuz berät vorwiegend Personen mit Alkoholsucht. Informationen unter www.blaueskreuz-sg-app.ch.