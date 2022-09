Altstätten will Theaterprovisorium nicht – wie geht's nun weiter?

Interview «Der Entscheid des Altstätter Stadtrats ist schade, aber nachvollziehbar» – wie geht es nun weiter mit dem Theaterprovisorium? Der Altstätter Stadtrat hat sich gegen eine Übernahme des Provisoriums des Theaters St.Gallen entschieden. Der Umzug würde 10 Millionen Franken kosten – gleich viel wie ein Neubau. Samuel Peter, Generalsekretär des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen, erklärt, was nun mit dem Provisorium geschieht. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.13 Uhr

Von einer Weiterverwendung des Theaterprovisoriums ist aktuell nicht auszugehen. Bild: Benjamin Manser

Von den drei Bewerbern für die Weiterführung des Theaterprovisoriums ist seit gestern keiner mehr übrig. Noch bevor die Stimmbevölkerung darüber entscheiden konnte, hat sich der Altstätter Stadtrat gegen die Übernahme der Theaterhalle entschieden. Der Grund ist eine Vorstudie, die das Gremium in Auftrag gegeben hatte. Diese ergab, dass der Umzug des Provisoriums zehn Millionen Franken kosten würde. Gleich viel wie ein Neubau.

Ursprünglich war die Stadt im Rheintal gar nicht die erste Wahl gewesen für den neuen Standort des Theaterprovisoriums, sondern Goldach. Dessen Stimmvolk lehnte es im Mai jedoch ab, das Holzgebäude in ihrer Gemeinde aufzustellen. Nachdem sich auch die Gemeinde Buchs aus dem Bewerberkreis zurückgezogen hatte, erhielt im Juli doch noch Altstätten die Zusage für eine Übernahme.

Wie der Altstätter Stadtrat am Donnerstag verlauten liess, will er nun den Bau einer neuen Halle auf dem dafür vorgesehenen Gelände prüfen. Was nun mit dem Provisorium geschieht, erklärt Samuel Peter, Generalsekretär des St.Galler Bau- und Umweltdepartements.

Samuel Peter, Generalsekretär St.Galler Bau- und Umweltdepartement. Bild: PD

Der Altstätter Stadtrat verzichtet auf die Übernahme. Wie geht es weiter mit dem Provisorium des Theaters St.Gallen?

Samuel Peter: Konkret wissen wir noch nicht, wie es weitergeht, aber wir gehen davon aus, dass die Halle nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer wieder an den Totalunternehmer, die Blumer-Lehmann AG übertragen wird. So ist es im Vertrag vorgesehen, sollte kein Interessent gefunden werden. Der Abbau ist für den Herbst 2023 geplant. Bis dahin wird das Bau- und Umweltdepartement schauen, ob es doch noch einen Plan B gibt.

Was wäre ein solcher Plan B?

Wie gesagt hat die Regierung noch nicht abschliessend festgelegt, wie sie weiter vorgehen wird. Es gibt momentan leider keine Anzeichen für einen weiteren Kandidaten. Wir gehen davon aus, dass die Blumer-Lehmann AG das Provisorium zurückbaut.

Was würde das den Kanton St.Gallen kosten?

Gemäss dem Vertrag mit der Blumer-Lehmann AG würden dadurch Kosten von 450'000 Franken entstehen. Dafür kommt der Kanton auf.

Ist das nicht rausgeworfenes Geld?

Wir brauchten ein Provisorium, um den Theaterbetrieb aufrechtzuerhalten. Beim Abschluss des Vertrags war ursprünglich gar nicht geplant, das Gebäude weiterzuverwenden. Erst wegen des ansprechenden Designs des Provisoriums entstand die Idee, nach einem Abnehmer zu suchen. Allerdings würden der Abbau, Transport und Wiederaufbau des Provisoriums 2,8 Millionen Franken kosten. Das ging aus einer Richtofferte hervor, die wir bei der Blumer-Lehmann AG eingeholt haben. Die Kosten für das Land und weitere Modifikationen sind da noch nicht einberechnet. Es ist nachvollziehbar, dass sich eine Gemeinde wegen dieser Kosten gegen eine Übernahme entscheidet, so wie das nun bei Altstätten der Fall ist.

Hätte der Kanton die Bemühungen um weitere Interessenten erhöhen sollen?

Wir haben sämtliche Gemeinden angefragt, ob sie Interesse an einer Übernahme haben. Nur drei haben sich gemeldet: Goldach, Buchs und Altstätten. Für den Kanton ist dies natürlich schade, da eine Übernahme die nachhaltigere Lösung gewesen wäre. Nun kehren wir in die ursprünglichen Vertragsbedingungen zurück.

