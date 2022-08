Klimawandel: St. Galler Regionalförster über den Umbau des Waldes

Interview «Der Eichenwald wird zu uns hochwandern»: Wie ein St.Galler Regionalförster den Wald fit für den Klimawandel machen will Raphael Lüchinger ist Regionalförster in der Waldregion 1 St.Gallen. Im Interview spricht er über den grossen Umbau des Waldes – und erholungshungrige St.Gallerinnen und St.Galler. Christopher Hamburger 11.08.2022, 19.09 Uhr

Das Andwiler Moos: Wegen dem Klimawandel könnten hier in der Zukunft Eichenwälder stehen. Bild: Tobias Garcia

Herr Lüchinger, wie geht es dem Wald im Kanton St.Gallen?

Der Wald ist insgesamt in einem guten Zustand. Natürlich gibt es auch Probleme, momentan spüren wir vor allem die Trockenheit.

Welchen weiteren Herausforderungen muss sich der Wald derzeit stellen?

Eingeschleppte Schadorganismen, wie zum Beispiel Pilze, und der einheimische Borkenkäfer setzen dem Wald zu. Am meisten beschäftigen uns jedoch die Auswirkungen des Klimawandels. Es wird immer wärmer, und das spüren wir auch. Die Wärme an sich ist für die Bäume weniger problematisch, doch die Trockenheit stellt ein bedeutsames Problem dar.

Raphael Lüchinger, Regionalförster in der Waldregion 1 St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Wie gehen Sie damit um?

Der Waldumbau ist bei uns ein grosses Thema und eine Konsequenz der Trockenheit. Hier in Andwil wird der Wald beispielsweise von der Fichte dominiert. Sie ist eigentlich eine Baumart der höheren Lagen und wird in den nächsten Jahren verschwinden, weil sie auf Trockenheit, Sturmschäden und auf den Borkenkäfer anfällig ist. Deshalb versuchen wir, sie durch klimatolerantere Baumarten, wie die Eiche oder Linde zu ersetzen, die mit der Trockenheit besser umgehen können. Wir begleiten diesen Waldumbau zu einem klimafitten Mischwald aktiv.

Während der Pandemie strömten die Menschen in den Wald. Wie sieht es jetzt aus?

Die Waldbesuche erreichten während der Coronazeit zwar einen Höhepunkt, sie nehmen jedoch schon länger zu. Wir freuen uns, wenn die Leute den Wald besuchen. Eine der Folgen ist jedoch, dass Besucherinnen und Besucher vermehrt die Verhaltensregeln missachten. Das hat hier und da schon zu Problemen geführt. An manchen Orten hat auch die Abfallmenge zugenommen, allerdings war das vor allem ein Thema an den Orten, die schon vorher von vielen Leuten besucht wurden.

Welche Möglichkeiten bietet der Wald zur Erholung?

Ob zum Pilze sammeln oder zum Mountainbiken, der Wald bietet viele Möglichkeiten zur Erholung. Diese werden von der Bevölkerung auch rege genutzt: Laut einer Umfrage des Bundesamts für Umwelt geht die Hälfte der St.Gallerinnen und St.Galler im Frühling bis im Herbst mindestens ein bis zwei Mal pro Woche in den Wald. 93 Prozent geben an, dass sie sich im Wald gut erholen können.

Was unternehmen Kanton und Gemeinden, um den Leuten den Wald als Erholungsgebiet näherzubringen?

Einerseits engagiert sich der Kanton in der Öffentlichkeitsarbeit, um der Bevölkerung den Wald näherzubringen. Andererseits stellen die Waldeigentümer und teilweise auch die Gemeinden aus Eigeninitiative Infrastruktur zur Verfügung. So zum Beispiel Feuerstellen, Bänke und Finnenbahnen.

Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Da die Temperatur zunimmt, verschieben sich die Höhenstufen. Ein Beispiel: Rund um den Bodensee ist zurzeit der Eichenwald heimisch, der künftig sozusagen zu uns nach St.Gallen hochwandern wird. Dies ist ein langsamer, kontinuierlicher Prozess. Man kann aber davon ausgehen, dass hier in Andwil künftig Eichenwälder stehen werden. In tieferen Lagen werden die Wälder in ferner Zukunft vielleicht jenen aus dem Mittelmeerraum gleichen.