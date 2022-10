interview Dem Zehn-Millionen-Ziel einen grossen Schritt näher: Olma-Direktorin blickt auf eine gelungene Messe zurück Die diesjährige Olma ist Geschichte, die pandemiebedingten Verluste beschäftigen aber weiterhin. Im Interview spricht Olma-Direktorin Christine Bolt über den finanziellen Kampf der Messe – und was es braucht, damit die Olma wieder zu alter Grösse findet. Christopher Hamburger 24.10.2022, 18.46 Uhr

Olma-Direktorin Christine Bolt. Bild: Ralph Ribi

Was war Ihr persönliches Highlight der diesjährigen Olma?

Christine Bolt: Es war die überragende Anzahl an Begegnungen. Wir hatten wahnsinnig viel Publikum auf dem Gelände, und vor allem viele fröhliche, gut gelaunte Menschen. Stellvertretend für das ganze Team der Olma-Messen durfte ich unzählige positive Feedbacks und Komplimente entgegennehmen – das bestätigt und tut gut.

Gab es in diesem Jahr auch ein Ärgernis?

Ein kleiner Schock war der kurze Ausfall des Ticketsystems zum Start der Messe. Wir arbeiten mit einem grossen internationalen Anbieter zusammen, der unter anderem auch die Uefa zu seinen Kundinnen zählt. Es war schon ein sehr unglücklicher Zufall, dass dieser ausgerechnet zum Start der Olma down war.

Die Olma-Messen haben seit Beginn der Pandemie finanziell zu kämpfen. War das auf dem Gelände spürbar?

Nein, unsere finanzielle Situation hat uns bei der Gestaltung der Olma nicht eingeschränkt. Gemerkt habe ich es nur, weil ich oft darauf angesprochen wurde. Dabei habe ich für unser Vorhaben viel Zuspruch erhalten, aber auch kritische Fragen gestellt bekommen. Ich schätze diesen Austausch sehr.

Können die diesjährigen Einnahmen bereits einen Teil der 20 Millionen Franken decken, die das Ziel der Aktienzeichnungen sind?

Die 20 Millionen Franken müssen wir zusätzlich zu den Einnahmen aus dem laufenden Geschäft generieren, weil die Lücke der Covid-Zeit geschuldet ist, als wir nicht arbeiten durften.

Die Olma-Messen waren auch selbst mit einem Stand vor Ort, an dem für ihre Aktien geworben wurde. Wie war das Feedback der Besuchenden am Stand?

Unser Ziel war es vor allem, mit unseren Kundinnen und Kunden ins Gespräch zu kommen und ihre Bedürfnisse und Anliegen kennen zu lernen. Von den Rückmeldungen bin ich überwältigt – wir haben über 1000 Ideen erhalten. In sehr vielen Gesprächen konnten kritische Fragen geklärt werden und seitens der Bevölkerung haben wir viel Engagement, Identifikation und Rückhalt gespürt. Auch viele Aktien wurden reserviert. Direkt am Stand, per Post und digital.

1100 Franken für eine Aktie: Fanden das nicht viele Besuchende zu teuer?

Ja, einige haben den Preis hinterfragt. Ein paar sagten, er sei ihnen zu hoch, andere kannten die Dimensionen von Bergbahnen in der Region und haben gleich für die ganze Familie reserviert. In den Gesprächen konnten wir erklären, wie der Preis zu Stande gekommen ist. Die ideelle Unterstützung ist für uns ebenso wertvoll, denn die Olma-Messen «gehören» uns allen, das konnten wir am Stand gut vermitteln.

Hat die Anzahl gezeichneter Aktien Ihre Erwartungen erfüllt?

So viel kann ich sagen: Unserem Ziel, bis zur Umwandlung der Rechtsform nächsten Frühling zehn Millionen zu erreichen, sind wir einen grossen Schritt nähergekommen.

Was braucht es, damit die Olma wieder zu ihrer alten Grösse findet?

Wir brauchen die Halle 1, keine behördlichen Einschränkungen, das Vertrauen von Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung und vor allem die Ausfinanzierung der Covid-Lücke. Denn dann verfügen wir über die Kraft, das grössere Gelände zu füllen und neue Produkte zu entwickeln.