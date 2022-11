Thurgauer Michele Schiavone zur Cause Italienischkurse

Interview «Das italienische Aussenministerium trägt die Verantwortung» Der Tägerwiler Michele Schiavone ist seit sechs Jahren Generalsekretär des Rats der Auslandsitaliener in Rom. Der 62-Jährige äussert sich zum Aus der Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) in der Ostschweiz. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Ostschweiz finden keine Italienischkurse in heimatlicher Sprache und Kultur statt. Bild: Benjamin Manser

Die Italienischschulen stehen vor einem Scherbenhaufen. Was hat das abrupte Ende in Ihnen ausgelöst?

Der Thurgauer Michele Schiavone, Generalsekretär des Rats der Auslanditaliener in Rom. Bild: Mario Gaccioli

Michele Schiavone: Es ist ein Debakel. Ich bin Sohn italienischer Einwanderer aus Apulien. Sowohl ich als auch meine Kinder besuchten im Thurgau die Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur. Ich bedauere es, dass die Italienischkurse Geschichte sind.

Wie konnte es soweit kommen?

Vor zwei Jahren trat ein neues Gesetz in Kraft. Dieses hat die administrativen Abläufe der Italienischschulen im Ausland verkompliziert und verlangsamt. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. So auch in New York, wo einer der grössten Gemeinschaften von Auslandsitalienern lebt. Die Anwendung des neuen Gesetz scheitert und viele Trägervereine erleben die gleichen Probleme.

Erklären Sie.

Das neue Gesetz sieht vor, dass Trägervereine wie der LCI ihr Budget ein Jahr im Voraus dem italienischen Aussenministerium in Rom präsentieren müssen. Bei einer Genehmigung wird der Unterstützungsbeitrag während des Schuljahres in drei Tranchen ausbezahlt. Die Budgetprüfung läuft via Generalkonsulat, im Falle des LCI St.Gallen ist das italienische Generalkonsulat in Zürich zuständig. Im Laufe der Prüfung des Finanzplans des LCI St.Gallen tauchten Unstimmigkeiten auf.

Kam es zu Fehlern?

Fehler würde ich nicht sagen, sondern Unklarheiten, welche in Rom definitiv geprüft werden. Wie zum Beispiel die Frage, ob der Trägerverein oder der italienische Staat die Kursdifferenz zwischen Euro und Franken übernehmen soll. Solche Kleinigkeiten hatten zur Folge, dass das Budget mehrere Male neu geschrieben und neu präsentiert werden musste. Ich möchte betonen, dass es zunächst Pflicht des italienischen Generalkonsulates in Zürich ist, dem Trägerverein sofort Bescheid zu geben, wenn Unstimmigkeiten auftauchen. Doch Zürich hat St.Gallen mehrere Male zu spät informiert. Eine Tranche in der Höhe von 190'000 Euro traf zwar mit grosser Verzögerung Ende 2021 ein. Die restlichen 300'000 Euro hingegen kamen nie an.

Wer trägt diese Verantwortung für die Situation?

Der italienische Staat, genau gesagt das Aussenministerium.

Sind die Trägervereine verpflichtet, Eigenmittel beizusteuern, oder kommt der italienische Staat vollumfänglich für die Finanzierung der Italienischkurse auf?

Das tut er nicht. Trägervereine wie der LCI St. Gallen werde zu 80 Prozent vom italienischen Staat und zu 20 Prozent von freiwilligen Unterstützungsbeiträgen der Familien finanziert. Weiter Eigenmittel können Kredite oder Spenden von Stiftungen oder Privaten sein.

Sind die Italienischkurse in der Ostschweiz für immer Geschichte?

Mit dem aktuellen System habe ich wenig Hoffnung, dass die Kurse dereinst wieder stattfinden. Der Bund und die Ostschweizer Kantone wären jetzt in der Pflicht, aus irgendeinem Fonds dafür zu sorgen, dass die Lektionen wieder durchgeführt werden können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen