SRF-Arena: Organ-Empfängerin Michelle Hug über ihren Auftritt

Interview «Das Hin und Her kam einem teils vor wie im Kindergarten»: So hat die Rheintalerin Michelle Hug die SRF-«Arena» zum Transplantationsgesetz erlebt Michelle Hug setzt sich für das Transplantationsgesetz ein. Sie selbst lebt seit 2012 mit einem Spenderherz. Am Freitagabend war sie in der SRF-«Arena» zu Gast. Natascha Arsić 09.05.2022, 15.22 Uhr

Die Rheintalerin Michelle Hug verteidigt das Transplantationsgesetz. Bild: Raphael Rohner

«Ausserdem für das Transplantationsgesetz: [...] Michelle Hug, Organempfängerin.» So wurde die 36-Jährige am Freitagabend in der SRF-«Arena» vorgestellt. Zusammen mit Bundesrat Alain Berset, Swisstransplant-Direktor Franz Immer und FDP-Nationalrätin Regine Sauter verteidigte sie die Befürworter-Seite. Auch wenn sich alle geladenen Gäste einig waren, dass Organspenden wichtig sind, wurde rege diskutiert, nämlich über Ethik und Moral der sogenannten Widerspruchslösung.

Wie haben Sie die SRF-«Arena» vom Freitag erlebt?

Michelle Hug: In der zweiten Reihe zu sitzen und nur bei expliziten Fragen zu Wort zu kommen, ist schwierig. So kann man nicht reagieren, wenn man einer Aussage der Gegner-Seite widersprechen möchte. Somit war ich die ganze Zeit innerlich etwas unruhig. Ich hätte mir mehr Zahlen und Fakten gewünscht. Für jemanden, der seine Meinung noch nicht gebildet hat, war die Sendung wenig informativ. Stattdessen wurde darauf rumgeritten, dass Druck auf Angehörige ausgeübt wird. In meiner Erfahrung ist dem aber nicht so.

Sind Sie mit Ihrem Auftritt zufrieden?

Grundsätzlich schon. Ich hätte es jedoch schön gefunden, kurz meine Geschichte erzählen zu können, um so aufzuzeigen, warum ich für ein Ja bin. Diesen emotionalen Hintergrund konnte ich mit den Fragen, die mir gestellt wurden, nicht geben.

Woran haben Sie sich während der Sendung gestört?

Der Professor für Theologische Ethik an der Universität Luzern, Peter G. Kirchschläger, ist den Leuten oft ins Wort gefallen. Ich war bereits in mehreren Sendungen mit ihm und er ist immer so, das ist etwas mühsam. Klar handelt es sich hierbei um ein emotionales Thema, dennoch könnte man anständig darüber reden. Zudem war die Diskussion um die Parteizugehörigkeiten fehl am Platz, das Hin und Her kam einem teils vor wie im Kindergarten.

Gibt es etwas, das Sie gerne noch gesagt hätten, aber nicht die Chance dazu erhalten haben?

Man darf sich bei diesem Thema nicht von seinem Glauben ablenken lassen. Die Gegner-Seite hat sich beim Argumentieren oft der Esoterik und des Glaubens bedient. Auch ich glaube, dass nach dem Tod noch etwas ist. Dafür brauche ich aber meine Seele und nicht meine Organe.

Wie haben die Leute auf Ihren Auftritt reagiert?

Sehr positiv, das hat mich gefreut. Auch wenn ich das Gefühl habe, nicht viel zu Wort gekommen zu sein, ist es bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut angekommen. Mir haben Personen geschrieben, die selbst auf ein Herz warten oder eines erhalten haben, und sich dafür bedankt, dass ich mich für das Thema starkmache. Die meisten haben sich wie ich übers Reinreden genervt.

Alex Frei, Mitinitiant des Referendums gegen das Organspendegesetz, hat kurzfristig seine Teilnahme abgesagt, weil Sie dabei waren. Was sagen Sie dazu?

Alex Frei, Co-Präsident des Nein-Komitees zur Widerspruchslösung bei der Organspende. Bild: Keystone

Wenn man das Referendum gegen das Transplantationsgesetz ergreift, sollte man damit rechnen, dass man sich Diskussionen mit Organempfängern stellen muss. Während er aus seiner Überzeugung heraus argumentiert, berichte ich von Erlebtem und von meinem Alltag. Diese Art von Erfahrung muss Platz haben in solchen Diskussionen. Er ist zwar Arzt und wird immer als solcher angekündigt, gibt jedoch jeweils seine persönliche Meinung wieder statt Fakten. Es ist schade, dass er sich dieser Diskussion nicht gestellt hat, das hat seinem Anliegen eher geschadet. Mir haben auch Leute gesagt, dass sie sein Fernbleiben als Schwäche empfinden.

Wie haben Sie Moderator Sandro Brotz erlebt?

SRF-«Arena»-Moderator Sandro Brotz. Bild: Oscar Alessio / SRF / Aargauer Zeitung

Als sehr locker. Ich hatte das Gefühl, dass er beiden Seiten kritisch gegenüberstand und nie für jemanden Partei ergriff.

Sie waren nun schon mehrmals in den Medien. Wie unterscheidet sich diese Erfahrung zum Auftritt in der SRF-«Arena»?

Bei sonstigen Diskussionen stand immer meine Geschichte und das, was ich erlebt habe, im Mittelpunkt. Dieses Mal jedoch nicht, es ging ausschliesslich um die Abstimmung. Das war Neuland für mich. Ich bin der Überzeugung, dass durch die Annahme dieses Gesetztes mehr Organe gespendet werden – und zwar nicht, wie die Gegner-Seite argumentiert, wegen eines Automatismus oder Drucks, sondern weil die Leute besser informiert sind. Es war mir wichtig, dies zu zeigen.

