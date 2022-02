Interview «Das Drehen selbst ist nur 10 Prozent der Arbeit»: Filmemacherin Liv Burkhard aus Lipperswil investiert ihr Preisgeld des Ostschweizer Kurzfilmpreises in die künftige Selbstständigkeit Sie studiert zwar noch, aber gute Voraussetzungen für eine Karriere hinter der Kamera hat sie bereits: Liv Burkhard aus Lipperswil sahnte mit dem Kurzfilm «Erna» den ersten Preis beim Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb ab. Im Interview spricht sie über Badis bei Nacht, Beerdigungen im Ausland und die Protagonistin Erna, ihre feministische Grossmutter. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 05.02.2022, 12.00 Uhr

Liv Burkhard (22) möchte nach ihrem Studium den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Bild: PD

Liv Burkhard, Sie gewannen mit Ihrem Kurzfilm «Erna» mit ihrer Kollegin Kim da Motta den Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb. Was ist Ihre früheste Erinnerung an das Hantieren mit der Kamera?

Liv Burkhard: Ich fotografiere schon seit ich klein war. Wir hatten immer Kameras zu Hause und mein Vater hat selbst hobbymässig fotografiert. In jungen Jahren habe ich mit Schulkolleginnen Fotoshootings gemacht und dann ist immer mehr dazu gekommen. Durch mein Studium hat das Filmen und Fotografieren nun eine grosses Gewicht in meinem Leben bekommen.

Und was macht Ihnen mehr Spass: Filmen oder Fotografieren?

Fotografieren ist einfacher und es gibt weniger Arbeit danach. Beim Filmen ist das Drehen selbst nur zehn Prozent der Arbeit und vieles ist dann Nacharbeit mit Sound oder Schnitt. Mit Filmen kann man aber mehr einfangen und zeigen. Darum würde ich mich fürs Filmen entscheiden.

Ihr ausgezeichneter Kurzfilm ist ein Porträt Ihrer Grossmutter. Dort beschreiben Sie sie als Feministin. Ab wann hat man Ihrer Meinung nach diese Bezeichnung verdient?

Wenn man sich für die Gleichberechtigung einsetzt, ist das für mich feministisch. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Meine Grossmutter hat nie offen gesagt, sie sei eine Feministin. Sie hat sich aber immer eingesetzt, dass ihre Töchter die gleichen Chancen haben wie Söhne. Auch mir hat sie vieles mitgegeben.

Ausschnitt aus dem Kurzfilm «Erna». Bild: PD

Finden Sie nicht, dass die Gender-Diskussionen heute manchmal zu weit gehen? Gerade wurde in der Schweiz ein Club nur für Frauen eröffnet.

Es gibt auch heute noch viel Exklusivität für die Männer. Ich finde es aber nicht richtig, dass man jetzt sozusagen als ausgleichende Gerechtigkeit Exklusivitäten für Frauen schafft. Frau und Mann sollten mehr aufeinander zugehen und sich unterstützen, statt sich gegenseitig auszuspielen.

Sie beschreiben im Kurzfilm auch, Ihre Grossmutter hätte immer ihre ehrliche Meinung und die Wahrheit gesagt. Kann man das heute noch?

Sie hatte immer ihre Grundsätze und hat auch immer alles gesagt, was sie dachte. Unsere Generation hat viel mehr Zugang zu Wissen, daher wissen wir, was richtig ist und was nicht. Gerade auf Social Media hat man heute mehr Reichweite und damit mehr Verantwortung.

In der heutigen Zeit, wo Smartphones fast so gut wie Kameras sind, wie können Sie sich noch von der Menge abheben?

Ich habe mit meiner nun doch schon langen Erfahrung im Fotografieren einen eigenen Blickwinkel entwickelt. Mit dem iPhone kann man schon einfach abdrücken und ein schönes Landschaftsbild schiessen, aber das gewisse Etwas zu sehen, musste ich mir antrainieren.

Ihre Bilder wirken zum Teil düster und nachdenklich, was möchten Sie den Menschen vermitteln?

Mit Bildern kann ich eine eigene Welt kreieren, die es gar nicht gibt. Eine, die etwas melancholisch wirkt und eine Ruhe ausstrahlt. Das mache ich auch für mich selbst. Ob die Bilder dann noch jemand anderem gefallen, ist eher zweitrangig. Wenn ich Menschen fotografiere oder filme, geht es darum, ehrlich zu sein, aber auch würdigend. Ich würde nie einen Menschen schlechtmachen wollen mit einem Bild.

In der Fotoserie «The Ghost Of Summer» widmete sich die Künstlerin einer Badeanstalt bei Nacht. Bild: Liv Burkhard

Bei der Fotoserie «The Ghost Of Summer» haben Sie bei Nacht die Badi Mooshüsli in Emmenbrücke aus unterschiedlichsten Perspektiven fotografiert. Mussten Sie dafür in die Badi einbrechen?

(lacht) Nein, ich hatte eine Genehmigung. Ich bin etwa zehn Mal dort gewesen. Die Aufnahmen sind über einen längeren Zeitraum entstanden.

Was war das Riskanteste, was Sie je für eine Aufnahme gemacht haben?

Ich bin eher ein introvertierter Mensch. Schwierig und für mich auch riskant finde ich immer, andere Menschen zu fotografieren. Darum mache ich auch oft Bilder von weiter weg, wo die Leute nicht so gut erkennbar sind. Ich bin lieber die Beobachterin. Früher habe ich zwar auch Porträtfotos für Modelagenturen gemacht, aber das ist nicht so mein Stil.

Sie selbst treten nie vor die Kamera. Reizt Sie das nicht?

Früher habe ich viele Bilder mit Selbstauslöser gemacht. Aber mehr als Mittel zum Zweck. Heute ist das Interesse nicht mehr so da. Ich stehe lieber hinter der Kamera.

Wo holen Sie sich Ihre Ideen her?

Von überall. Aus dem Alltag, auf meinen Reisen oder beim Studium. In den letzten Jahren bin ich viel gereist und hatte von da meine Inspiration. Aber auch durch den Austausch mit anderen Künstlern entstehen neue Werke.

Eines ihrer Bilder, das auf Reisen entstand: ein Restaurant in Tokyo. Bild: Liv Burkhard

Sie sind viel auf Reisen. Verdient man als Fotografin so viel, dass man sich das leisten kann?

Überhaupt nicht. Ich habe immer so lange an verschiedenen Orten gearbeitet, bis es wieder gereicht hat, um zu reisen. Im Ausland bin ich oft günstig unterwegs gewesen, habe etwa für ein Hostel oder andere Unternehmen gearbeitet und so Kost und Logis nicht bezahlen müssen.

Was war für Sie die schönste Fotoerfahrung?

Wahrscheinlich als ich 2019 in Sri Lanka gewesen bin. Meine Reisebegleitung und ich sind einfach durch die Strassen gelaufen und plötzlich waren wir mitten in einem Fest. Die Leute haben uns einfach eingeladen. Zuerst haben wir gedacht, es sei eine Hochzeit. Später stellte sich aber heraus, dass es eine Beerdigung war. Die Leute wollten fotografiert werden und ich fühlte mich sehr wohl. Das war unüblich, gerade für eine Beerdigung. Diese Aufnahmen waren ein totaler Zufall, aber gelungen.

Welche Pläne haben Sie im Jahr 2022?

Als Erstes möchte ich mein Bachelorstudium abschliessen. Nach dem Studium werde ich versuchen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe hier auch schon einige Ideen und würde das gerne mit zwei Mitstudierenden machen. Wir haben ein grösseres Projekt in Aussicht.

Und wie sieht dieses Projekt aus?

Zu viel möchte ich noch nicht verraten. Aber wir möchten Leute aus verschiedensten Ländern in einem Filmprojekt porträtieren. Ausserdem möchte ich mit dem Geld des Filmpreises zu «Erna» im Sommer verreisen und noch einen Dokumentarfilm drehen.

Ist Ihr Ziel einmal Hollywood oder beschränken Sie sich auf die Schweiz?

Ins Ausland würde ich schon gerne, aber nicht nach Hollywood. Die Schweiz soll meine Basis bleiben.

Über die Filmschaffende Liv Burkhard ist Fotografin und Filmemacherin. Mit dem Dokumentarfilm «Erna» gewann Burkhard gemeinsam mit der Luzernerin Kim da Motta den ersten Preis beim Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb in der Kategorie Jungfilmerinnen und Jungfilmer. Die 22-Jährige ist in Lipperswil aufgewachsen und lebt heute in Luzern, wo sie im letzten Semester den «Bachelor Camera Arts» studiert. Weiter hat die Thurgauerin schon über zehn Fotoprojekte veröffentlicht, unter anderem die Reihe «The Ghost Of Summer». Diese Bilder wurden in einem Freibad in Emmenbrücke aufgenommen. (rob) Hinweis Kurzfilm «Erna»: www.livburkhard.com

