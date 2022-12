Interview Bauernpräsident Markus Ritter hat seinen Hof verkauft: «Jetzt sind meine Söhne an der Reihe» Der oberste Schweizer Bauer wird Vollzeitpolitiker: Seinen Betrieb ob Altstätten übergibt Markus Ritter nach drei Jahrzehnten den beiden Söhnen. Im Interview spricht er über die frühzeitige Nachfolgeregelung und über ein politisch erfolgreiches, aber wirtschaftlich schwieriges Jahr für die Bäuerinnen und Bauern des Landes. Seraina Hess 1 Kommentar 30.12.2022, 20.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bauernpräsident Markus Ritter sagt: «Es war emotional, das über drei Jahrzehnte alte Lebenswerk innerhalb einer Viertelstunde zu verkaufen.» Bild: Michel Canonica

Markus Ritter, der Schweizer Bauernpräsident hängt seinen Beruf an den Nagel – geht das?

Markus Ritter: Ein Bauer bleibt Bauer, bis er stirbt. Ich werde auch nach dem Verkauf des Hofs mithelfen, wenn es mich braucht. Doch meine beiden Söhne tragen die Verantwortung und das Risiko. Die Arbeit bleibt für mich der körperliche Ausgleich: Jetzt, über die Feiertage, bin ich täglich im Stall.

Bereitet es Ihnen keine Mühe, das Zepter der Jungmannschaft – Ihre Söhne sind 25 und 22 – zu übergeben?

Ich habe schon so viele Stationen hinter mir: Ich war Stadtrat von Altstätten, Präsident des St.Galler Bauernverbands, der Käsereigenossenschaft und verschiedener Kommissionen. Wenn ich einmal aufgehört habe, ist es für mich vorbei. Wenn ich gefragt werde, bin ich da – wenn nicht, gehe ich davon aus, alles läuft gut.

Wobei es im Familienbetrieb schwieriger sein dürfte, loszulassen, als in politischen Gremien.

Wir konnten in den letzten Jahren üben. Ich bin pro Jahr rund 200 Tage abwesend. Meine Frau und meine Söhne haben den Hof deshalb selbstständig geführt. Trotzdem ist es emotional, wenn man das über drei Jahrzehnte alte Lebenswerk innerhalb einer Viertelstunde verkauft. Meine Frau und ich haben viel aufgebaut, haben die Betriebe unserer Eltern zusammengeführt und Boden dazugekauft.

Die Söhne Adrian und Daniel Ritter arbeiten schon länger auf dem elterlichen Betrieb – jetzt übernehmen sie die Verantwortung ganz. Bild: Michel Canonica

Ihre Pension ist zehn Jahre entfernt. Weshalb treten Sie den Hof schon jetzt ab?

Zuwarten konnten wir mit der Nachfolge nicht: Ich wollte, dass meine Söhne entscheiden, wie der neue Stall ausgestaltet sein soll. Schliesslich baue ich auch keine Küche für eine künftige Schwiegertochter. So ein Projekt realisiert man für ein ganzes Berufsleben – und es ist das meiner Söhne. Ich konnte den Betrieb meines Vaters auch mit 22 übernehmen. Es ist wichtig, dass die Jungen früh die Chance bekommen, sich etwas Eigenes aufzubauen. Ausserdem ist die Landwirtschaft körperlich sehr anspruchsvoll, die besten Jahre sind die Zwanziger.

Sie sagten jüngst, Sie wollen anderen Bäuerinnen und Bauern ein Vorbild sein. Sie plädieren also dafür, den Job zugunsten der Nachfolge möglichst früh aufzugeben?

Wenn man die Möglichkeit hat. Über die Hälfte der Betriebsleiter in der Schweiz ist über 50, wiederum die Hälfte davon sagt, sie habe keine Nachfolge. Doch wenn Nachwuchs da ist und dieser bis 35 oder 40 warten muss, ist das zermürbend. Ausserdem finden gut ausgebildete Landwirte Mitte 50 immer noch einen Job, zumal landesweit rund 250'000 Arbeitskräfte gesucht sind.

Sie selbst werden die neu gewonnene Zeit kaum in einen neuen Job investieren.

In den nächsten beiden Jahren werde ich aufgrund des Stallbauprojekts meiner Söhne ohnehin noch sehr präsent sein und sie unterstützen. Danach sollte aber mehr Zeit bleiben, die ich natürlich in die Politik investieren möchte.

Sie sind seit zehn Jahren Bauernpräsident. Ist die Veränderung auf dem Hof auch ein Vorbote dafür, sich über kurz oder lang vom Amt zu verabschieden?

Ans Aufhören denke ich noch nicht. Ich werde 2023 erneut für den Nationalrat kandidieren und mich ein Jahr darauf dem Schweizer Bauernverband (SBV) zur Wiederwahl stellen. Es ist eine der spannendsten Aufgaben in der Schweiz: Ich habe eine Scharnierfunktion zwischen Wirtschaft und Gesellschaft inne.

Was war Ihr grösster Erfolg in den zehn Amtsjahren?

Überraschenderweise ist er nicht politisch. Seit meinem Amtsantritt ist es dem Verband gelungen, gezielter auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen und die Landwirtschaft so aufzustellen, dass die Produkte besser verkauft werden und mehr Wertschöpfung generieren. Als ich kam, war das kaum ein Thema im SBV; heute erzielen wir über 80 Prozent des Umsatzes aller Schweizer Betriebe mit dem Verkauf von Produkten, Direktzahlungen machen 20 Prozent aus.

Welche Rückschläge erlebten Sie?

Am schwierigsten war sicher die Kampagne der Umweltverbände «Agrarlobby stoppen». Das beschäftigte mich am meisten.

Als Sie - Cüpli trinkend - neben einer toten Biene abgebildet waren?

Genau. Ein Angriff in einem Zeitungsartikel macht mir nichts aus – doch dass die Kampagne, die ab August 2020 über zehn Monate lief und einen Millionenbetrag kostete, auf diese Weise den Verband verunglimpfte, tat weh. Es war eine neue Dimension in der Schweizer Politik, die an die amerikanische Vorgehensweise erinnert: Zuerst das Image des politischen Kontrahenten zerstören, um nachher die eigenen Themen durchzuboxen.

Markus Ritter: «Ein Angriff in einem Zeitungsartikel macht mir nichts aus - doch diese Kampagne der Umweltverbände erreichte eine neue Dimension.» Bild: Michel Canonica

Damals ging es um die Pestizidinitiativen, die dann doch zugunsten der Bauern deutlich abgelehnt wurden. Hat die Kampagne im Verband trotzdem etwas ausgelöst?

Wir nutzten die Ausgangslage, um uns zu verändern. Letztlich war sie auch Auslöser für die neue Allianz mit den Wirtschaftsverbänden.

Der Schulterschluss wurde auch als auch als «Kuhhandel» mit der Wirtschaft bezeichnet. Ist die Zusammenarbeit nicht spätestens dann zum Scheitern verurteilt, wenn es um Subventionsfragen geht?

Entscheidend ist, dass die Fachverantwortlichen tragfähige Lösungen finden – viel wichtiger sogar als der Umstand, von Anfang an dieselbe Position zu beziehen. Für schwierige Themen wie Freihandels- und Grenzschutzfragen müssen Lösungen gesucht werden, die weder die eine noch die andere Partei gleich in ihrer Existenz gefährden.

Aus Sicht der Landwirtschaft war 2022 politisch sehr erfolgreich. Dazu gehört neben der erwähnten Allianz auch die Ablehnung der Massentierhaltungsinitiative. Zum Jahresende hin wurde sogar eine landwirtschaftsnahe Bundesrätin gewählt.

Am bedeutendsten sind immer die Volksentscheide. Schlüsselgeschäfte waren auch die Anpassung des Jagdgesetzes und die Revision der Raumplanung. Die Bundesratswahl war spannend, wobei der Einfluss des SBV medial vielleicht etwas überhöht wurde. Elisabeth Baume-Schneider ist eine manchmal unkonventionelle Politikerin, aber vielleicht tut sie dem Bundesrat, der in der Vergangenheit gegen aussen eher kontrovers, fast zerstritten wirkte, gut.

Trotz Erfolg in der Politik: Die Lebensrealität der Bauern war heuer von Krisen geprägt. Wie haben Sie das Jahr erlebt?

Es war sehr anspruchsvoll. Die Landwirtschaft spürt seit Kriegsbeginn in der Ukraine die steigenden Energie- und Düngerpreise. Auch die Baukosten sind stark gestiegen. Die Kostensteigerungen über die ganze Landwirtschaft hinweg betragen fast zehn Prozent; das entspricht einer Milliarde Franken. Die Herausforderung war, die Produktpreise anzupassen und die Kosten damit immerhin etwas aufzufangen.

Und dann kam der Sommer.

Die Trockenheit war extrem, wobei die Ostschweiz im Vergleich zum Mittelland und der Westschweiz eher moderat betroffen war. Landesweit hatten Bäuerinnen und Bauern sehr grosse Ausfälle und schon im Sommer Mühe, Futter zu beschaffen.

Es wird nicht der letzte trockene Sommer gewesen sein. Was unternimmt der Bauernverband?

Die Vorbereitung zählt. Der SBV muss sich dafür einsetzen, dass die Wasserversorgung auf den Alpen weiter gestärkt und die Bewässerungssysteme ausgebaut werden. Dafür braucht es Investitionen und neue, hitzetolerantere Kulturen. Der Mensch ist immer fähig, sich anzupassen, die klimatische Entwicklung werden wir aber nicht in absehbarer Zeit aufhalten können.

Das Parlament streitet derzeit darüber, welchen Anteil der Landesfläche die Schweiz für den Artenschutz reservieren soll. Sie stellen sich gegen das 30-Prozent-Ziel des Bundesrates, obschon Sie sich der Biodiversität verbunden fühlen. Weshalb?

30 Prozent der Landesfläche entsprechen 1,2 Millionen Hektaren. Im Moment sind wir bei 520’000; der Unterschied beträgt also viermal die Fläche des Kantons Luzern. Durch die in den kantonalen Richtplänen behördenverbindlich verankerten Flächen würde man nicht nur der Landwirtschaft enge Fesseln anlegen, sondern auch dem Gewerbe, dem Tourismus, den Hauseigentümern. Das ganze Land wäre in seinen Entwicklungsmöglichkeiten stark beeinträchtigt. Ein weiteres Problem ist, dass Stein, Fels und Seen als Biodiversitätsförderflächen offenbar nicht geeignet wären, auch der Wald und die Sömmerungsflächen nur bedingt. Letztlich bleibt das landwirtschaftliche Kulturland. Dass sich die Bauern Sorgen machen, ist also verständlich.

Sollte man nicht zugunsten der Biodiversität dieses Opfer erbringen?

Die Landwirtschaft ist aktuell verpflichtet, sieben Prozent ihrer Nutzflächen als Biodiversitätsförderflächen zu bewirtschaften. Tatsächlich sind es mit 19 Prozent sogar deutlich mehr als vorgeschrieben. Das Problem ist, dass das angestrebte und jüngst in Montreal unterzeichnete Ziel so realitätsfremd ist, dass das Vorhaben keine Chance haben wird. Aber ich betone noch einmal: Die Landwirtschaft ist nicht gegen Biodiversität.

Tatsächlich?

Ja. Für mich ist Biodiversität aber nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Wenn wir unseren Kindern nicht nur ein Land hinterlassen wollen, in dem haufenweise Pflanzen wachsen, sondern auch gute Arbeitsplätze, Ökologie und soziale Absicherung eine Rolle spielen, dürfen wir die Wirtschaft nicht vernachlässigen. Mit 30 Prozent ausgeschiedener Landesfläche würde es schwierig, irgendwo noch eine Energiegewinnungsanlage oder eine Seilbahn zu bauen, weil stets ein Korridor mit Biodiversitätsförderfläche tangiert würde.

Die Abstimmung darüber dürfte erst 2024 anstehen. Geben Sie uns zum Schluss einen Ausblick auf das nächste Landwirtschaftsjahr.

Das Augenmerk des SBV wird sicher weiterhin auf der Energieversorgung liegen, ebenso auf den Beschaffungsmärkten, den Lieferketten und der Inflation. Daneben sind es die Wahlen und Kampagnen, die uns umtreiben. Persönlich wird mich auch die Nachfolge unseres stellvertretenden Direktors Urs Schneider beschäftigten, der pensioniert wird und bis dato zu den stärksten Kampagnenführern des Landes zählt. Eine solche Persönlichkeit wieder zu finden, wird nicht einfach sein. Aber, und damit schliesst sich der Kreis: Es hat immer gute junge Leute mit Potenzial, die in die Fusstapfen der älteren Generation treten.

1 Kommentar Emil Kellenberger vor etwa einer Stunde Eine „Persönlichkeit“ wie Urs Schneider wird leicht zu finden sein. Das war doch der Herr im VR der Raiffeisen während dessen Amtszeit sich Vincenz sich alle seine Eskapaden leisten konnte. Und der gleiche Urs Schneider hat nach dem Auffliegen der Machenschaften von Vincenz sich noch bemüssigt gefühlt, diesen durch alle Böden zu verteidigen. Zum Glück wurde er dann recht schnell aus dem VR hinausbefördert. Beim Bauernverband scheint das eine echte Koryphäe zu sein. Alle Kommentare anzeigen