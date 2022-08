Verein für Basejumper über tödliche Unfälle bei Walenstadt

Interview «Auch erfahrene Springer verunglücken»: Das sagt der Verein für Basejumper über den dritten tödlichen Absturz in Walenstadt Marcel Geser ist Präsident der Swiss Base Association, der Verein für Basejumper in der Schweiz. Er spricht über die Gefahr der Risikosportart, ihre Faszination und ein Akronym. Renato Schatz Jetzt kommentieren 05.08.2022, 12.00 Uhr

In Gesers «Sprungbuch» sind über 1100 Sprünge verzeichnet. Bild: PD

Marcel Geser, zunächst einmal: Was ist Basejumping überhaupt?

Das ist Fallschirmspringen von festen Objekten. «Base» ist ein Akronym: Das B steht für «Building», also Gebäude, das A für «Antenna», Antenne, das S für «Span», Brücke, und das E für «Earth», also Fels. Im Gegensatz zum Skydiving aus Flugzeugen und Helikoptern springt der Basejumper von einem festen Untergrund. Begonnen hat das Basejumping in den 1980er-Jahren in den USA.

Was macht den Reiz dieser Sportart aus?

Die Menschen träumen seit jeher vom Fliegen. Das Basejumping kommt diesem Traum sehr nahe. Wie ein Vogel auf einer Felskante zu stehen, sich fallenzulassen und ins Tal zu gleiten, ist Freiheit pur. Ein Basejumper braucht kein teures Flugzeug, um abzuheben. Ein sechs Kilogramm schwerer Rucksack mit Anzug und Fallschirm reicht, um über spektakuläre Landschaften zu fliegen.

Wie kommt man an die notwendige Ausrüstung?

Die Basejump-Ausrüstung kann im Internet bei diversen Herstellern bestellt werden.

Was muss man tun, um Basejumper zu werden?

Eine Lizenz ist nicht Pflicht. Wer aber bei einer seriösen Basejump-Schule angenommen werden will, muss zuerst die Ausbildung zum Fallschirmspringer absolvieren. Und diese kostet Zeit und Geld. Im Basejump-Kurs lernen die Springerinnen und Springer dann alle Grundlagen, die nötig sind, um den Sport so sicher wie möglich auszuüben.

Am Mittwoch ereignete sich bei Walenstadt zum dritten Mal in diesem Jahr ein tödlicher Unfall beim Basejumpen. Nun gibt es Stimmen, die eine Lizenz für Basejumper fordern, wie beim Fallschirmspringen. Was halten Sie davon?

Eine Lizenzpflicht einzuführen, wäre mit einem enormen administrativen Aufwand verbunden. Ausserdem sind es nicht nur Anfänger, die verunglücken. Oft sind es auch erfahrene Springer. Ich bezweifle deshalb, dass eine Lizenzpflicht die Zahl der Unfälle minimieren würde. Ausserdem sind es hauptsächlich ausländische Basejumper, die im Sommer in der Schweiz springen. Wie können wir diese zwingen, eine Schweizer Lizenz für das Basejumping zu erwerben? Und wer würde diese kontrollieren?

In der Schweiz starben in den vergangenen Jahren durchschnittlich etwa vier Menschen durch Basejumping. 2022 ist die Zahl deutlich höher. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Ärgern Sie sich auch ein wenig über Todesfälle wie denjenigen vom Mittwoch? Schliesslich leidet der Ruf der Sportart.

«Ärgern» ist das falsche Wort. Todesfälle machen uns traurig. Wir glauben fest daran, dass das Basejumping vernünftig betrieben werden kann – so sicher wie eben möglich. Wer beim Basejumping stirbt, hat einen oder mehrere Fehler gemacht. In unserem Vorstand arbeiten einige, die über 3000-mal von einem Felsen gesprungen sind. Es ist also möglich, das Basejumping lange zu betreiben, ohne in kritische Situationen zu geraten.

Zu solchen ist es in diesem Jahr bei Walenstadt häufiger gekommen als in den vergangenen Jahren. Wie viele Sprünge werden dort jährlich durchgeführt?

Wir schätzen, dass etwa 2500-mal gesprungen wird. In Lauterbrunnen sind es aber deutlich mehr Sprünge.

Wie viele?

Ungefähr 15'000. Es gibt tatsächlich kaum einen anderen Ort auf der Welt, wo die Springerinnen und Springer so einfach zu den Absprungstellen gelangen als in Lauterbrunnen. Ebenfalls viel gesprungen wird am Monte Brento in der Nähe des Gardasees und in Norwegen.

2500 bei Walenstadt und 15'000 in Lauterbrunnen: Von wie vielen Basejumpern werden diese Sprünge gemacht?

In der Schweiz sind im Jahr etwa 600 Springerinnen und Springer aktiv.

Aufgewachsen im Thurgau Marcel Geser, 41 Jahre alt, ist seit 2018 Präsident der Swiss Base Association. Er arbeitet im Atelier des Gleitschirmherstellers Advance in Thun und als Gleitschirm-Tandempilot in Interlaken. Aufgewachsen ist Geser aber im Thurgau. In seinem «Sprungbuch» befinden sich 1100 Sprünge. Die Swiss Base Association ist eine gemeinnützige Organisation, die 2007 gegründet wurde. Laut Website ist ihr Ziel, «das Basejumping in der Schweiz zu unterstützen». Dafür sei sie in «engem Kontakt mit den Gemeinden, der Polizei, den Rettungskräften und den lokalen Bauern».

Aus welchen Ländern kommen besonders viele Basejumper hierher?

Wahrscheinlich sind die Australier und Amerikaner die grössten ausländischen Gruppen.

Und wie viele Menschen sterben beim Basejumpen in der Schweiz?

Der erste tödliche Unfall in der Schweiz ereignete sich 1994 in Lauterbrunnen. Seither sind im Schnitt vier Personen pro Jahr beim Basejumping tödlich verunglückt. Die Zahlen waren bisher konstant. Dieses Jahr liegen wir leider deutlich über dem üblichen Jahresschnitt.

Das heisst?

2022 sind bereits sieben Basejumper in der Schweiz ums Leben gekommen.

Gibt es Gründe dafür?

Wir glauben, dass viele Springer während der Pandemie keine Möglichkeit hatten zu trainieren. Jetzt sind die Grenzen wieder offen und alle möchten in die Berge. Leider überschätzen sich viele und gehen unnötige Risiken ein. Das Wetter spielt ebenfalls eine Rolle. Man kann seit Wochen fast jeden Tag springen gehen.

Was kann man machen, um das Risiko zu minimieren?

Im Basejumping ist es enorm wichtig, geduldig zu sein und seine Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Das Leben ist zu wertvoll, um es bei einem Sprung zu verlieren. Unser Verein versucht, die Springer gut vorzubereiten. Auf unserer Website finden sie alle nötigen Informationen. Unser Ziel ist selbstverständlich auch, unbeteiligte Personen zu schützen. Dafür stellen wir Regeln auf, damit beispielsweise Gleitschirmpilotinnen und -piloten nicht durch unsere Flüge gefährdet werden.

